Tuyển Social Media Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA
Ngày đăng tuyển: 05/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/06/2025
Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA

Social Media

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Khu Công Nghiệp Đông Mai, Quốc lộ 18, Đông Mai, Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh, Viet Nam, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương Thỏa thuận

- Làm việc trực tiếp với các nhà cung cấp và line sản xuất nội bộ khi có lỗi phát sinh
- Ban hành NCR cho nhà cung cấp và theo dõi việc thực hiện đối sách của nhà cung cấp
- Quản lý việc thay đổi 4M/ECN của các nhà cung cấp
- Audit định kì hoặc không định kì các nhà cung cấp
- Quản lý MSDS, báo cáo RoHS của vật liệu đầu vào
- Test XRF cho hàng đầu vào
- Theo dõi và báo cáo tình trạng lỗi đầu vào hàng ngày, tuần, tháng…
- Làm việc với hệ thống SAP
- Thông tin kịp thời các vấn đề khi có sự cố phát sinh
- Quản lý và đào tạo công nhân
- Lập tiêu chuẩn kiểm tra dựa trên các tiêu chuẩn của khách hàng
- Tổng hợp báo cáo định kỳ tuần/ tháng\"

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

**Yêu cầu:
- Nam/ nữ, độ tuổi từ 22 – 35

Tại Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô CN - 04, Khu công nghiệp Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

