Công việc Social Media

Nhu cầu tuyển dụng Social Media có xu hướng tăng trong những năm gần đây do sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, nhu cầu tăng tương tác và tiếp cận khách hàng thông qua các mạng xã hội. Việc làm Social Media tập trung tuyển dụng tại các thành phố lớn. Social Media thu hút người lao động bởi tiềm năng phát triển cùng mức lương dao động từ 8.000.000 – 35.000.000 VNĐ/tháng, tuỳ từng vị trí và kinh nghiệm.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm Social Media

Việc làm Social Media sẽ phụ trách thu hút tương tác người dùng, gia tăng nhận diện về sản phẩm và dịch vụ thông qua mạng xã hội như Facebook, Twitter, Tiktok, Instagram, Zalo, Youtube… Ngoài ra, Social Media còn đóng vai trò là nền tảng quan trọng trong quảng bá và chia sẻ hình ảnh thương hiệu, doanh nghiệp đến gần hơn với người dùng.

Trong những năm gần đây, nhu cầu tuyển dụng Social Media có xu hướng tăng cao khi công nghệ số phát triển bùng nổ và được dự báo sẽ duy trì lâu dài. Các doanh nghiệp cũng chú trọng hơn trong việc xây dựng hình ảnh, quảng bá thương hiệu và đẩy mạnh marketing thông qua những nền tảng trực tuyến. Điều này được chứng minh thông qua hàng nghìn bài đăng tuyển dụng Social Media trên các trang việc làm.

Nhu cầu tuyển dụng Social Media

Xu hướng việc làm Social Media tại Việt Nam đang phát triển mạnh và được định hướng như xây dựng video ngắn, live streaming, tương tác qua các nền tảng Instant Messaging (nhắn tin nhanh), ứng dụng AI và machine learning phân tích dữ liệu, tích hợp thương mại điện tử. Với sự đa dạng đó đã tạo ra nhiều việc làm cho đông đảo người lao động.

Mặc dù Social Media là một ngành nghề mới nhưng có sức hút với người lao động bởi mức lương hấp dẫn và tiềm năng phát triển vô cùng lớn. Khi sở hữu kinh nghiệm 4 - 6 năm, trình độ cao có thể đảm nhận được các vị trí như Chuyên viên, Quản lý, Trưởng phòng hoặc Giám đốc Social Media. Thậm chí, người lao động hoàn toàn có thể làm việc với những doanh nghiệp tại nước ngoài sở hữu trình độ chuyên môn cao và khả năng ngoại ngữ tốt.

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Social Media

Việc làm Social Media được đánh giá có tiềm năng phát triển mạnh trong tương lai và đi kèm mức lương tương đối hấp dẫn. Tùy vào vị trí công việc, trình độ chuyên môn mà thu nhập của việc làm Social Media có sự chênh lệch. Dưới đây là mức lương tham khảo tuyển dụng Social Media:

Mức lương theo cấp bậc:

Việc làm Social Media Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Quay dựng Social Media 10.000.000 - 20.000.000 Quảng Cáo Social Media 10.000.000 - 25.000.000 Thiết kế Social Media 10.000.000 - 16.000.000 Content Social Media 8.000.000 - 13.000.000 Social Media marketing 9.000.000 - 15.000.000 Quản lý trang mạng xã hội 9.000.000 - 15.000.000 Quản lý nhóm cộng đồng 8.000.000 - 18.000.000

Mức lương theo vị trí việc làm:

Việc làm Social Media Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Thực tập sinh Social Media 2.000.000 - 5.000.000 Nhân viên Social Media 8.000.000 - 10.000.000 Chuyên viên Social Media 10.000.000 - 15.000.000 Leader Social Media 15.000.000 - 20.000.000 Trưởng phòng Social Media 20.000.000 - 35.000.000

3. Các vị trí việc làm Social Media

Với thời đại công nghệ số phát triển như vũ bão như hiện nay thì sức ảnh của mạng xã hội ngày càng lớn mạnh hơn. Điều này đã khiến cho thị trường việc làm liên quan tới mảng công nghệ, xã hội, truyền thông,... trở nên đa dạng và sôi động hơn. Mỗi vị trí tuyển dụng Social Media sẽ có những đặc điểm và yêu cầu kỹ năng riêng biệt.

3.1. Quản lý trang mạng xã hội

Nhân viên quản lý mạng xã hội là một trong những vị trí tuyển dụng Social Media đang hot hiện nay. Công việc này sẽ chịu trách nhiệm quản lý những hoạt động trên mạng xã hội như Facebook, Instagram, Twitter, Zaki, Website,... của doanh nghiệp thông qua tương tác với cộng đồng mạng ảo hàng ngày và các chiến dịch Marketing. Nhân viên quản lý mạng xã hội sẽ là người triển khai các chiến lược và đánh giá toàn diện trên mọi khía cạnh truyền thông.

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng nhân viên quản lý mạng xã hội rất lớn khi trên các trang việc làm có tới hơn hàng nghìn bài đăng. Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi đa phần các doanh nghiệp đang dịch chuyển tiếp cận và quảng bá hình ảnh thương hiệu thông qua các nền tảng mạng xã hội.

Nhân viên quản lý mạng xã hội là một trong những vị trí tuyển dụng Social Media đang hot hiện nay

Để đảm nhận vị trí việc làm Social Media này, ứng viên cần tốt nghiệp các chuyên ngành về Marketing, Truyền thông, Báo chí,... hoặc những ngành liên quan đến ngôn ngữ. Bên cạnh đó, ứng viên quản lý mạng xã hội còn trang bị một số kỹ năng như:

Kỹ năng thiết kế cơ bản liên quan đến Photoѕhop, Canᴠa,… để tự thiết kế và nắm bắt xu hướng thay đổi thường xuyên.

Kỹ năng sáng tạo nội dung đa phương tiện cho các kênh xã hội như Facebook, Insta, Zalo, Tᴡitter,...

Ứng viên vị trí tuyển dụng Social Media này cũng cần có kiến thức thống kê chi tiết, kỹ năng phân tích và đánh giá để có đề xuất cải thiện, phát triển.

Có khả năng tối ưu các dịch vụ, xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng trên Social Media.

Có kỹ năng phát triển đa dạng nội dung nhằm thu hút khách hàng

Hiện nhân viên quản lý mạng xã hội đang được nhiều đơn vị tuyển dụng như Công ty CP Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI, Công ty CP Nghe nhìn Toàn Cầu AVG,... với mức lương dao động từ 9.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng.

3.2. Content Social Media

Chuyên viên nội dung là một trong những vị trí tuyển dụng Social Media thu hút người lao động. Công việc này sẽ phụ trách lên kế hoạch, tạo và chỉnh sửa, xuất bản nội dung lên các nền tảng mạng xã hội, website. Chuyên viên nội dung còn đảm nhận nhiệm vụ tối ưu nội dung, thực hiện các thủ thuật thu hút tương tác và phối hợp sản xuất nội dung trên nhiều định dạng.

Nhu cầu việc làm Social Media ở vị trí chuyên viên nội dung tăng mạnh

Nhu cầu việc làm Social Media ở vị trí chuyên viên nội dung tăng mạnh khi hầu hết các doanh nghiệp, đơn vị đều cần nhân lực nhằm phát triển những nội dung tiếp cận và tăng tương với đối tượng khách hàng. Để ứng tuyển chuyên viên nội dung, người lao động sẽ cần tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Báo chí – truyền thông, Marketing. Bên cạnh trình độ, vị trí tuyển dụng Social Media này cần có những kỹ năng mềm như:

Có tư duy tích cực.

Có niềm đam mê viết lách.

Khả năng ngôn ngữ tốt, linh hoạt.

Khả năng sáng tạo, làm chủ trong công việc.

Có kỹ năng phân tích, thu thập và tổng hợp thông tin.

Khả năng định hướng nội dung, nắm bắt xu hướng và sáng tạo.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và một số công cụ, phần mềm thiết kế, photoshop.

Mức lương đối với chuyên viên nội dung dao động từ 8.000.000 – 13.000.000 VNĐ/tháng và được nhiều công ty tuyển dụng như Công ty CP giáo dục Bảo An, Công ty TNHH MJ ART Group, Công ty CP dịch vụ bất động sản Danh Việt Group,...

3.3. Quảng Cáo Social Media

Chuyên viên quảng cáo trên mạng xã hội là người chịu trách nhiệm công việc quảng cáo cho những sản phẩm của doanh nghiệp ở một số nền tảng như Facebook, Tiktok, Instagram,… nhằm tiếp cận khách hàng mục tiêu, nâng cao tỷ lệ chốt đơn hàng, nhận diện thương hiệu và tối ưu ngân sách.

Thị trường tuyển dụng Social Media ở vị trí chuyên viên quảng cáo trên mạng xã hội luôn nằm ở mức cao do các doanh nghiệp ngày càng quan tâm phát triển thương hiệu trên các nền tảng Social. Đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội, Đà nẵng, TP.HCM nơi tập trung rất nhiều công ty và tập đoàn lớn thì nhu cầu tuyển dụng việc làm Social Media này lại càng “nhộn nhịp” hơn.

Chuyên viên quảng cáo trên mạng xã hội là người chịu trách nhiệm công việc quảng cáo cho những sản phẩm của doanh nghiệp

Đối với chuyên viên quảng cáo trên mạng xã hội, ứng viên sẽ cần tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Truyền thông, Báo chí,… Đồng thời, ứng viên cũng cần trang bị những kỹ năng như:

Có tư duy về Sales và Marketing.

Có kỹ năng thuyết trình, đàm phán.

Có kỹ năng làm việc độc lập và nhóm tốt.

Có kỹ năng phân tích, nghiên cứu insight và xây dựng chân dung khách hàng.

Có khả năng sáng tạo nội dung gồm thiết kế ảnh, dựng video cơ bản và viết content.

Khả năng giao tiếp tốt, ngôn ngữ linh hoạt và sử dụng thành thạo các thuật ngữ trong Marketing.

3.4. Quản lý nhóm cộng đồng (Community Manager)

Community Manager sẽ chịu trách nhiệm quản lý cộng đồng trực tuyến của doanh nghiệp, tổ chức hoặc thương hiệu nào đó. Vai trò của một quản lý cộng đồng là tương tác với khách hàng, xây dựng và duy trì mối quan hệ với cộng đồng trực tuyến. Bên cạnh đó, Community Manager còn đảm nhận quản lý nội dung và các hoạt động trên những nền tảng Social. Với những nhiệm vụ đó, việc làm Social Media này được đông đảo doanh nghiệp chú trọng tuyển dụng.

Community Manager sẽ chịu trách nhiệm quản lý cộng đồng trực tuyến của doanh nghiệp

Để ứng tuyển vị trí quản lý cộng đồng, người lao động cần có bằng cấp liên quan đến lĩnh vực marketing, truyền thông, quản trị kinh doanh,... Ngoài ra, vị trí tuyển dụng Social Media này còn yêu cầu những kỹ năng khác như:

Có khả năng xử lý tình huống.

Có khả năng nắm bắt xu hướng, sáng tạo.

Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc.

Có kỹ năng làm việc nhóm nhằm phối hợp hiệu quả với các bên liên quan.

Có khả năng phân tích dữ liệu, lập báo cáo để theo dõi và đánh giá chính xác sự tương tác của cộng đồng.

Có kỹ năng giao tiếp tốt để tăng hiệu quả tương tác với những thành viên trong cộng đồng và các bên liên quan.

Hiện nay, việc làm Community Manager được nhiều công ty tuyển dụng đi kèm mức lương tốt như Công ty TNHH Gameloft, Công ty CP công nghệ Timetech,...

3.5. Quay dựng Social Media

Trong số những vị trí tuyển dụng Social Media thì quay dựng cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo người lao động. Công việc chính của quay dựng Social Media là chụp hình, quay video và xử lý hậu kỳ nhằm đảm bảo cho các hoạt động truyền thông, Marketing. Đồng thời, quay dựng Social Media còn phải chịu trách nhiệm về hình ảnh video, quản trị các kênh mạng xã hội Facebook, Youtube, Tiktok.

Quay dựng Social Media là vị trí tuyển dụng được nhiều người quan tâm

Để ứng tuyển Social Media vị trí quay dựng thành công, người lao động cần tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc một số chuyên ngành liên quan. Ngoài ra, ứng viên quay dựng Social Media còn cần đáp ứng những yêu cầu như sau:

Có tư duy sáng tạo

Có kỹ năng giao tiếp tốt

Có gu thẩm mỹ và bắt trend nhanh

Có khả năng quản lý công việc, chịu được áp lực

Có khả năng phân tích nội dung và truyền tải thành ý tưởng

Am hiểu và sử dụng thành thạo máy ảnh, máy quay phim, gimbal

Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như Premiere, Photoshop, Capcut

Hiện vị trí quay dựng Social Media được nhiều đơn vị tuyển dụng với mức lương tốt như Công ty CP RBC Việt Nam, công ty TNHH MTV Maisse, công ty CP tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Haivnco,...

3.6. Thiết kế Social Media

Thiết kế là một trong những vị trí quan trọng và được quan tâm khi tuyển dụng Social Media. Công việc của một thiết kế Social Media gồm thiết kế và chỉnh sửa sản phẩm nội dung hình ảnh trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Tiktok, Youtube, Website,...và những ấn phẩm quảng cáo, banner trên kênh digital marketing như banner, popup, clip,…

Thiết kế là vị trí quan trọng và được quan tâm khi tuyển dụng Social Media

Với vị trí tuyển dụng thiết kế Social Media, ứng viên cần tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học hoặc có một số chứng chỉ về thiết kế đồ hoạ. Bên cạnh đó, tuyển thiết kế Social Media còn cần đáp ứng những yêu cầu như sau:

Có khả năng bắt trend

Có kỹ năng làm việc độc lập và nhóm

Kỹ năng quản lý thời gian, có tinh thần cầu tiến

Có khả năng sáng tạo, gu thẩm mỹ tốt và tư duy về bố cục

Có khả năng phân tích nội dung thiết kế và chuyển tải ý tưởng thành hình ảnh

Sử dụng thành thạo những phần mềm thiết kế như AI, Photoshop hoặc các phần mềm tương đương hỗ trợ thiết kế.

Tuyển dụng Social Media vị trí thiết kế đang được đông đảo doanh nghiệp quan tâm chiêu mộ nhân tài như Công ty TNHH Lumia Việt Nam, White Coat, Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam,...

3.7. Social Media Marketing

Trong số những việc làm Social Media được người lao động quan tâm hiện nay thì phải nhắc tới Marketing. Nhân sự Social Media Marketing sẽ chịu trách nhiệm dùng những nền tảng mạng xã hội để xây dựng và gia tăng nhận diện thương hiệu, từ đó thúc đẩy doanh số bán hàng.

​Vị trí tuyển dụng Social Media Marketing đang được nhiều ứng viên quan tâm

Đối với vị trí Social Media Marketing, ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Kinh Tế hoặc một số ngành liên quan. Đồng thời, ứng viên tuyển dụng Social Media Marketing còn cần trang bị những kỹ năng sau:

Có khả năng sáng tạo, bắt trend

Có khả năng viết và giao tiếp tốt

Có kiến thức về truyền thông và marketing

Am hiểu sâu rộng về các nền tảng Social Media

Có kỹ năng phân tích số liệu và giải quyết vấn đề

Có kỹ năng làm việc nhóm, độc lập và quản lý thời gian

Có kiến thức về SEO và SEM giúp tối ưu hóa nội dung, chiến dịch đạt được thứ hạng cao

Công ty TNHH phần mềm Nhân Hòa, công ty CP tập đoàn giáo dục BLA, Công ty TNHH BDBC Fashion,... là những doanh nghiệp đang nhu cầu tuyển dụng Social Media Marketing.

4. Hình thức tuyển dụng Social Media

Social Media là ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao trên thị trường. Không chỉ có cơ hội phát triển nghề nghiệp, việc làm Social Media còn đa dạng về hình thức tuyển dụng. Chính điều này đã mang lại cơ hội việc làm cho nhiều lao động. Dưới đây là một số hình thức tuyển dụng Social Media phổ biến hiện nay.

4.1. Tuyển dụng Social Media part -time

Hình thức tuyển dụng Social Media part-time được người lao động quan tâm nhờ ưu thế linh hoạt thời gian làm việc. Đối với hình thức này, ứng viên có thể lựa chọn làm việc theo ca sáng hoặc chiều. Do linh động thời nên người lao động có thể làm được nhiều công việc khác nhau mà vẫn được hưởng một phần phúc lợi của công ty, doanh nghiệp theo quy định.

Mức lương đối với Social Media part-time dao động từ 3.000.000 - 5.000.000 VNĐ/tháng. Trong đó, Quay dựng và Content là hai vị trí tuyển dụng Social Media part-time phổ biến nhất hiện nay.

Mức lương đối với Social Media part-time dao động từ 3.000.000 - 5.000.000 VNĐ/tháng

4.2. Tuyển dụng Social Media full- time

Tuyển dụng Social Media full- time sẽ yêu cầu ứng viên cần tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học ngành Marketing, Báo chí, Truyền thông, Quan hệ công chúng hoặc các chuyên ngành có liên quan và có ít nhất từ 1 - 2 năm kinh nghiệm làm việc.

Đối với hình thức tuyển Social Media full-time, ứng viên sẽ được thỏa thuận mức lương dựa theo kinh nghiệm và trình độ dao động khoảng từ 8.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng. Bên cạnh đó, hình thức làm việc này giúp người lao động được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định gồm BHXH, BHTN, BHYT, thăm hỏi ốm đau, nghỉ mát, thưởng lễ tết hoặc tham gia các chương trình đào tạo nâng cao.

5. Những kỹ năng và yêu cầu cần ở nhân viên Social Media

Để tuyển dụng Social Media thành công, ứng viên cần có bằng các chuyên ngành Truyền thông, Báo Chí, Kinh tế, Marketing, PR,… hoặc các ngành nghề liên quan. Ngoài ra, ứng viên việc làm Social Media có kinh nghiệm sử dụng các loại nền tảng và phương tiện kỹ thuật số như Facebook Business, Google Analytics, Google Ad, Socialbakers… là lợi thế.

Những kỹ năng và yêu cầu cần của việc làm Social Media

Bên cạnh yêu cầu bằng cấp, trình độ chuyên môn ứng viên cần có những kỹ năng mềm khác như:

Kỹ năng viết lách và tạo nội dung sáng tạo là điều bắt buộc đối với công việc Social Media. Ứng viên cần có khả năng viết và sáng tạo nội dung, nắm bắt xu hướng để phục vụ tốt cho công việc.

Kiến thức về các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok,… nhằm triển khai nội dung, xây dựng kế hoạch tiếp cận và tăng tương tác.

Kỹ năng phân tích dữ liệu và sử dụng các công cụ đo lường hiệu quả như Google Analytics, Socialbakers hay Facebook Business là yêu cầu cần có đối với một nhân viên Social Media.

Ứng viên vị trí tuyển dụng Social Media còn cần có kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống hiệu quả và quản lý thời gian, biết phân chia, sắp xếp công việc.

6. Những khó khăn của việc làm Social Media

Việc làm Social Media là một ngành nghề tuy mới nhưng có nhu cầu tuyển dụng lớn và được dự báo tăng mạnh trong tương lai. Việc làm này không chỉ thu hút người lao động bởi mức lương tốt mà còn có tiềm năng phát triển nghề nghiệp. Bên cạnh những cơ hội thì việc làm Social Media cũng đối mặt với nhiều thách thức.

Tính cạnh tranh trong việc tạo ra nội dung hấp dẫn và thu hút người theo dõi: Đầu tiên phải kể đến tính cạnh tranh trong việc tạo ra nội dung hấp dẫn và thu hút người theo dõi trước vô số những đối thủ. Điều này khiến ứng viên vị trí tuyển dụng Social Media sẽ phải thường xuyên cập nhật xu hướng, khả năng bắt trend tốt và kỹ năng tạo nội dung chất lượng trước sự thay đổi “chóng mặt” của các nền tảng mạng xã hội. Đồng thời, ứng viên cũng cần biết cách áp dụng những công cụ nhằm tiếp cận và tăng tương tác cho những sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp.

Những khó khăn của việc làm Social Media

Khó khăn trong việc xử lý phản hồi tiêu cực và khủng hoảng truyền thông: Các nền tảng mạng xã hội hiện nay trở thành kênh thông tin, hỗ trợ và chăm sóc sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng. Do công việc này sẽ tiếp cận với nhiều đối tượng dẫn tới ứng viên Social Media luôn phải đối mặt trong xử lý phản hồi tiêu cực và những khủng hoảng truyền thông. Đặc biệt với những doanh nghiệp sử dụng đa nền tảng nếu không có kế hoạch xây dựng và quản lý rõ ràng sẽ dẫn tới phải đối mặt tình trạng giảm tương tác, tiệp cận sai đối tượng khách hàng mục tiêu.

Áp lực từ việc cập nhật xu hướng và thay đổi thuật toán trên các nền tảng như Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok,… cũng là vấn đề lớn đối với việc làm Social Media. Điểm này sẽ đòi hỏi người lao động không ngừng cập nhật, thay đổi và áp dụng những đề xuất nhằm đảm bảo hiệu quả tiếp cận, tăng tương tác, nhận diện thương hiệu.

7. Tầm quan trọng của Social Media trong doanh nghiệp

Nhu cầu tuyển dụng Social Media trong doanh nghiệp hiện nay được đánh giá tăng mạnh khi tầm quan trọng của việc làm này trở nên rõ ràng hơn. Dưới đây là những vai trò của Social Media trong doanh nghiệp:

Đóng góp của Social Media vào chiến lược marketing tổng thể: Social Media không chỉ mang lại lợi ích cho cộng đồng mà còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí marketing. Doanh nghiệp có thể sử dụng tính năng kết nối giữa các cá nhân trong cộng đồng Social Media để lan tỏa những chiến dịch marketing tiếp cận được nhiều người hơn.

Tầm quan trọng của Social Media trong doanh nghiệp

Vai trò của Social Media trong việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng: Social Media cho phép tương tác và chia sẻ những thông tin hữu ích. Chính điều này sẽ giúp doanh nghiệp có thể lắng nghe khách hàng và từ đó giải quyết hiệu quả nhu cầu cũng như thắc mắc một cách nhanh chóng. Đồng thời, doanh nghiệp dựa vào việc làm Social Media với những thống kê và phân tích chi tiết sẽ xác định được nhu cầu để xây dựng, duy trì mối quan hệ với khách hàng tốt hơn.

Tác động của Social Media đến hình ảnh và uy tín thương hiệu: Không phải tự nhiên mà nhu cầu tuyển dụng Social Media tăng cao khi mà việc làm này sẽ giúp doanh nghiệp tăng tương tác và xây dựng, phát triển hình ảnh thương hiệu. Để tăng lượng traffic, Social Media sẽ áp dụng những công cụ truyền thông và kỹ năng để dẫn dắt người dùng truy cập vào website, các nền tảng mạng xã hội. Bên cạnh đó, Social Media có khả năng giúp những sản phẩm truyền thông và thương hiệu dễ viral, tiếp cận khách hàng tốt hơn.

Nhu cầu tuyển dụng Social Media trong những năm gần đây có chiều hướng tăng mạnh khi các doanh nghiệp chú trọng xây dựng hình ảnh, tăng tương tác và độ nhận diện thương hiệu thông qua các nền tảng mạng xã hội. Việc làm Social Media cũng thu hút người lao động khi sở hữu mức lương tốt, môi trường làm việc năng động và cơ hội thăng tiến nghề nghiệp rõ ràng. Để ứng tuyển thành công việc làm Social Media, ứng viên cần phải trang bị những nền tảng kiến thức, trình độ chuyên môn, kỹ năng và sự nhanh nhạy trước những xu hướng.