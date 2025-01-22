Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Footprint Trading And Travel Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 2,000 USD

Mức lương 800 - 2,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 800 - 2,000 USD

- Xử lý các yêu cầu hàng ngày từ các đối tác và khách du lịch nước ngoài từ thị trường Châu Âu hoặc Á;

- Thiết kế, tính giá các gói tour và tư vấn theo yêu cầu của du khách phù hợp tại Việt Nam hoặc Đông Dương;

- Gửi email, trao đổi trên tin nhắn hoặc gặp gỡ trực tiếp các đối tác / khách hàng;

- Đi khảo sát tuyến điểm;

- Chăm sóc khách hàng: Hợp tác chặt chẽ với điều hành, hướng dẫn viên, đối tác để chăm sóc khách hàng.

- Báo cáo cho cấp trên.

- Yêu cầu kinh nghiệm: Ít nhất 1 - 2 năm tại vị trí tương đương. Rất ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với thị trường châu Âu.

- Yêu cầu tiếng anh: Tiếng anh 4 kỹ năng (trình độ tương đương IELTS 6.0 hoặc hơn). Tiếng anh giao tiếp tốt là một lợi thế.

- Lương cứng thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm + thưởng % tỷ lệ convert + % lợi nhuận tour + % điều hành (nếu tự điều hành tour của chính mình). Thu nhập upto $1200.

- Không nợ lương. Không trừ lương khi chưa đạt Target. Tệp B2B (làm việc với hãng) là chủ yếu.

- Các thưởng khác: Thưởng đạt nhiều booking nhất, thưởng CSKH tốt. Thưởng lễ, tết, ngày nghỉ, tháng lương thứ 13 và các thưởng khác.

