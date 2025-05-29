Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR
Ngày đăng tuyển: 29/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/06/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR

Social Media

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR

Mức lương
17 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương 17 - 22 Triệu

Quản lý toàn bộ hệ thống tài khoản mạng xã hội chính thức và cá nhân đội Sales (Facebook, Instagram, TikTok)
Xây dựng kế hoạch nội dung, kiểm soát hình ảnh thương hiệu trên nền tảng số
Theo dõi hiệu suất nội dung, hỗ trợ đội Sales cá nhân hóa kênh mạng xã hội để tăng hiệu quả bán hàng
Phối hợp với team Content và Ads để kiểm duyệt, đánh giá, tối ưu chiến dịch truyền thông
Báo cáo hiệu quả, đề xuất chiến lược phát triển Social định kỳ trực tiếp với CEO

Với Mức Lương 17 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý Social Media (Facebook/Instagram/TikTok)
Hiểu rõ thuật toán, hành vi người dùng và cơ chế phân phối nội dung
Thành thạo đo lường hiệu suất bằng các nền tảng như Meta Insight, Looker Studio, Socialblade…
Kỹ năng quản lý nhóm, tư duy phân tích và giao tiếp tốt
Ưu tiên ứng viên từng vận hành nhiều tài khoản (team Sales, affiliate, CTV…)

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 17–22 triệu (đàm phán) + thưởng hiệu suất theo KPI
Cơ hội phát triển lên vị trí Head of Digital hoặc Social Director
Làm việc trực tiếp cùng CEO, tham gia định hướng chiến lược mở rộng thị trường quốc tế
Môi trường làm việc trẻ, sáng tạo, nhiều cơ hội đào tạo nâng cao chuyên môn
Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo Luật Lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 10, ngõ 171 phố Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

