Tuyển Product Owner/Product Manager Công Ty TNHH Vạn Niên làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

* Cần tuyển: 2 người - Hà Nội & Hồ Chí Minh

- Thực hiện các công việc liên quan đến marketing và sản phẩm. Quản lý, giám sát các hoạt động của nhân viên Marketing và sản phẩm, điều phối công việc của đội nhóm.

- Tìm kiếm sản phẩm mới theo định hướng chiến lược phát triển sản phẩm của Công ty. Lên phương án tính toán, thiết kế giá sản phẩm, xây dựng danh mục, đặc tính kĩ thuật, tiêu chuẩn sản phẩm.

- Xây dựng các kế hoạch, chiến lược kinh doanh, marketing. Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng quan trọng trong khu vực thị trường được giao; đánh giá và xác định các cơ hội tiềm năng để chào bán và marketing sản phẩm.

- Chăm sóc khách hàng hiện có và khách hàng mới để kịp thời phục vụ nhu cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh. Thiết lập và duy trì mối quan hệ bền vững và lâu dài với đối tác trong và ngoài nước, các KH mục tiêu, đặc biệt là các khách hàng VIP, các hội chuyên môn, chuyên gia đầu ngành (KOL) liên quan đến sản phẩm công ty phân phối.

- Thực hiện và hỗ trợ các công việc liên quan đến chuyên môn, sản phẩm thiết bị và hóa chất tiêu hao, Phân tích nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh, nắm vững thông tin về giá cả, công nghệ sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, tổng kết và so sánh ưu nhược điểm và lợi thế của từng sản phẩm trên thị trường, từ đó đưa ra giải pháp Marketing, phát triển sản phẩm, đào tạo, hỗ trợ và xây dựng đội ngũ marketing, bán hàng chuyên nghiệp, tư vấn và thực hiện các hoạt động Marketing sản phẩm để khách hàng tin dùng, nâng cao uy tín của công ty, góp phần thúc đẩy kinh doanh, đạt chỉ tiêu đề ra.