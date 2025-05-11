Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC (EDUPATH) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC (EDUPATH) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC (EDUPATH)
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
CÔNG TY TNHH CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC (EDUPATH)

Social Media

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại CÔNG TY TNHH CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC (EDUPATH)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 400 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia xây dựng chiến lược/ kế hoạch phát triển các kênh social media của công ty.
Quản lý các kênh social media của EduPath: Fanpage, Instagram, Youtube, TikTok, Website,...
Lên ý tưởng và khai thác các nội dung trên các nền tảng Social Media, nội dung xu hướng đảm bảo
Phối hợp cùng các team sản xuất, thiết kế, marketing,... để thực hiện các nội dung, ý tưởng.
Cập nhật xu hướng và phân tích các số liệu liên quan nhằm tối ưu nội dung và chỉ số liên quan (lượt tương tác, theo dõi, truy cập, chuyển đổi…)
Xây dựng cộng đồng Fanpage khách hàng và học sinh EduPath.
Tương tác với đối tượng mục tiêu để tối ưu hiệu quả hỗ trợ truyền thông.
Lên kế hoạch, thực hiện, điều phối và báo cáo các công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Giáo dục, Du học, Định cư là một lợi thế.
Hiểu rõ về các nền tảng truyền thông, thuật toán và xu hướng digital marketing. Mạnh về xây dựng kênh Tiktok và Facebook.
Có khả năng lên kế hoạch, sáng tạo nội dung và tư duy thẩm mĩ về hình ảnh, video.
Có kỹ năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video: PS, Pr hoặc CapCut.
Năng động, vui vẻ, hiểu biết và nắm bắt nhanh chóng về các trend và tin tức trên thị trường.
Kỹ năng phân tích dữ liệu, đo lường và tối ưu hiệu quả chiến dịch.

Tại CÔNG TY TNHH CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC (EDUPATH) Thì Được Hưởng Những Gì

Ứng viên trúng tuyển sẽ được hưởng mức thu nhập ưu đãi, được đào tạo theo quy trình chuyên nghiệp
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến và giao tiếp Tiếng Anh
Cung cấp latop, trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
Được hưởng BHXH, BHYT, BHTN do công ty chi trả toàn bộ
Được hưởng các chính sách phúc lợi/trợ cấp theo quy định của công ty:
Tiền thưởng tháng 13
Trợ cấp tiền cơm trưa, trang phục hàng tháng
Du lịch hàng năm
Khám sức khoẻ định kỳ
Quà các dịp lễ tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC (EDUPATH)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC (EDUPATH)

CÔNG TY TNHH CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC (EDUPATH)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 400 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

