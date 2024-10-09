Tuyển Kỹ sư mạng Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Tuyển Kỹ sư mạng Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông Pro Company
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông Pro Company

Kỹ sư mạng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư mạng Tại Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông Pro Company

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Infonet, số 33 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kỹ sư mạng Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Triển khai, tích hợp hệ thống mạng, bảo mật mạng và các lĩnh vực bảo mật chuyên sâu khác. Phối hợp với nhóm tư vấn thực hiện thử nghiệm chứng minh (Demo, PoC) về giải pháp và công nghệ hệ thống mạng cho khách hàng. Trao đổi thông tin và các giải pháp kỹ thuật hoặc phối hợp làm việc với chuyên gia kỹ thuật của nhà cung cấp.
Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, Điện tử Viễn thông, Mật mã ... hoặc tương đương
Kỹ năng:
Layer 2/3 Switch, Router cho mạng LAN/WAN, Datacenter của các Hãng phổ biến như Cisco, Juniper, Check Point, Trend Micro ... Các giải pháp về Firewall/Next-gen Firewall của Cisco, Juniper, Checkpoint, Paloalto, Fortinet...
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông Pro Company

Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông Pro Company

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà INFONET, số 33 phố Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

