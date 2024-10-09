Tuyển Kỹ sư mạng Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Infonet, số 33 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kỹ sư mạng Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Triển khai, tích hợp hệ thống mạng, bảo mật mạng và các lĩnh vực bảo mật chuyên sâu khác. Phối hợp với nhóm tư vấn thực hiện thử nghiệm chứng minh (Demo, PoC) về giải pháp và công nghệ hệ thống mạng cho khách hàng. Trao đổi thông tin và các giải pháp kỹ thuật hoặc phối hợp làm việc với chuyên gia kỹ thuật của nhà cung cấp.

Triển khai, tích hợp hệ thống mạng, bảo mật mạng và các lĩnh vực bảo mật chuyên sâu khác.

Phối hợp với nhóm tư vấn thực hiện thử nghiệm chứng minh (Demo, PoC) về giải pháp và công nghệ hệ thống mạng cho khách hàng.

Trao đổi thông tin và các giải pháp kỹ thuật hoặc phối hợp làm việc với chuyên gia kỹ thuật của nhà cung cấp.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, Điện tử Viễn thông, Mật mã ... hoặc tương đương

Kỹ năng:

Kỹ năng giao tiếp với khách hàng. Kỹ năng phân tích và tổng hợp vấn đề, xử lý các tình huống trong triển khai. Kỹ năng làm việc nhóm. Đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

Kỹ năng giao tiếp với khách hàng.

Kỹ năng phân tích và tổng hợp vấn đề, xử lý các tình huống trong triển khai.

Kỹ năng làm việc nhóm.

Đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

Kinh Nghiệm:

Ưu tiên ứng viên có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm trong các công ty triển khai tích hợp hệ thống CNTT. Có kinh nghiệm triển khai các giải pháp mạng, bảo mật cơ bản: Layer 2/3 Switch, Router cho mạng LAN/WAN, Datacenter của các Hãng phổ biến như Cisco, Juniper, Check Point, Trend Micro ... Các giải pháp về Firewall/Next-gen Firewall của Cisco, Juniper, Checkpoint, Paloalto, Fortinet... Lợi thế khi có kinh nghiệm triển khai các giải pháp bảo mật nâng cao như: Web Application Firewall, DB Firewall, các giải pháp SIEM, SoC, Application & DB Monitoring. Có khả năng triển khai giải pháp VoIP, Video Conference (Cisco, Avaya, Polycom, ...). Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ của CISCO, Juniper, Check Point, Palo Alto, Fortinet...

Ưu tiên ứng viên có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm trong các công ty triển khai tích hợp hệ thống CNTT.

Có kinh nghiệm triển khai các giải pháp mạng, bảo mật cơ bản: Layer 2/3 Switch, Router cho mạng LAN/WAN, Datacenter của các Hãng phổ biến như Cisco, Juniper, Check Point, Trend Micro ... Các giải pháp về Firewall/Next-gen Firewall của Cisco, Juniper, Checkpoint, Paloalto, Fortinet...

Layer 2/3 Switch, Router cho mạng LAN/WAN, Datacenter của các Hãng phổ biến như Cisco, Juniper, Check Point, Trend Micro ... Các giải pháp về Firewall/Next-gen Firewall của Cisco, Juniper, Checkpoint, Paloalto, Fortinet...

Layer 2/3 Switch, Router cho mạng LAN/WAN, Datacenter của các Hãng phổ biến như Cisco, Juniper, Check Point, Trend Micro ...

Các giải pháp về Firewall/Next-gen Firewall của Cisco, Juniper, Checkpoint, Paloalto, Fortinet...

Lợi thế khi có kinh nghiệm triển khai các giải pháp bảo mật nâng cao như: Web Application Firewall, DB Firewall, các giải pháp SIEM, SoC, Application & DB Monitoring.

Có khả năng triển khai giải pháp VoIP, Video Conference (Cisco, Avaya, Polycom, ...).

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ của CISCO, Juniper, Check Point, Palo Alto, Fortinet...

Phẩm chất:

Nhiệt tình, trung thực. Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, tự giác. Có tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp. Sẵn sàng tìm hiểu học hỏi các mảng kỹ thuật mới theo yêu cầu công việc. Làm việc theo nhóm tốt.

Nhiệt tình, trung thực.

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, tự giác.

Có tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp.

Sẵn sàng tìm hiểu học hỏi các mảng kỹ thuật mới theo yêu cầu công việc.

Làm việc theo nhóm tốt.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:

Mức lương thu nhập từ 20-35 triệu/ tháng (Thỏa thuận theo năng lực). Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc đột xuất có thể lên tới 2 lần/năm.

Mức lương thu nhập từ 20-35 triệu/ tháng (Thỏa thuận theo năng lực).

Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc đột xuất có thể lên tới 2 lần/năm.

Chế độ đào tạo và phát triển:

Lộ trình phát triển và thăng tiến rõ ràng phù hợp với từng vị trí. Được tham gia các khóa đào tạo về giải pháp, sản phẩm, thi lấy chứng chỉ của chính Hãng sản xuất hỗ trợ lên tới 100% chi phí. Cơ hội làm việc trực tiếp với chuyên gia, kỹ sư của các hãng công nghệ (Cisco, Juniper, IBM, Check Point, Palo Alto, Fortinet...), tiếp cận và tìm hiểu các công nghệ và sản phẩm đa dạng cho từng đối tượng khách hàng khác nhau.

Lộ trình phát triển và thăng tiến rõ ràng phù hợp với từng vị trí.

Được tham gia các khóa đào tạo về giải pháp, sản phẩm, thi lấy chứng chỉ của chính Hãng sản xuất hỗ trợ lên tới 100% chi phí.

Cơ hội làm việc trực tiếp với chuyên gia, kỹ sư của các hãng công nghệ (Cisco, Juniper, IBM, Check Point, Palo Alto, Fortinet...), tiếp cận và tìm hiểu các công nghệ và sản phẩm đa dạng cho từng đối tượng khách hàng khác nhau.

Bảo hiểm và chính sách đãi ngộ:

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7- Chủ nhật. Nghỉ phép: 12 ngày/năm và ngày phép sẽ được tăng thêm theo thâm niên làm việc. Phúc lợi hỗ trợ gần 10tr đồng/năm (ăn trưa, sinh nhật, ...) Được hưởng chế độ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành. Hưởng các chế độ khác: chương trình khám sức khỏe định kỳ hàng năm, các chương trình hoạt động nhóm, hoạt động tập thể toàn công ty, du lịch, nghỉ mát, ... Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7- Chủ nhật.

Nghỉ phép: 12 ngày/năm và ngày phép sẽ được tăng thêm theo thâm niên làm việc.

Phúc lợi hỗ trợ gần 10tr đồng/năm (ăn trưa, sinh nhật, ...)

Được hưởng chế độ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.

Hưởng các chế độ khác: chương trình khám sức khỏe định kỳ hàng năm, các chương trình hoạt động nhóm, hoạt động tập thể toàn công ty, du lịch, nghỉ mát, ...

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin