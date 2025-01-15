Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH TÍN PHÁT TRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TÍN PHÁT TRAVEL
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/02/2025
Sales Tour/Kinh doanh du lịch

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Quận Tân Phú

- TP HCM, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Tìm kiếm nguồn khách hàng, khai thác khách hàng từ các nguồn khác nhau để mở rộng tập khách hàng tiềm năng.
+ Trực tiếp theo dõi, giám sát và kiểm tra việc thực hiện chương trình du lịch từ lúc chuẩn bị chào bán sản phẩm, ký kết hợp đồng, đến thanh lý hợp đồng
+ Luôn cập nhật thông tin và tìm hiểu thị trường, biết được thị hiếu của khách hàng để đóng góp nâng cao chất lượng phục vụ; Tư vấn, thiết kế chương trình theo yêu cầu khách hàng.
+ Quản lý dữ liệu khách hàng; Thường xuyên cập nhật, theo dõi phần công nợ của khách hàng.
+ Hoàn thành chỉ tiêu doanh số được phân bổ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Yêu thích công việc kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực du lịch.
+ Có khả năng làm việc theo nhóm.
+ Nắm vững kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng.
+ Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
+ Ưu tiên ứng viên có kiến thức về du lịch, am hiểu các điểm du lịch trong và ngoài nước.

Tại CÔNG TY TNHH TÍN PHÁT TRAVEL Thì Được Hưởng Những Gì

+ Được tham gia các chương trình du lịch, teambuilding, nghỉ mát cùng công ty.
+ Được đào tạo chuyên nghiệp về nghiệp vụ bán tour du lịch.
+ Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
+ Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÍN PHÁT TRAVEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TÍN PHÁT TRAVEL

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 247 VƯỜN LÀI, PHÚ THỌ HOÀ, TÂN PHÚ,TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

