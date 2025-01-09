Tuyển Kỹ sư mạng SVTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,200 - 2 USD

SVTECH
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/02/2025
SVTECH

Kỹ sư mạng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư mạng Tại SVTECH

Mức lương
1,200 - 2 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: IC Building, 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư mạng Với Mức Lương 1,200 - 2 USD

Tổng quan vị trí.
Vị trí ứng tuyển: Kĩ sư triển khai Khách hàng doanh nghiệp Bitel Corporation
Kinh nghiệm: Không cần kinh nghiệm (sẽ đào tạo hand-on job triển khai, vận hành với các thiết bị Truyền dẫn, IP (Router, Switch, Firewall...))
Địa điểm làm việc: 878 Calle 21 (Ricardo Angulo), San Isidro, Lima, Peru
Mức lương khởi điểm: Thoả thuận (tổng thu nhập cam kết khoảng 1200$ - 1500$/tháng)
Hình thức làm việc: toàn thời gian
Số lượng tuyển: 5
2. Mô tả chị tiết công việc
Triển khai hệ thống mạng (Routing& Switching) và bảo mật (Firewall, NG-Firewall, DDoS, Load-balancer, SD-WAN,....)
Phối hợp với các phòng ban trong và ngoài xử lý và vận hành mạng để đảm bảo an toàn hệ thống
Hỗ trợ thiết kế, đưa ra các phương án tối ưu mạng
Tham gia nghiên cứu triển khai các dự án mới

Với Mức Lương 1,200 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên
Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành viễn thông, CNTT bằng khá trở lên
Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ CCNA, CCNP của Cisco, JNCIA, JNCIP của Juniper hoặc tương đương
Có kiến thức truyền dẫn IP, DWDM, cáp quang là một lợi thế
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, Autocad, Visio,...)
Có kỹ năng quản lý và giải quyết vấn đề, chịu được áp lực
Giao tiếp tiếng Anh khá. (tương đương TOEIC > 550 điểm trở lên)

Tại SVTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lương tháng 13
Nhà ở công vụ miễn phí
1 năm được nghỉ phép ở Việt Nam 30 ngày, hưởng nguyên lương, Công ty đảm bảo vé máy bay 2 chiều
Bảo hiểm Toàn cầu
Teambuilding hằng năm
Có cơ hội được làm việc trực tiếp với các chuyên gia trong ngành
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến nội bộ
Quy trình tuyển dụng và thông tin liên quan.
Phỏng vấn Online/Trực tiếp tại văn phòng SVTECH - 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Mọi thông tin thủ tục VISA, chỗ ở, Logistics, vé máy bay sẽ được công ty hỗ trợ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SVTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

SVTECH

SVTECH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 2A Phan Thúc Duyện, P 4, Q Tân Bình, TP HCM/ Tầng 8 - Tòa nhà IC - 82 Duy Tân- Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

