Tuyển Product Owner/Product Manager Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Boston Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Quản lý đội nhóm sản phẩm, định hướng phát triển của các nhóm sản phẩm theo tầm nhìn, chiến lược Công ty;

- Quản lý các sản phẩm thuốc các nhóm điều trị được phân công;

- Phụ trách chuyên môn sản phẩm, đào tạo sản phẩm cho Trình dược viên;

- Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, các sản phẩm / xu hướng điều trị mới (guidelines, phác đồ, ...) và các văn bản pháp lý liên quan;

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt về các hoạt động cho nhãn hàng / sản phẩm cụ thể được giao để quảng bá thương hiệu, tăng doanh số bán hàng;

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, seminar, group presentation, ... cho khách hàng (bác sĩ, dược sĩ, nhà thuốc);

- Phụ trách marketing materials hỗ trợ Sales bán hàng; phối hợp Sales để xử lý các vấn đề phát sinh trên field;

- Phối hợp với Trade marketing để xây dựng và triển khai các chương trình quảng cáo, khuyến mãi cho nhãn hàng / sản phẩm phụ trách;

- Xây dựng và duy trì quan hệ với KOLs trong các nhóm điều trị được phân công;

- Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mới theo định hướng của Ban giám đốc;

- Đánh giá và cải thiện hoạt động, nhóm sản phẩm: Thu thập phản hồi từ khách hàng, Đội ngũ bán hàng và các Bộ phận để liên tục cải thiện chất lượng và hiệu suất của hoạt động, đáp ứng nhu cầu khách hàng, nắm bắt nhanh xu hướng phát triển thị trường.