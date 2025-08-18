Tuyển Product Owner/Product Manager Công ty Cổ phần Chứng khoán APG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Product Owner/Product Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Owner/Product Manager Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 161 Võ Văn Tần, Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

Mô Tả Công Việc Product Owner/Product Manager Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

II. Mô tả công việc:
• Nghiên cứu thị trường, xu hướng và nhu cầu khách hàng để phá triển các sản phẩm giao dịch mới.
• Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo sản phẩm phù hợp với quy định và chiến lược kinh doanh.
• Giám sát quá trình phát triển, thử nghiệm và tối ưu hóa sản phẩm.
• Chịu trách nhiệm triển khai, truyền thông, quảng bá và đạo tạo nội bộ về sản phẩm.
• Theo dõi hiệu quả sản phẩm, thu thập phản hồi để cải tiến.
• Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc phát triển, tích hợp sản phẩm,
• Đề xuất ý tưởng, giải pháp nâng cao chất lượng hệ sinh thái sản phẩm của Công ty

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

− Tốt nghiệp cử nhân các chuyên ngành Tài chính/Ngân hàng/Chứng khoán hoặc lĩnh vực liên quan.
− Có kinh nghiệm từ 3 - 5 năm phát triển sản phẩm, giải pháp về giao dịch tại các công ty chứng khoán
− Các kỹ năng cần có: Giải quyết vấn đề; điều phối, phân công và giám sát công việc.
− Thành thạo các ứng dụng Microsoft Office, thiết kế khung giao diện (Wireframe Design) của sản phẩm.

Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán APG Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 161 Võ Văn Tần, Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

