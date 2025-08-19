Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 134 Nguyễn Văn Kỉnh , Phường Thạnh Mỹ Lợi , Q2, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Social Media

Mô tả công việc

Lên ý tưởng, viết kịch bản và xây dựng video (dạng ngắn & dạng dài) theo xu hướng và kế hoạch tiếp thị.

Quản trị kênh TikTok, Facebook, Instagram, YouTube (lên lịch đăng, mức độ tiếp cận & tương tác).

Phát triển chiến lược nội dung nhằm tăng cường người theo dõi, quan điểm và tỷ lệ tương tác.

Phân tích cái nhìn sâu sắc của người xem, theo dõi kênh số liệu, đề xuất cải tiến.

Hợp nhất nhóm Tiếp thị để phát triển chiến dịch quảng cáo và video lan truyền.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu ứng viên

Kinh nghiệm ≥ 5 năm sáng tạo nội dung, quản lý kênh MXH hoặc quay video.

Thành thạo các công cụ xây dựng video (CapCut, Premiere, After Effects, Canva, AI tools).

Có gu thẩm mỹ hình ảnh, hiểu biết về xu hướng MXH (TikTok/Facebook/Instagram/YouTube).

Tư duy sáng tạo, nắm bắt xu hướng nhanh, chủ động đề xuất ý tưởng mới.

Ưu tiên ứng viên có kênh portfolio TikTok/YouTube đã phát triển thành công.

Quyền Lợi Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á

Quyền lợi

Thu nhập: Thoả thuận theo năng lực + khen thưởng theo KPI lượt xem/người theo dõi/tương tác .

Đang thử sức với nhiều dạng nội dung và nền tảng MXH khác nhau.

Cơ hội trở thành Trưởng phòng Nội dung/Giám đốc Sáng tạo nếu chứng minh được năng lực.

Môi trường trẻ trung, linh hoạt, khuyến khích sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển

