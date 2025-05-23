Tuyển Social Media CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ KỶ
Ngày đăng tuyển: 23/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ KỶ

Social Media

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ KỶ

Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược social media marketing và marketing truyền thống cho các sản phẩm/dịch vụ giáo dục của công ty (chương trình học, chứng chỉ ngoại ngữ...) trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook, Instagram, Youtube, TikTok,...
Đề xuất ý tưởng và thực hiện các chương trình, chiến dịch Marketing chung.
Thường xuyên cập nhật và định hướng các nội dung theo xu hướng trên các nền tảng xã hội cho team content.
Chịu trách nhiệm trực tiếp triển khai các kế hoạch marketing đã duyệt, bao gồm việc trực tiếp chịu trách nhiệm các kênh digital và social media
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các cộng đồng, nhóm.
Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng social media mới nhất, các công cụ và kỹ thuật mới để áp dụng vào công việc.
Phối hợp với các bộ phận khác (Học vụ, Sales, Chăm sóc khách hàng...) để triển khai các hoạt động chung.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực social media, am hiểu về các nền tảng mạng xã hội phổ biến (Facebook, Instagram, Youtube, TikTok…) (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục)
Có khả năng xây dựng và triển khai chiến lược Social Media Marketing.
Kỹ năng viết bài, sáng tạo nội dung tốt, am hiểu về content marketing.
Có khả năng sử dụng các công cụ thiết kế và video editor cơ bản.
Có kinh nghiệm làm việc với các KOL, KOC, Influencer trong lĩnh vực giáo dục là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp, sáng tạo, chủ động, thuyết trình và làm việc nhóm tốt.
Có trình độ Tiếng Anh đủ để phục vụ cho công việc là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ KỶ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10 - 16 triệu
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Duy trì và phát triển nét văn hóa \"Làm hết sức, chơi hết mình\".
Được hưởng các chế độ Phúc lợi đặc biệt dành cho cán bộ công nhân viên của Cen Group
Du lịch nghỉ mát hàng năm cũng Tập đoàn
Được tham gia các khóa đào tạo của Công ty.
Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo đúng Luật lao động hiện hành.
Được trang bị bảo hiểm sức khỏe PTI.
Được tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ KỶ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ KỶ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tòa Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

