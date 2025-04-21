Tuyển Product Owner/Product Manager NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Chịu trách nhiệm (i) Quản lý việc xây dựng và phát triển các chương trình, sản phẩm Cho vay Ô tô & Tiêu dùng có TSBĐ đảm bảo tính cạnh tranh, cập nhật với thị trường và tính đáp ứng của hệ thống;

• (ii) Quản trị danh mục sản phẩm, chương trình tín dụng về hiệu quả tài chính và cân bằng rủi ro với lợi nhuận.

• Quản lý chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và phát triển sản phẩm Cho vay Ô tô & Tiêu dùng có TSBĐ của Khối NHBL theo phân khúc khách hàng mục tiêu dựa trên phân tích thị trường và ngân hàng cạnh tranh;

• Xây dựng và quản lý chính sách giá cho vay Ô tô & Tiêu dùng hiệu quả tương quan với lợi thế cạnh tranh cốt lõi của sản phẩm, quy trình so với các ngân hàng cạnh tranh cùng phân khúc và phù hợp với chiến lược của Ngân hàng theo từng thời kỳ;

• Hợp tác với các đối tác trong việc phát triển, quản lý sản phẩm tín dụng;

• Chủ động đề xuất và quản lý triển khai các sáng kiến số hóa, tự động hóa nhằm tối ưu và đơn giản hóa chính sách sản phẩm, quy trình cấp tín dụng;

• Phối hợp triển khai giải pháp bán sản phẩm ra thị trường và hỗ trợ các ĐVKD xử lý các nghiệp vụ phát sinh liên quan để thống nhất việc triển khai cung cấp sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng;

• Phối hợp để xây dựng chính sách thẩm định nội bộ và các đơn vị liên quan cải tiến chính sách, quy trình tín dụng nền tảng và các chương trình đào tạo, huấn luyện nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả bán hàng cho nguồn nhân lực của Khối NHBL;