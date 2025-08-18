Tuyển Product Owner/Product Manager Công ty Cổ phần Chứng khoán APG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Owner/Product Manager Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
- Hồ Chí Minh: 161 Võ Văn Tần, Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.
Mô Tả Công Việc Product Owner/Product Manager Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
− Nghiên cứu, đề xuất & phát triển sản phẩm về quản lý gia sản và đầu tư.
− Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo sản phẩm phù hợp với quy định và chiến lược kinh doanh.
− Giám sát quá trình phát triển, thử nghiệm và tối ưu hóa sản phẩm.
− Chịu trách nhiệm triển khai truyền thông, quảng cáo, đào tạo nội bộ về sản phẩm.
− Theo dõi hiệu quả sản phẩm, thu thập phản hồi để cải tiến.
− Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc phát triển, tích hợp sản phẩm,
− Đề xuất ý tưởng, giải pháp nâng cao chất lượng hệ sinh thái sản phẩm của Công ty
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
− Có kinh nghiệm từ 3 - 5 năm làm việc liên quan đến hoạch định, quản lý gia sản và tư vấn phân bổ đầu tư dành cho khách hàng ưu tiên (VIP/Priority) tại các ngân hàng, công ty chứng khoán.
− Các kỹ năng cần có: Giải quyết vấn đề; điều phối, phân công và giám sát công việc.
− Thành thạo các ứng dụng Microsoft Office, thiết kế khung giao diện (Wireframe Design) của sản phẩm.
Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán APG Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI