Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẰNG ĐẠI làm việc tại Tây Ninh thu nhập 12 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: Xã Tân Hội, Tân Châu

+ Chăm sóc cây sầu riêng và kiểm tra chất lượng đảm bảo môi trường nuôi dưỡng cây sầu riêng phát triển đạt tiêu chuẩn.

+ Đánh giá chất lượng cây trồng để đảm bảo chất lượng và năng suất của sầu riêng được như mong đợi.

+ Áp dụng công nghệ khoa học lên cây trồng để đạt được sản lượng và lợi nhuận tối ưu nhất.

+ Cập nhật các kỹ thuật, công nghệ mới để áp dụng vào quá trình trồng trọt nhằm đạt được năng suất và hiệu quả cao hơn.

+ Tư vấn, hướng dẫn cho người lao động, người giữ vườn các kiến thức chăm sóc sầu riêng và cách áp dụng các công nghệ mới vào trồng trọt phù hợp.

+ Nghiên cứu và tạo ra các thiết bị, máy móc nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp.

+ Nghiên cứu các loại thuốc phòng, chữa bệnh cho cây sầu riêng.

+ Trực tiếp quản lí, sắp xếp công việc cho người lao động/ người giữ vườn về chăm sóc sầu riêng phát triển tại vườn sầu riêng.

+ Phối hợp thực hiện các công việc liên quan do BGĐ công ty yêu cầu.

+ Tốt nghiệp CĐ/CĐ chuyên ngành liên quan

+ Có hơn 3 năm kinh nghiệm trồng trọt và chăm sóc sầu riêng

+ Có tinh thần và trách nhiệm trong công việc

+ Biết sắp xếp công việc và quản lí đội nhóm thực hiện công việc tại vườn

+ Khả năng giao tiếp tốt.

+ Ký hợp đồng lao động, tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

+ Du lịch hằng năm (trong và ngoài nước)

+ Được thưởng lễ tết, sinh nhật, lương tháng 13...

+ Xét tăng lương theo năng lực hằng năm.

+ Có chổ ở cho nhân viên khi làm việc tại vườn

