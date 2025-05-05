Tuyển Social Media Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA
- Quảng Ninh: Khu Công Nghiệp Đông Mai, Quốc lộ 18, Đông Mai, Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh, Viet Nam, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương Thỏa thuận
- Làm việc trực tiếp với các nhà cung cấp và line sản xuất nội bộ khi có lỗi phát sinh
- Ban hành NCR cho nhà cung cấp và theo dõi việc thực hiện đối sách của nhà cung cấp
- Quản lý việc thay đổi 4M/ECN của các nhà cung cấp
- Audit định kì hoặc không định kì các nhà cung cấp
- Quản lý MSDS, báo cáo RoHS của vật liệu đầu vào
- Test XRF cho hàng đầu vào
- Theo dõi và báo cáo tình trạng lỗi đầu vào hàng ngày, tuần, tháng…
- Làm việc với hệ thống SAP
- Thông tin kịp thời các vấn đề khi có sự cố phát sinh
- Quản lý và đào tạo công nhân
- Lập tiêu chuẩn kiểm tra dựa trên các tiêu chuẩn của khách hàng
- Tổng hợp báo cáo định kỳ tuần/ tháng\"
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/ nữ, độ tuổi từ 22 – 35
Tại Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI