Tuyển Kỹ sư mạng Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD

Mức lương 500 - 1 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CMC Tower 11 Duy Tân - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư mạng Với Mức Lương 500 - 1 USD

Xử lý sự cố, cập nhật thông tin và khôi phục dịch vụ của khách hàng trong thời gian cam kết chất lượng dịch vụ. Phân tích, phối hợp và giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Tạo, thực hiện và hoàn tất tài liệu trong các thay đổi được cho phép. Bên cạnh đó, tham gia vào các cuộc họp CAB khi được yêu cầu. Thử nghiệm và cập nhật công việc vá lỗi để chắc chắn hệ thống khách hàng hoạt động và ổn định. Chủ động làm việc với các đội kinh doanh, về mặt kỹ thuật, để đưa ra các đề xuất và thuyết phục khách hàng hướng hệ thống đáp ứng các tiêu chuẩn thiết kế và các giải pháp liên tục hoàn thiện. Tự học và đề xuất các khoá học có giá trị (kỹ năng mềm và kỹ thuật chuyên ngành) và các xu hướng công nghệ đến cấp quản lý. Tình nguyện thực hiện các buổi huấn luyện nội bộ và làm việc với tinh thần chia sẻ kiến thức. Tuân thủ tự nguyện các nguyên tắc Đối thoại, Phản hồi và Ghi nhận liên tục để xây dựng văn hoá công ty. Liên hệ và kết nối với các đối tác thứ 3 trong các tình huống khẩn cấp. Tham gia vào quá trình chuyển giao để đưa dịch vụ vào trạng thái vận hành.

Xử lý sự cố, cập nhật thông tin và khôi phục dịch vụ của khách hàng trong thời gian cam kết chất lượng dịch vụ.

Phân tích, phối hợp và giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.

Tạo, thực hiện và hoàn tất tài liệu trong các thay đổi được cho phép. Bên cạnh đó, tham gia vào các cuộc họp CAB khi được yêu cầu.

Thử nghiệm và cập nhật công việc vá lỗi để chắc chắn hệ thống khách hàng hoạt động và ổn định.

Chủ động làm việc với các đội kinh doanh, về mặt kỹ thuật, để đưa ra các đề xuất và thuyết phục khách hàng hướng hệ thống đáp ứng các tiêu chuẩn thiết kế và các giải pháp liên tục hoàn thiện.

Tự học và đề xuất các khoá học có giá trị (kỹ năng mềm và kỹ thuật chuyên ngành) và các xu hướng công nghệ đến cấp quản lý.

Tình nguyện thực hiện các buổi huấn luyện nội bộ và làm việc với tinh thần chia sẻ kiến thức.

Tuân thủ tự nguyện các nguyên tắc Đối thoại, Phản hồi và Ghi nhận liên tục để xây dựng văn hoá công ty.

Liên hệ và kết nối với các đối tác thứ 3 trong các tình huống khẩn cấp.

Tham gia vào quá trình chuyển giao để đưa dịch vụ vào trạng thái vận hành.

Với Mức Lương 500 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm thực tế ít nhất trên 2 năm trong việc cung cấp quản trị và hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp: LAN and vLAN: MAC address, unicast, multicast, 802.1q, STP, VTP, SPB, LACP & VLSM. AP & Wireless Controllers: MIMO, WPAx, RADIUS, Channel, WPS Firewall, IDS, IPS, IPAM, ACL. 2 Factor Authentication. IAM, Traffic Analysis, Logs Analysis, Antivirus, malware and spam, Endpoint Encryption, Vulnerability Management and Assessment... Hỗ trợ và đóng góp cho các dự án đang thực thi khi được yêu cầu.

Kinh nghiệm thực tế ít nhất trên 2 năm trong việc cung cấp quản trị và hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp: LAN and vLAN: MAC address, unicast, multicast, 802.1q, STP, VTP, SPB, LACP & VLSM. AP & Wireless Controllers: MIMO, WPAx, RADIUS, Channel, WPS Firewall, IDS, IPS, IPAM, ACL. 2 Factor Authentication. IAM, Traffic Analysis, Logs Analysis, Antivirus, malware and spam, Endpoint Encryption, Vulnerability Management and Assessment...

Hỗ trợ và đóng góp cho các dự án đang thực thi khi được yêu cầu.

Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP

Lương tháng cạnh tranh upto 1,000$ Gói thu nhập lên tới 15 tháng lương/năm (Bao gồm lương + Thưởng KPI) Gói phúc lợi tiền mặt 9 triệu/năm vào các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật Tập đoàn... Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc định kỳ 1 lần/năm. Hoặc tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc.

Lương tháng cạnh tranh upto 1,000$

Gói thu nhập lên tới 15 tháng lương/năm (Bao gồm lương + Thưởng KPI)

Gói phúc lợi tiền mặt 9 triệu/năm vào các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật Tập đoàn...

Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc định kỳ 1 lần/năm. Hoặc tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc.

CHẾ ĐỘ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

Đài thọ 100% chi phí tham gia các khóa học, thi chứng chỉ CNTT Quốc tế. Chính sách phát triển, thăng tiến theo Career Path phù hợp với từng vị trí, từng phòng ban. Cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới nhất: Cloud, Big data... Cơ hội làm việc trong Công ty là Top 1 đối tác tư vấn và cung cấp, triển khai giải pháp Chuyển đổi số, Bảo mật, Cloud cho tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam

Đài thọ 100% chi phí tham gia các khóa học, thi chứng chỉ CNTT Quốc tế.

Chính sách phát triển, thăng tiến theo Career Path phù hợp với từng vị trí, từng phòng ban.

Cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới nhất: Cloud, Big data...

Cơ hội làm việc trong Công ty là Top 1 đối tác tư vấn và cung cấp, triển khai giải pháp Chuyển đổi số, Bảo mật, Cloud cho tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam

BẢO HIỂM VÀ CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu; Nghỉ thứ 7 & Chủ Nhật. Nghỉ phép: 12 ngày/ năm + 1 ngày nghỉ hưởng lương vào dịp sinh nhật bản thân CBNV Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Nhà nước Chế độ bảo hiểm nâng cao: CMC Care Chế độ đãi ngộ thai sản nâng cao dành cho nhân viên nữ Du lịch hàng năm 1 tuần, teambuilding/dã ngoại định kì 2 lần/năm Tham gia các Câu lạc bộ của Công ty và các chương trình trải nghiệm nhân viên đa dạng và phòng phú Được trang bị laptop/thiết bị công nghệ trong quá trình làm việc. Môi trường làm việc sáng tạo, đổi mới dựa trên 5 giá trị cốt lõi là 5C (C-Speed, Creativity, Commitment, Customer Centricity, Positive Thinking & “Can-do” Attitude).

Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu; Nghỉ thứ 7 & Chủ Nhật.

Nghỉ phép: 12 ngày/ năm + 1 ngày nghỉ hưởng lương vào dịp sinh nhật bản thân CBNV

Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Nhà nước

Chế độ bảo hiểm nâng cao: CMC Care

Chế độ đãi ngộ thai sản nâng cao dành cho nhân viên nữ

Du lịch hàng năm 1 tuần, teambuilding/dã ngoại định kì 2 lần/năm

Tham gia các Câu lạc bộ của Công ty và các chương trình trải nghiệm nhân viên đa dạng và phòng phú

Được trang bị laptop/thiết bị công nghệ trong quá trình làm việc.

Môi trường làm việc sáng tạo, đổi mới dựa trên 5 giá trị cốt lõi là 5C (C-Speed, Creativity, Commitment, Customer Centricity, Positive Thinking & “Can-do” Attitude).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin