Tuyển Social Media Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

- Làm việc trực tiếp với các nhà cung cấp và line sản xuất nội bộ khi có lỗi phát sinh

- Ban hành NCR cho nhà cung cấp và theo dõi việc thực hiện đối sách của nhà cung cấp

- Quản lý việc thay đổi 4M/ECN của các nhà cung cấp

- Audit định kì hoặc không định kì các nhà cung cấp

- Quản lý MSDS, báo cáo RoHS của vật liệu đầu vào

- Test XRF cho hàng đầu vào

- Theo dõi và báo cáo tình trạng lỗi đầu vào hàng ngày, tuần, tháng…

- Làm việc với hệ thống SAP

- Thông tin kịp thời các vấn đề khi có sự cố phát sinh

- Quản lý và đào tạo công nhân

- Lập tiêu chuẩn kiểm tra dựa trên các tiêu chuẩn của khách hàng

- Tổng hợp báo cáo định kỳ tuần/ tháng\"