Tuyển Product Owner/Product Manager Công ty Cổ phần Chứng khoán APG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 161 Võ Văn Tần, Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

Mô tả công việc:

II. Mô tả công việc:

• Nghiên cứu thị trường, xu hướng và nhu cầu khách hàng để phá triển các sản phẩm giao dịch mới.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo sản phẩm phù hợp với quy định và chiến lược kinh doanh.

• Giám sát quá trình phát triển, thử nghiệm và tối ưu hóa sản phẩm.

• Chịu trách nhiệm triển khai, truyền thông, quảng bá và đạo tạo nội bộ về sản phẩm.

• Theo dõi hiệu quả sản phẩm, thu thập phản hồi để cải tiến.

• Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc phát triển, tích hợp sản phẩm,

• Đề xuất ý tưởng, giải pháp nâng cao chất lượng hệ sinh thái sản phẩm của Công ty

Yêu Cầu Công Việc

− Tốt nghiệp cử nhân các chuyên ngành Tài chính/Ngân hàng/Chứng khoán hoặc lĩnh vực liên quan.

− Có kinh nghiệm từ 3 - 5 năm phát triển sản phẩm, giải pháp về giao dịch tại các công ty chứng khoán

− Các kỹ năng cần có: Giải quyết vấn đề; điều phối, phân công và giám sát công việc.

− Thành thạo các ứng dụng Microsoft Office, thiết kế khung giao diện (Wireframe Design) của sản phẩm.

Quyền lợi:

Cách Thức Ứng Tuyển

