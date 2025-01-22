Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công Ty TNHH Du Lịch Trần Việt (Transviet) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Du Lịch Trần Việt (Transviet)
Ngày đăng tuyển: 22/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Sales Tour/Kinh doanh du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại Công Ty TNHH Du Lịch Trần Việt (Transviet)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 1, 82 Võ Văn Tần, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng (Là các doanh nghiệp, công ty, trường học,…)
- Liên hệ & trao đổi thông tin với khách hàng.
- Tư vấn và thuyết phục khách hàng về sản sản phẩm.
- Thu thập thông tin về đối thủ cạnh tranh.
- Duy trì và phát triển quan hệ với khách hàng.
- Phân tích giá và sản phẩm .
- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Du lịch.
- Kinh nghiệm 2 năm trong ngành sales du lịch, sales đoàn là lợi thế.
-Toeic 500 trở lên,tin học văn phòng.
- Phát âm rõ ràng, không ngọng.
- Có khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp nhóm.
- Có khả năng thuyết trình trước đám đông.
- Có tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc.

Tại Công Ty TNHH Du Lịch Trần Việt (Transviet) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Du Lịch Trần Việt (Transviet)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 170 - 172 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.6, Q.3, TP.HCM

