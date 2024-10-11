Tuyển Kỹ sư mạng Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT

Kỹ sư mạng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư mạng Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 152 Thụy Khuê

- Tây Hồ

- Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư mạng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn, thiết kế, triển khai và tích hợp các giải pháp về CNTT (như network, security, endpoint...) phù hợp với hiện trạng và nhu cầu hoạt động của khách hàng
Xây dựng tài liệu, đào tạo, giới thiệu và demo các sản phẩm và giải pháp với khách hàng.
Nghiên cứu tìm hiểu về thiết bị, giải pháp, sản phẩm mạng, bảo mật hệ thống CNTT của các hãng công nghệ như Cisco, Fortinet, Palo Alto, Check Point, Aruba, CyberArk, Symantec, McAfee, Citrix, F5...
Tham gia các chương trình đào tạo sản phẩm/giải pháp được tổ chức bởi hãng/nhà phân phối. Nghiên cứu tính năng sản phẩm, cập nhật công nghệ mới nhất về các sản phẩm và giải pháp.
Làm việc với hãng/nhà cung cấp để tư vấn, triển khai các giải pháp mới và xử lý các sự cố liên quan đến sản phẩm/giải pháp.
Thi các chứng chỉ phục vụ cho công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin; An toàn thông tin; Điện tử viễn thông hoặc chuyên ngành liên quan
Trên 3 năm kinh nghiệm về các lĩnh vực liên quan
Có kinh nghiệm và hiểu biết về các giải pháp Network và Security (như Switching, Routing, Firewall, IPS... của các hãng như Cisco, Fortinet, Check Point, Aruba, Symantec, McAfee, Trend Micro...)
Tiếng Anh: Có khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, giao tiếp, trao đổi qua email...
Ưu tiên:
Có kinh nghiệm và hiểu biết về các giải pháp của các hãng CyberArk, Citrix, F5...
Có kinh nghiệm tư vấn, triển khai các giải pháp bảo mật nâng cao như: Web Application Firewall, DB Firewall, các giải pháp SIEM, SoC, Application & DB Monitoring, DdoS Protector...
Có các chứng chỉ chuyên môn của các hãng công nghệ như Cisco, Fortinet, Aruba, Palo Alto, Check Point... và các chứng chỉ về An toàn thông tin (CEH, CISSP...)

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng cuối năm dựa vào doanh số hoạt động hàng năm, thưởng thi chứng chỉ, thưởng nhân viên tiêu biểu/xuất sắc...
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn, nghỉ mát hàng năm, nghỉ phép theo quy định.
Hỗ trợ 100% chi phí đào tạo, thi chứng chỉ phục vụ công việc.
Hỗ trợ đến 70% chi phí mua máy tính cá nhân cho NLĐ với thời gian công tác từ 1 năm trở lên.
Các chương trình văn hóa, thể thao, teambuilding tổ chức thường niên,...
Đội ngũ lãnh đạo, quản lý trọng nhân tài, giúp nhân viên phát huy tối đa năng lực.
Môi trường làm việc thân thiện, khuyến khích sáng tạo và thể hiện chính kiến.
Khám sức khỏe định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 152 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

