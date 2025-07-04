Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH YOUMED VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 3/1 Thành Thái Phường 14, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương Thỏa thuận

Mục tiêu công việc

Chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược và vận hành nội dung trên các nền tảng social media và digital channels nhằm tăng độ nhận diện thương hiệu, thu hút người dùng mới và duy trì tương tác hiệu quả với người dùng hiện tại của app. Dẫn dắt team Content & Social Media triển khai các chiến dịch truyền thông sáng tạo, hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng người dùng và phát triển cộng đồng y tế tin cậy.

Mô tả công việc:

1.Xây dựng chiến lược và định hướng nội dung:

Lập kế hoạch nội dung dài hạn và ngắn hạn trên các nền tảng: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Zalo, LinkedIn và website/blog/app của YouMed

Tạo và điều phối các chiến dịch truyền thông tích hợp (IMC) hỗ trợ tăng trưởng người dùng app (install – active – engaged – retained).

Đảm bảo nội dung nhất quán với định vị thương hiệu, thông điệp y tế chính xác và định hướng sản phẩm.

Cập nhật xu hướng social, hành vi người dùng số để đề xuất các format nội dung mới.

2.Quản lý đội ngũ và vận hành nội dung:

Quản lý và phát triển team Social Content (bao gồm: Social Content Executive, Designer).

Tổ chức phân công, kiểm duyệt chất lượng, đảm bảo tiến độ và hiệu suất làm việc của đội nhóm.

Hướng dẫn và nâng cao năng lực sáng tạo, tư duy số, và hiểu biết sản phẩm cho team.

3. Quản trị thương hiệu & cộng đồng người dùng app:

Tăng cường sự hiện diện và tính kết nối của YouMed trên các kênh social.

Điều phối hoạt động xây dựng và chăm sóc cộng đồng người dùng (hỏi đáp, chăm sóc hậu cài đặt, xử lý phản hồi, mini game…).

Phối hợp với các Influencers (HCP, người trong/liên quan đến lĩnh vực y tế,...) hoặc đối tác truyền thông phù hợp để triển khai các chiến dịch lan tỏa nhận diện và niềm tin với app.

4.Phân tích hiệu quả & tối ưu:

Theo dõi hiệu suất nội dung: reach, engagement, follower growth, app install, retention, traffic về website/app store.

Làm báo cáo định kỳ, đánh giá các chỉ số hiệu quả từng chiến dịch, đề xuất tối ưu theo mô hình growth.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc lĩnh vực liên quan.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Content/Social Media, trong đó ít nhất 1 năm ở vai trò quản lý/team leader.

Có kinh nghiệm vận hành nội dung cho sản phẩm app/mobile là lợi thế lớn.

Ưu tiên ứng viên có nền tảng trong lĩnh vực HealthTech, EdTech, FinTech hoặc sản phẩm tech-based nói chung.

Khả năng tư duy chiến lược, sáng tạo nội dung theo funnel.

Kỹ năng quản lý đội nhóm và cộng tác liên phòng ban hiệu quả.

Thành thạo các công cụ quản lý social (Meta Business Suite, TikTok Tools, Chatbot, CRM), công cụ phân tích (Google Analytics, Appsflyer,... ) & báo cáo.

Tại CÔNG TY TNHH YOUMED VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực + lương tháng 13.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Được tham gia bảo hiểm y tế tư nhân.

12 ngày phép năm, nghỉ lễ, tết,... theo Luật lao động.

Các chương trình đào tạo, phát triển năng lực.

Review lương định kỳ.

Môi trường làm thân thiện, hợp tác cao, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YOUMED VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin