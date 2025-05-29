Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu

Mức lương 17 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương 17 - 22 Triệu

Quản lý toàn bộ hệ thống tài khoản mạng xã hội chính thức và cá nhân đội Sales (Facebook, Instagram, TikTok)

Xây dựng kế hoạch nội dung, kiểm soát hình ảnh thương hiệu trên nền tảng số

Theo dõi hiệu suất nội dung, hỗ trợ đội Sales cá nhân hóa kênh mạng xã hội để tăng hiệu quả bán hàng

Phối hợp với team Content và Ads để kiểm duyệt, đánh giá, tối ưu chiến dịch truyền thông

Báo cáo hiệu quả, đề xuất chiến lược phát triển Social định kỳ trực tiếp với CEO

Với Mức Lương 17 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý Social Media (Facebook/Instagram/TikTok)

Hiểu rõ thuật toán, hành vi người dùng và cơ chế phân phối nội dung

Thành thạo đo lường hiệu suất bằng các nền tảng như Meta Insight, Looker Studio, Socialblade…

Kỹ năng quản lý nhóm, tư duy phân tích và giao tiếp tốt

Ưu tiên ứng viên từng vận hành nhiều tài khoản (team Sales, affiliate, CTV…)

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 17–22 triệu (đàm phán) + thưởng hiệu suất theo KPI

Cơ hội phát triển lên vị trí Head of Digital hoặc Social Director

Làm việc trực tiếp cùng CEO, tham gia định hướng chiến lược mở rộng thị trường quốc tế

Môi trường làm việc trẻ, sáng tạo, nhiều cơ hội đào tạo nâng cao chuyên môn

Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo Luật Lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ K-HAIR

