Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công Ty Cổ Phần Du Lịch Châu Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 15 Vạn Phúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội - 233 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

Tư vấn và bán tour cao cấp:Tiếp nhận thông tin khách hàng từ bộ phận Marketing, chủ động liên hệ và tư vấn các chương trình tour Outbound cao cấp đến các thị trường đẳng cấp như Mỹ, Canada, Châu Âu, Úc, ... giúp khách hàng lựa chọn những hành trình du lịch tinh tế và độc đáo nhất.

Chăm sóc khách hàng:Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng qua các kênh liên lạc như điện thoại, email, gặp gỡ trực tiếp. Đảm bảo khách hàng nhận được dịch vụ tư vấn tận tâm, chi tiết và giải đáp mọi thắc mắc về các chương trình tour cao cấp.

Ký kết hợp đồng và chăm sóc sau bán hàng:Hướng dẫn khách hàng hoàn tất thủ tục đặt cọc, thanh toán và ký hợp đồng tour. Đảm bảo mọi giao dịch đều được thực hiện chính xác, nhanh chóng và chuyên nghiệp.

Xử lý vấn đề phát sinh:Theo dõi và giải quyết các vấn đề liên quan đến chương trình tour trong suốt quá trình thực hiện, báo cáo cấp trên về các tình huống phát sinh và đưa ra giải pháp kịp thời.

Quản lý dữ liệu khách hàng và báo cáo kinh doanh:Cập nhật database khách hàng cũ và mới, báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ theo tuần, tháng, quý.

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi:Sinh năm 2001 – 1994.

Trình độ:Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Du lịch, Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm:Ít nhất 1 năm kinh nghiệm. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực như đã từng làm các công việc liên quan trong ngành dịch vụ du lịch, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch quốc tế (Outbound) tổ chức và điều phối tour cao cấp đến các thị trường như Mỹ, Canada, Châu Âu, Úc hoặc Bảo hiểm, Bất động sản, Giáo dục.

Giao tiếp, đàm phán và thuyết phục xuất sắc.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề linh hoạt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có khả năng làm việc dưới áp lực và trong môi trường đòi hỏi sự chuyên nghiệp cao.

Phẩm chất:Trung thực, trách nhiệm, tỉ mỉ và luôn hướng đến sự chỉn chu trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Châu Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 40 triệu VND

Lương cứng: 10 - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Quyền lợi

Lương và thưởng:Lương cứng ổn định không phụ thuộc vào doanh số, thưởng hoa hồng hấp dẫn, thu nhập cao theo hiệu quả công việc.

Thăng tiến:Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

Chế độ phúc lợi đầy đủ:Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thưởng các ngày Lễ/Tết theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc:Môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện và chuyên nghiệp, nơi bạn có thể thỏa sức sáng tạo và phát triển.

Cơ hội du lịch quốc tế:Cơ hội đi công tác và trải nghiệm tại các thị trường cao cấp như Mỹ, Canada, Úc, Châu Âu qua các chương trình của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Châu Mỹ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.