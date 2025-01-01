Tất cả địa điểm
Công việc Social Media

-

Có 301 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm My Tonic
Tuyển Social Media My Tonic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
My Tonic
Hạn nộp: 27/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á
Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Hino Motors Vietnam, LTD.
Tuyển Social Media Hino Motors Vietnam, LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hino Motors Vietnam, LTD.
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Social Media Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 11 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 900 - 11 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TeenUp
Tuyển Social Media Công ty TNHH TeenUp làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công ty TNHH TeenUp
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)
Tuyển Social Media Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TOP TALENT
Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH TOP TALENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TOP TALENT
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm A. Hartrodt Logistics (Vietnam) Co., Ltd
Tuyển Social Media A. Hartrodt Logistics (Vietnam) Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
A. Hartrodt Logistics (Vietnam) Co., Ltd
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam
Tuyển Social Media Công Ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG
Tuyển Social Media CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng Công Nghiệp Hàn Quốc- Chi Nhánh Hà Nội ( IBK Hanoi Branch)
Tuyển Social Media Ngân Hàng Công Nghiệp Hàn Quốc- Chi Nhánh Hà Nội ( IBK Hanoi Branch) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng Công Nghiệp Hàn Quốc- Chi Nhánh Hà Nội ( IBK Hanoi Branch)
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẾN THÀNH
Tuyển Social Media CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẾN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẾN THÀNH
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YOUMED VIỆT NAM
Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH YOUMED VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH YOUMED VIỆT NAM
Hạn nộp: 25/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Framas Korea Vina
Tuyển Social Media Công ty TNHH Framas Korea Vina làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Framas Korea Vina
Hạn nộp: 29/06/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR
Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR
Hạn nộp: 28/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VICTORY CREATIVE MEDIA
Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH VICTORY CREATIVE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH VICTORY CREATIVE MEDIA
Hạn nộp: 26/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ KỶ
Tuyển Social Media CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ KỶ
Hạn nộp: 23/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CBRE (Vietnam) Co.,ltd - HCM Branch
Tuyển Social Media CBRE (Vietnam) Co.,ltd - HCM Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CBRE (Vietnam) Co.,ltd - HCM Branch
Hạn nộp: 08/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL
Tuyển Social Media CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL
Hạn nộp: 18/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Therm- X System Việt Nam Technology
Tuyển Social Media Công Ty TNHH Therm- X System Việt Nam Technology làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Therm- X System Việt Nam Technology
Hạn nộp: 12/06/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Mufg Bank, Ltd., Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Mufg Bank, Ltd., Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Mufg Bank, Ltd., Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 22/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh
Tuyển Social Media Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 09/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC (EDUPATH)
Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC (EDUPATH) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC (EDUPATH)
Hạn nộp: 07/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Mufg Bank, Ltd., Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Mufg Bank, Ltd., Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Mufg Bank, Ltd., Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 06/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Nefab Vietnam
Tuyển Social Media Nefab Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Nefab Vietnam
Hạn nộp: 05/06/2025
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH City Wisdom Việt Nam
Tuyển Social Media Công Ty TNHH City Wisdom Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH City Wisdom Việt Nam
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH VIA Việt Nam
Tuyển Social Media Công Ty TNHH VIA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 12 USD
Công Ty TNHH VIA Việt Nam
Hạn nộp: 07/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Panasonic Vietnam Co.,ltd
Tuyển Social Media Panasonic Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Panasonic Vietnam Co.,ltd
Hạn nộp: 04/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA
Tuyển Social Media Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA
Hạn nộp: 04/06/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI
Tuyển Social Media CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI
Hạn nộp: 02/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Nhu cầu tuyển dụng Social Media có xu hướng tăng trong những năm gần đây do sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, nhu cầu tăng tương tác và tiếp cận khách hàng thông qua các mạng xã hội. Việc làm Social Media tập trung tuyển dụng tại các thành phố lớn. Social Media thu hút người lao động bởi tiềm năng phát triển cùng mức lương dao động từ 8.000.000 – 35.000.000 VNĐ/tháng, tuỳ từng vị trí và kinh nghiệm.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm Social Media

Việc làm Social Media sẽ phụ trách thu hút tương tác người dùng, gia tăng nhận diện về sản phẩm và dịch vụ thông qua mạng xã hội như Facebook, Twitter, Tiktok, Instagram, Zalo, Youtube… Ngoài ra, Social Media còn đóng vai trò là nền tảng quan trọng trong quảng bá và chia sẻ hình ảnh thương hiệu, doanh nghiệp đến gần hơn với người dùng.

Trong những năm gần đây, nhu cầu tuyển dụng Social Media có xu hướng tăng cao khi công nghệ số phát triển bùng nổ và được dự báo sẽ duy trì lâu dài. Các doanh nghiệp cũng chú trọng hơn trong việc xây dựng hình ảnh, quảng bá thương hiệu và đẩy mạnh marketing thông qua những nền tảng trực tuyến. Điều này được chứng minh thông qua hàng nghìn bài đăng tuyển dụng Social Media trên các trang việc làm.

Nhu cầu tuyển dụng Social Media
Nhu cầu tuyển dụng Social Media

Xu hướng việc làm Social Media tại Việt Nam đang phát triển mạnh và được định hướng như xây dựng video ngắn, live streaming, tương tác qua các nền tảng Instant Messaging (nhắn tin nhanh), ứng dụng AI và machine learning phân tích dữ liệu, tích hợp thương mại điện tử. Với sự đa dạng đó đã tạo ra nhiều việc làm cho đông đảo người lao động.

Mặc dù Social Media là một ngành nghề mới nhưng có sức hút với người lao động bởi mức lương hấp dẫn và tiềm năng phát triển vô cùng lớn. Khi sở hữu kinh nghiệm 4 - 6 năm, trình độ cao có thể đảm nhận được các vị trí như Chuyên viên, Quản lý, Trưởng phòng hoặc Giám đốc Social Media. Thậm chí, người lao động hoàn toàn có thể làm việc với những doanh nghiệp tại nước ngoài sở hữu trình độ chuyên môn cao và khả năng ngoại ngữ tốt.

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Social Media

Việc làm Social Media được đánh giá có tiềm năng phát triển mạnh trong tương lai và đi kèm mức lương tương đối hấp dẫn. Tùy vào vị trí công việc, trình độ chuyên môn mà thu nhập của việc làm Social Media có sự chênh lệch. Dưới đây là mức lương tham khảo tuyển dụng Social Media:

Mức lương theo cấp bậc:

Việc làm Social Media

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Quay dựng Social Media

10.000.000 - 20.000.000

Quảng Cáo Social Media

10.000.000 - 25.000.000

Thiết kế Social Media

10.000.000 - 16.000.000

Content Social Media

8.000.000 - 13.000.000

Social Media marketing

9.000.000 - 15.000.000

Quản lý trang mạng xã hội

9.000.000 - 15.000.000

Quản lý nhóm cộng đồng

8.000.000 - 18.000.000

Mức lương theo vị trí việc làm:

Việc làm Social Media

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Thực tập sinh Social Media

2.000.000 - 5.000.000

Nhân viên Social Media

8.000.000 - 10.000.000

Chuyên viên Social Media

10.000.000 - 15.000.000

Leader Social Media

15.000.000 - 20.000.000

Trưởng phòng Social Media

20.000.000 - 35.000.000

3. Các vị trí việc làm Social Media

Với thời đại công nghệ số phát triển như vũ bão như hiện nay thì sức ảnh của mạng xã hội ngày càng lớn mạnh hơn. Điều này đã khiến cho thị trường việc làm liên quan tới mảng công nghệ, xã hội, truyền thông,... trở nên đa dạng và sôi động hơn. Mỗi vị trí tuyển dụng Social Media sẽ có những đặc điểm và yêu cầu kỹ năng riêng biệt.

3.1. Quản lý trang mạng xã hội

Nhân viên quản lý mạng xã hội là một trong những vị trí tuyển dụng Social Media đang hot hiện nay. Công việc này sẽ chịu trách nhiệm quản lý những hoạt động trên mạng xã hội như Facebook, Instagram, Twitter, Zaki, Website,... của doanh nghiệp thông qua tương tác với cộng đồng mạng ảo hàng ngày và các chiến dịch Marketing. Nhân viên quản lý mạng xã hội sẽ là người triển khai các chiến lược và đánh giá toàn diện trên mọi khía cạnh truyền thông.

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng nhân viên quản lý mạng xã hội rất lớn khi trên các trang việc làm có tới hơn hàng nghìn bài đăng. Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi đa phần các doanh nghiệp đang dịch chuyển tiếp cận và quảng bá hình ảnh thương hiệu thông qua các nền tảng mạng xã hội.

Nhân viên quản lý mạng xã hội là một trong những vị trí tuyển dụng Social Media đang hot hiện nay
Nhân viên quản lý mạng xã hội là một trong những vị trí tuyển dụng Social Media đang hot hiện nay

Để đảm nhận vị trí việc làm Social Media này, ứng viên cần tốt nghiệp các chuyên ngành về Marketing, Truyền thông, Báo chí,... hoặc những ngành liên quan đến ngôn ngữ. Bên cạnh đó, ứng viên quản lý mạng xã hội còn trang bị một số kỹ năng như:

  • Kỹ năng thiết kế cơ bản liên quan đến Photoѕhop, Canᴠa,… để tự thiết kế và nắm bắt xu hướng thay đổi thường xuyên.

  • Kỹ năng sáng tạo nội dung đa phương tiện cho các kênh xã hội như Facebook, Insta, Zalo, Tᴡitter,...

  • Ứng viên vị trí tuyển dụng Social Media này cũng cần có kiến thức thống kê chi tiết, kỹ năng phân tích và đánh giá để có đề xuất cải thiện, phát triển.

  • Có khả năng tối ưu các dịch vụ, xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng trên Social Media.

  • Có kỹ năng phát triển đa dạng nội dung nhằm thu hút khách hàng

Hiện nhân viên quản lý mạng xã hội đang được nhiều đơn vị tuyển dụng như Công ty CP Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI, Công ty CP Nghe nhìn Toàn Cầu AVG,... với mức lương dao động từ 9.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng.

3.2. Content Social Media

Chuyên viên nội dung là một trong những vị trí tuyển dụng Social Media thu hút người lao động. Công việc này sẽ phụ trách lên kế hoạch, tạo và chỉnh sửa, xuất bản nội dung lên các nền tảng mạng xã hội, website. Chuyên viên nội dung còn đảm nhận nhiệm vụ tối ưu nội dung, thực hiện các thủ thuật thu hút tương tác và phối hợp sản xuất nội dung trên nhiều định dạng.

Nhu cầu việc làm Social Media ở vị trí chuyên viên nội dung tăng mạnh
Nhu cầu việc làm Social Media ở vị trí chuyên viên nội dung tăng mạnh

Nhu cầu việc làm Social Media ở vị trí chuyên viên nội dung tăng mạnh khi hầu hết các doanh nghiệp, đơn vị đều cần nhân lực nhằm phát triển những nội dung tiếp cận và tăng tương với đối tượng khách hàng. Để ứng tuyển chuyên viên nội dung, người lao động sẽ cần tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Báo chí – truyền thông, Marketing. Bên cạnh trình độ, vị trí tuyển dụng Social Media này cần có những kỹ năng mềm như:

  • Có tư duy tích cực.

  • Có niềm đam mê viết lách.

  • Khả năng ngôn ngữ tốt, linh hoạt.

  • Khả năng sáng tạo, làm chủ trong công việc.

  • Có kỹ năng phân tích, thu thập và tổng hợp thông tin.

  • Khả năng định hướng nội dung, nắm bắt xu hướng và sáng tạo.

  • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và một số công cụ, phần mềm thiết kế, photoshop.

Mức lương đối với chuyên viên nội dung dao động từ 8.000.000 – 13.000.000 VNĐ/tháng và được nhiều công ty tuyển dụng như Công ty CP giáo dục Bảo An, Công ty TNHH MJ ART Group, Công ty CP dịch vụ bất động sản Danh Việt Group,...

3.3. Quảng Cáo Social Media

Chuyên viên quảng cáo trên mạng xã hội là người chịu trách nhiệm công việc quảng cáo cho những sản phẩm của doanh nghiệp ở một số nền tảng như Facebook, Tiktok, Instagram,… nhằm tiếp cận khách hàng mục tiêu, nâng cao tỷ lệ chốt đơn hàng, nhận diện thương hiệu và tối ưu ngân sách.

Thị trường tuyển dụng Social Media ở vị trí chuyên viên quảng cáo trên mạng xã hội luôn nằm ở mức cao do các doanh nghiệp ngày càng quan tâm phát triển thương hiệu trên các nền tảng Social. Đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội, Đà nẵng, TP.HCM nơi tập trung rất nhiều công ty và tập đoàn lớn thì nhu cầu tuyển dụng việc làm Social Media này lại càng “nhộn nhịp” hơn.

Chuyên viên quảng cáo trên mạng xã hội là người chịu trách nhiệm công việc quảng cáo cho những sản phẩm của doanh nghiệp
Chuyên viên quảng cáo trên mạng xã hội là người chịu trách nhiệm công việc quảng cáo cho những sản phẩm của doanh nghiệp

Đối với chuyên viên quảng cáo trên mạng xã hội, ứng viên sẽ cần tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Truyền thông, Báo chí,… Đồng thời, ứng viên cũng cần trang bị những kỹ năng như:

  • Có tư duy về Sales và Marketing.

  • Có kỹ năng thuyết trình, đàm phán.

  • Có kỹ năng làm việc độc lập và nhóm tốt.

  • Có kỹ năng phân tích, nghiên cứu insight và xây dựng chân dung khách hàng.

  • Có khả năng sáng tạo nội dung gồm thiết kế ảnh, dựng video cơ bản và viết content.

  • Khả năng giao tiếp tốt, ngôn ngữ linh hoạt và sử dụng thành thạo các thuật ngữ trong Marketing.

3.4. Quản lý nhóm cộng đồng (Community Manager)

Community Manager sẽ chịu trách nhiệm quản lý cộng đồng trực tuyến của doanh nghiệp, tổ chức hoặc thương hiệu nào đó. Vai trò của một quản lý cộng đồng là tương tác với khách hàng, xây dựng và duy trì mối quan hệ với cộng đồng trực tuyến. Bên cạnh đó, Community Manager còn đảm nhận quản lý nội dung và các hoạt động trên những nền tảng Social. Với những nhiệm vụ đó, việc làm Social Media này được đông đảo doanh nghiệp chú trọng tuyển dụng.

Community Manager sẽ chịu trách nhiệm quản lý cộng đồng trực tuyến của doanh nghiệp
Community Manager sẽ chịu trách nhiệm quản lý cộng đồng trực tuyến của doanh nghiệp

Để ứng tuyển vị trí quản lý cộng đồng, người lao động cần có bằng cấp liên quan đến lĩnh vực marketing, truyền thông, quản trị kinh doanh,... Ngoài ra, vị trí tuyển dụng Social Media này còn yêu cầu những kỹ năng khác như:

  • Có khả năng xử lý tình huống.

  • Có khả năng nắm bắt xu hướng, sáng tạo.

  • Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc.

  • Có kỹ năng làm việc nhóm nhằm phối hợp hiệu quả với các bên liên quan.

  • Có khả năng phân tích dữ liệu, lập báo cáo để theo dõi và đánh giá chính xác sự tương tác của cộng đồng.

  • Có kỹ năng giao tiếp tốt để tăng hiệu quả tương tác với những thành viên trong cộng đồng và các bên liên quan.

Hiện nay, việc làm Community Manager được nhiều công ty tuyển dụng đi kèm mức lương tốt như Công ty TNHH Gameloft, Công ty CP công nghệ Timetech,...

3.5. Quay dựng Social Media

Trong số những vị trí tuyển dụng Social Media thì quay dựng cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo người lao động. Công việc chính của quay dựng Social Media là chụp hình, quay video và xử lý hậu kỳ nhằm đảm bảo cho các hoạt động truyền thông, Marketing. Đồng thời, quay dựng Social Media còn phải chịu trách nhiệm về hình ảnh video, quản trị các kênh mạng xã hội Facebook, Youtube, Tiktok.

Quay dựng Social Media là vị trí tuyển dụng được nhiều người quan tâm
Quay dựng Social Media là vị trí tuyển dụng được nhiều người quan tâm

Để ứng tuyển Social Media vị trí quay dựng thành công, người lao động cần tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc một số chuyên ngành liên quan. Ngoài ra, ứng viên quay dựng Social Media còn cần đáp ứng những yêu cầu như sau:

  • Có tư duy sáng tạo

  • Có kỹ năng giao tiếp tốt

  • Có gu thẩm mỹ và bắt trend nhanh

  • Có khả năng quản lý công việc, chịu được áp lực

  • Có khả năng phân tích nội dung và truyền tải thành ý tưởng

  • Am hiểu và sử dụng thành thạo máy ảnh, máy quay phim, gimbal

  • Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như Premiere, Photoshop, Capcut

Hiện vị trí quay dựng Social Media được nhiều đơn vị tuyển dụng với mức lương tốt như Công ty CP RBC Việt Nam, công ty TNHH MTV Maisse, công ty CP tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Haivnco,...

3.6. Thiết kế Social Media

Thiết kế là một trong những vị trí quan trọng và được quan tâm khi tuyển dụng Social Media. Công việc của một thiết kế Social Media gồm thiết kế và chỉnh sửa sản phẩm nội dung hình ảnh trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Tiktok, Youtube, Website,...và những ấn phẩm quảng cáo, banner trên kênh digital marketing như banner, popup, clip,…

Thiết kế là vị trí quan trọng và được quan tâm khi tuyển dụng Social Media
Thiết kế là vị trí quan trọng và được quan tâm khi tuyển dụng Social Media

Với vị trí tuyển dụng thiết kế Social Media, ứng viên cần tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học hoặc có một số chứng chỉ về thiết kế đồ hoạ. Bên cạnh đó, tuyển thiết kế Social Media còn cần đáp ứng những yêu cầu như sau:

  • Có khả năng bắt trend

  • Có kỹ năng làm việc độc lập và nhóm

  • Kỹ năng quản lý thời gian, có tinh thần cầu tiến

  • Có khả năng sáng tạo, gu thẩm mỹ tốt và tư duy về bố cục

  • Có khả năng phân tích nội dung thiết kế và chuyển tải ý tưởng thành hình ảnh

  • Sử dụng thành thạo những phần mềm thiết kế như AI, Photoshop hoặc các phần mềm tương đương hỗ trợ thiết kế.

Tuyển dụng Social Media vị trí thiết kế đang được đông đảo doanh nghiệp quan tâm chiêu mộ nhân tài như Công ty TNHH Lumia Việt Nam, White Coat, Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam,...

3.7. Social Media Marketing

Trong số những việc làm Social Media được người lao động quan tâm hiện nay thì phải nhắc tới Marketing. Nhân sự Social Media Marketing sẽ chịu trách nhiệm dùng những nền tảng mạng xã hội để xây dựng và gia tăng nhận diện thương hiệu, từ đó thúc đẩy doanh số bán hàng.

​Vị trí tuyển dụng Social Media Marketing đang được nhiều ứng viên quan tâm
​Vị trí tuyển dụng Social Media Marketing đang được nhiều ứng viên quan tâm

Đối với vị trí Social Media Marketing, ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Kinh Tế hoặc một số ngành liên quan. Đồng thời, ứng viên tuyển dụng Social Media Marketing còn cần trang bị những kỹ năng sau:

  • Có khả năng sáng tạo, bắt trend

  • Có khả năng viết và giao tiếp tốt

  • Có kiến thức về truyền thông và marketing

  • Am hiểu sâu rộng về các nền tảng Social Media

  • Có kỹ năng phân tích số liệu và giải quyết vấn đề

  • Có kỹ năng làm việc nhóm, độc lập và quản lý thời gian

  • Có kiến thức về SEO và SEM giúp tối ưu hóa nội dung, chiến dịch đạt được thứ hạng cao

Công ty TNHH phần mềm Nhân Hòa, công ty CP tập đoàn giáo dục BLA, Công ty TNHH BDBC Fashion,... là những doanh nghiệp đang nhu cầu tuyển dụng Social Media Marketing.

4. Hình thức tuyển dụng Social Media

Social Media là ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao trên thị trường. Không chỉ có cơ hội phát triển nghề nghiệp, việc làm Social Media còn đa dạng về hình thức tuyển dụng. Chính điều này đã mang lại cơ hội việc làm cho nhiều lao động. Dưới đây là một số hình thức tuyển dụng Social Media phổ biến hiện nay.

4.1. Tuyển dụng Social Media part -time

Hình thức tuyển dụng Social Media part-time được người lao động quan tâm nhờ ưu thế linh hoạt thời gian làm việc. Đối với hình thức này, ứng viên có thể lựa chọn làm việc theo ca sáng hoặc chiều. Do linh động thời nên người lao động có thể làm được nhiều công việc khác nhau mà vẫn được hưởng một phần phúc lợi của công ty, doanh nghiệp theo quy định.

Mức lương đối với Social Media part-time dao động từ 3.000.000 - 5.000.000 VNĐ/tháng. Trong đó, Quay dựng và Content là hai vị trí tuyển dụng Social Media part-time phổ biến nhất hiện nay.

Mức lương đối với Social Media part-time dao động từ 3.000.000 - 5.000.000 VNĐ/tháng
Mức lương đối với Social Media part-time dao động từ 3.000.000 - 5.000.000 VNĐ/tháng

4.2. Tuyển dụng Social Media full- time

Tuyển dụng Social Media full- time sẽ yêu cầu ứng viên cần tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học ngành Marketing, Báo chí, Truyền thông, Quan hệ công chúng hoặc các chuyên ngành có liên quan và có ít nhất từ 1 - 2 năm kinh nghiệm làm việc.

Đối với hình thức tuyển Social Media full-time, ứng viên sẽ được thỏa thuận mức lương dựa theo kinh nghiệm và trình độ dao động khoảng từ 8.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng. Bên cạnh đó, hình thức làm việc này giúp người lao động được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định gồm BHXH, BHTN, BHYT, thăm hỏi ốm đau, nghỉ mát, thưởng lễ tết hoặc tham gia các chương trình đào tạo nâng cao.

5. Những kỹ năng và yêu cầu cần ở nhân viên Social Media

Để tuyển dụng Social Media thành công, ứng viên cần có bằng các chuyên ngành Truyền thông, Báo Chí, Kinh tế, Marketing, PR,… hoặc các ngành nghề liên quan. Ngoài ra, ứng viên việc làm Social Media có kinh nghiệm sử dụng các loại nền tảng và phương tiện kỹ thuật số như Facebook Business, Google Analytics, Google Ad, Socialbakers… là lợi thế.

Những kỹ năng và yêu cầu cần của việc làm Social Media
Những kỹ năng và yêu cầu cần của việc làm Social Media

Bên cạnh yêu cầu bằng cấp, trình độ chuyên môn ứng viên cần có những kỹ năng mềm khác như:

  • Kỹ năng viết lách và tạo nội dung sáng tạo là điều bắt buộc đối với công việc Social Media. Ứng viên cần có khả năng viết và sáng tạo nội dung, nắm bắt xu hướng để phục vụ tốt cho công việc.

  • Kiến thức về các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok,… nhằm triển khai nội dung, xây dựng kế hoạch tiếp cận và tăng tương tác.

  • Kỹ năng phân tích dữ liệu và sử dụng các công cụ đo lường hiệu quả như Google Analytics, Socialbakers hay Facebook Business là yêu cầu cần có đối với một nhân viên Social Media.

  • Ứng viên vị trí tuyển dụng Social Media còn cần có kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống hiệu quả và quản lý thời gian, biết phân chia, sắp xếp công việc.

6. Những khó khăn của việc làm Social Media

Việc làm Social Media là một ngành nghề tuy mới nhưng có nhu cầu tuyển dụng lớn và được dự báo tăng mạnh trong tương lai. Việc làm này không chỉ thu hút người lao động bởi mức lương tốt mà còn có tiềm năng phát triển nghề nghiệp. Bên cạnh những cơ hội thì việc làm Social Media cũng đối mặt với nhiều thách thức.

Tính cạnh tranh trong việc tạo ra nội dung hấp dẫn và thu hút người theo dõi: Đầu tiên phải kể đến tính cạnh tranh trong việc tạo ra nội dung hấp dẫn và thu hút người theo dõi trước vô số những đối thủ. Điều này khiến ứng viên vị trí tuyển dụng Social Media sẽ phải thường xuyên cập nhật xu hướng, khả năng bắt trend tốt và kỹ năng tạo nội dung chất lượng trước sự thay đổi “chóng mặt” của các nền tảng mạng xã hội. Đồng thời, ứng viên cũng cần biết cách áp dụng những công cụ nhằm tiếp cận và tăng tương tác cho những sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp.

Những khó khăn của việc làm Social Media
Những khó khăn của việc làm Social Media

Khó khăn trong việc xử lý phản hồi tiêu cực và khủng hoảng truyền thông: Các nền tảng mạng xã hội hiện nay trở thành kênh thông tin, hỗ trợ và chăm sóc sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng. Do công việc này sẽ tiếp cận với nhiều đối tượng dẫn tới ứng viên Social Media luôn phải đối mặt trong xử lý phản hồi tiêu cực và những khủng hoảng truyền thông. Đặc biệt với những doanh nghiệp sử dụng đa nền tảng nếu không có kế hoạch xây dựng và quản lý rõ ràng sẽ dẫn tới phải đối mặt tình trạng giảm tương tác, tiệp cận sai đối tượng khách hàng mục tiêu.

Áp lực từ việc cập nhật xu hướng và thay đổi thuật toán trên các nền tảng như Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok,… cũng là vấn đề lớn đối với việc làm Social Media. Điểm này sẽ đòi hỏi người lao động không ngừng cập nhật, thay đổi và áp dụng những đề xuất nhằm đảm bảo hiệu quả tiếp cận, tăng tương tác, nhận diện thương hiệu.

7. Tầm quan trọng của Social Media trong doanh nghiệp

Nhu cầu tuyển dụng Social Media trong doanh nghiệp hiện nay được đánh giá tăng mạnh khi tầm quan trọng của việc làm này trở nên rõ ràng hơn. Dưới đây là những vai trò của Social Media trong doanh nghiệp:

Đóng góp của Social Media vào chiến lược marketing tổng thể: Social Media không chỉ mang lại lợi ích cho cộng đồng mà còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí marketing. Doanh nghiệp có thể sử dụng tính năng kết nối giữa các cá nhân trong cộng đồng Social Media để lan tỏa những chiến dịch marketing tiếp cận được nhiều người hơn.

Tầm quan trọng của Social Media trong doanh nghiệp
Tầm quan trọng của Social Media trong doanh nghiệp

Vai trò của Social Media trong việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng: Social Media cho phép tương tác và chia sẻ những thông tin hữu ích. Chính điều này sẽ giúp doanh nghiệp có thể lắng nghe khách hàng và từ đó giải quyết hiệu quả nhu cầu cũng như thắc mắc một cách nhanh chóng. Đồng thời, doanh nghiệp dựa vào việc làm Social Media với những thống kê và phân tích chi tiết sẽ xác định được nhu cầu để xây dựng, duy trì mối quan hệ với khách hàng tốt hơn.

Tác động của Social Media đến hình ảnh và uy tín thương hiệu: Không phải tự nhiên mà nhu cầu tuyển dụng Social Media tăng cao khi mà việc làm này sẽ giúp doanh nghiệp tăng tương tác và xây dựng, phát triển hình ảnh thương hiệu. Để tăng lượng traffic, Social Media sẽ áp dụng những công cụ truyền thông và kỹ năng để dẫn dắt người dùng truy cập vào website, các nền tảng mạng xã hội. Bên cạnh đó, Social Media có khả năng giúp những sản phẩm truyền thông và thương hiệu dễ viral, tiếp cận khách hàng tốt hơn.

Nhu cầu tuyển dụng Social Media trong những năm gần đây có chiều hướng tăng mạnh khi các doanh nghiệp chú trọng xây dựng hình ảnh, tăng tương tác và độ nhận diện thương hiệu thông qua các nền tảng mạng xã hội. Việc làm Social Media cũng thu hút người lao động khi sở hữu mức lương tốt, môi trường làm việc năng động và cơ hội thăng tiến nghề nghiệp rõ ràng. Để ứng tuyển thành công việc làm Social Media, ứng viên cần phải trang bị những nền tảng kiến thức, trình độ chuyên môn, kỹ năng và sự nhanh nhạy trước những xu hướng.