Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công Ty TNHH Du Lịch Trần Việt (Transviet) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 1, 82 Võ Văn Tần, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP.HCM

Sales Tour/Kinh doanh du lịch

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng (Là các doanh nghiệp, công ty, trường học,…)

- Liên hệ & trao đổi thông tin với khách hàng.

- Tư vấn và thuyết phục khách hàng về sản sản phẩm.

- Thu thập thông tin về đối thủ cạnh tranh.

- Duy trì và phát triển quan hệ với khách hàng.

- Phân tích giá và sản phẩm .

- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Bộ phận.

Yêu Cầu Công Việc

-Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Du lịch.

- Kinh nghiệm 2 năm trong ngành sales du lịch, sales đoàn là lợi thế.

-Toeic 500 trở lên,tin học văn phòng.

- Phát âm rõ ràng, không ngọng.

- Có khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp nhóm.

- Có khả năng thuyết trình trước đám đông.

- Có tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc.

Tại Công Ty TNHH Du Lịch Trần Việt (Transviet) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Du Lịch Trần Việt (Transviet)

