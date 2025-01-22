Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Footprint Trading And Travel Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 2,000 USD

Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Footprint Trading And Travel Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 2,000 USD

Footprint Trading And Travel Company Limited
Ngày đăng tuyển: 22/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Footprint Trading And Travel Company Limited

Sales Tour/Kinh doanh du lịch

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại Footprint Trading And Travel Company Limited

Mức lương
800 - 2,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 800 - 2,000 USD

- Xử lý các yêu cầu hàng ngày từ các đối tác và khách du lịch nước ngoài từ thị trường Châu Âu hoặc Á;
- Thiết kế, tính giá các gói tour và tư vấn theo yêu cầu của du khách phù hợp tại Việt Nam hoặc Đông Dương;
- Gửi email, trao đổi trên tin nhắn hoặc gặp gỡ trực tiếp các đối tác / khách hàng;
- Đi khảo sát tuyến điểm;
- Chăm sóc khách hàng: Hợp tác chặt chẽ với điều hành, hướng dẫn viên, đối tác để chăm sóc khách hàng.
- Báo cáo cho cấp trên.
- Yêu cầu kinh nghiệm: Ít nhất 1 - 2 năm tại vị trí tương đương. Rất ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với thị trường châu Âu.
- Yêu cầu kinh nghiệm:
- Yêu cầu tiếng anh: Tiếng anh 4 kỹ năng (trình độ tương đương IELTS 6.0 hoặc hơn). Tiếng anh giao tiếp tốt là một lợi thế.

Với Mức Lương 800 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Lương cứng thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm + thưởng % tỷ lệ convert + % lợi nhuận tour + % điều hành (nếu tự điều hành tour của chính mình). Thu nhập upto $1200.
- Không nợ lương. Không trừ lương khi chưa đạt Target. Tệp B2B (làm việc với hãng) là chủ yếu.
- Các thưởng khác: Thưởng đạt nhiều booking nhất, thưởng CSKH tốt. Thưởng lễ, tết, ngày nghỉ, tháng lương thứ 13 và các thưởng khác.

Tại Footprint Trading And Travel Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Footprint Trading And Travel Company Limited

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Footprint Trading And Travel Company Limited

Footprint Trading And Travel Company Limited

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Nhà 30A, ngõ 12A Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-sales-tour-kinh-doanh-du-lich-thu-nhap-800-2-000-thang-tai-ha-noi-job299349
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Asia Tour Advisor Co
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Asia Tour Advisor Co làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 12 USD
Asia Tour Advisor Co
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Zuellig Pharma Viet Nam
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Zuellig Pharma Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Zuellig Pharma Viet Nam
Hạn nộp: 06/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Hạn nộp: 03/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Asia Tour Advisor Co
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Asia Tour Advisor Co làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Asia Tour Advisor Co
Hạn nộp: 29/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 13 USD
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 600 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Exotic Voyages
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Exotic Voyages làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD
Exotic Voyages
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 13 USD
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 600 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Easia Travel
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Easia Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Easia Travel
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Asia Tour Advisor Co
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Asia Tour Advisor Co làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Asia Tour Advisor Co
Hạn nộp: 09/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 58 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Asia Tour Advisor Co
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Asia Tour Advisor Co làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 12 USD
Asia Tour Advisor Co
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Zuellig Pharma Viet Nam
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Zuellig Pharma Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Zuellig Pharma Viet Nam
Hạn nộp: 06/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Hạn nộp: 03/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Asia Tour Advisor Co
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Asia Tour Advisor Co làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Asia Tour Advisor Co
Hạn nộp: 29/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 13 USD
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 600 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Exotic Voyages
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Exotic Voyages làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD
Exotic Voyages
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 13 USD
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 600 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Easia Travel
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Easia Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Easia Travel
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Asia Tour Advisor Co
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Asia Tour Advisor Co làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Asia Tour Advisor Co
Hạn nộp: 09/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công Ty Cổ Phần Du Lịch Châu Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu Công Ty Cổ Phần Du Lịch Châu Mỹ
10 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Sơn Tùng làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 50 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Sơn Tùng
7 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Travel Sense Asia làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Travel Sense Asia
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Footprint Trading And Travel Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 2,000 USD Footprint Trading And Travel Company Limited
800 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Aurora Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Aurora Travel
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch AVT Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu AVT Travel
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Exotic Voyages làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,000 USD Exotic Voyages
700 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI HẢI ĐĂNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI HẢI ĐĂNG
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Asia Authentic Travel Co.,Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu Asia Authentic Travel Co.,Ltd
Tới 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công Ty Easia Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Easia Travel
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Du Lịch Tân Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 200 - 400 USD Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Du Lịch Tân Minh
200 - 400 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ WEGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ WEGO
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công ty Cổ phần Du lịch & Dịch vụ Hòn Gai làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Du lịch & Dịch vụ Hòn Gai
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẠI NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẠI NAM
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu JobsGO Recruit
15 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Asia Tour Advisor Co làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD Asia Tour Advisor Co
1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Easia Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Easia Travel
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 13 USD CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ
600 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Exotic Voyages làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD Exotic Voyages
700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 13 USD CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ
600 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Asia Tour Advisor Co làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD Asia Tour Advisor Co
1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu JobsGO Recruit
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Asia Tour Advisor Co làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 12 USD Asia Tour Advisor Co
800 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm