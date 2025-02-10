Tuyển Kỹ sư mạng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Kỹ sư mạng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL

Kỹ sư mạng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư mạng Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phạm Văn Đồng, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư mạng Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai, quản trị, tối ưu hệ thống NOC/SOC.
Triển khai, quản trị, vận hành các giải pháp bảo mật như: Firewall, WAF, DLP, DBF, tools rà quét đánh giá (Tenable, Kali, Burpsuite,...),...
Tư vấn về các giải pháp an ninh bảo mật như: ZeroTrust, bảo mật dữ liệu, bảo mật ứng dụng.
Đảm bảo về an ninh an toàn cho Trung tâm dữ liệu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Chuyên ngành CNTT hoặc điện tử viễn thông. Ưu tiên có các chứng chỉ về công nghệ thông tin, bảo mật: CEH, ECSA, ISO 27001, CCNA Security, CCNP Security, CompTIA Security,... hoăc tương đương;
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản trị mạng doanh nghiệp hoặc làm việc tại các công ty cung cấp giải pháp hệ thống mạng doanh nghiệp.
Có kiến thức chuyên sâu về Networking: TCP/IP, IPv4, Switching/Routing, VPN,...và kinh nghiệm làm việc với các sản phẩm và giải pháp thiết bị mạng như Cisco, Extreme, Juniper, Checkpoint, Fortinet, Palo Alto, Sonicwall...
Có các chứng chỉ của các hãng về hệ thống mạng, hoặc an ninh bảo mật... hoặc tương đương (ví dụ như: CCNA, CCNP, ...).

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội phát triển bản thân
Làm việc với đội ngũ kỹ sư, nhân viên năng động, giàu nhiệt huyết, đam mê, lý tưởng lớn;
Được lắng nghe, tôn trọng ý kiến, quan điểm cá nhân để trao đổi thẳng thắn, chia sẻ cùng phát triển;
Được lãnh đạo giàu kinh nghiệm đào tạo, định hướng con đường nghề nghiệp rõ ràng;
Được cử tham gia các khóa đào tạo mới, đào tạo nâng cao phù hợp với năng lực và nguyện vọng;
Được ghi nhận những đóng góp, nỗ lực kịp thời, chính xác.
Chế độ đãi ngộ
Mức lương: Thỏa thuận
Đối với ứng viên có kinh nghiệm sẽ thỏa thuận dựa trên năng lực, đảm bảo mức cạnh tranh so với thị trường.
Hưởng 13 đến 15 tháng lương/năm.
Hỗ trợ ăn trưa tại công ty...
Phụ cấp trang phục hàng năm;
Môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học hỏi, phát huy năng lực, phát triển bản thân.
Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty và Luật Lao Động quy định
Định kỳ xét tăng lương 1 năm 1 lần;
Được hỗ trợ các thiết bị, công cụ cần thiết cho thực hiện công việc;
Trợ cấp chứng chỉ liên quan đến vị trí công việc.
Đời sống tinh thần phong phú
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở. Các thành viên trong công ty gần gũi, gắn bó, quan tâm, giúp đỡ nhau cùng phát triển;
Được tham gia các hoạt động teambuilding hàng tháng, du lịch hàng năm;
Công ty luôn động viên và tạo điều kiện tốt nhất cho toàn thể nhân viên;
Công ty tổ chức các buổi sinh nhật cho nhân viên hàng tháng, tổ chức thưởng và kỉ niệm những ngày lễ tết trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 103 Nguyễn Tuân, Phương Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

