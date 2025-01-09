Tuyển Kỹ sư mạng SVTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,200 - 2 USD

Mức lương 1,200 - 2 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Tổng quan vị trí.

Vị trí ứng tuyển: Kĩ sư triển khai Khách hàng doanh nghiệp Bitel Corporation

Kinh nghiệm: Không cần kinh nghiệm (sẽ đào tạo hand-on job triển khai, vận hành với các thiết bị Truyền dẫn, IP (Router, Switch, Firewall...))

Địa điểm làm việc: 878 Calle 21 (Ricardo Angulo), San Isidro, Lima, Peru

Mức lương khởi điểm: Thoả thuận (tổng thu nhập cam kết khoảng 1200$ - 1500$/tháng)

Hình thức làm việc: toàn thời gian

Số lượng tuyển: 5

2. Mô tả chị tiết công việc

Triển khai hệ thống mạng (Routing& Switching) và bảo mật (Firewall, NG-Firewall, DDoS, Load-balancer, SD-WAN,....)

Phối hợp với các phòng ban trong và ngoài xử lý và vận hành mạng để đảm bảo an toàn hệ thống

Hỗ trợ thiết kế, đưa ra các phương án tối ưu mạng

Tham gia nghiên cứu triển khai các dự án mới

Yêu cầu ứng viên

Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành viễn thông, CNTT bằng khá trở lên

Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ CCNA, CCNP của Cisco, JNCIA, JNCIP của Juniper hoặc tương đương

Có kiến thức truyền dẫn IP, DWDM, cáp quang là một lợi thế

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, Autocad, Visio,...)

Có kỹ năng quản lý và giải quyết vấn đề, chịu được áp lực

Giao tiếp tiếng Anh khá. (tương đương TOEIC > 550 điểm trở lên)

Tại SVTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lương tháng 13

Nhà ở công vụ miễn phí

1 năm được nghỉ phép ở Việt Nam 30 ngày, hưởng nguyên lương, Công ty đảm bảo vé máy bay 2 chiều

Bảo hiểm Toàn cầu

Teambuilding hằng năm

Có cơ hội được làm việc trực tiếp với các chuyên gia trong ngành

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến nội bộ

Quy trình tuyển dụng và thông tin liên quan.

Phỏng vấn Online/Trực tiếp tại văn phòng SVTECH - 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Mọi thông tin thủ tục VISA, chỗ ở, Logistics, vé máy bay sẽ được công ty hỗ trợ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SVTECH

