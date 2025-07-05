Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIETNAM RUSSIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Dự Án Yên Thủy LightTown Số 150 TT Hàng Trạm , Yên Thủy, Hòa Bình, Yên Thuỷ, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

•Thực hiện các công việc liên quan đến đóng gói sản phẩm và đưa sản phẩm ra thị trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nam

• Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản hoặc vị trí tương đương.

• Có kỹ năng lãnh đạo đội nhóm, tư duy chiến lược, khả năng làm việc độc lập và ra quyết định nhanh.

• Ưu tiên ứng viên đã từng xây dựng và triển khai chiến dịch bán hàng thành công.

• Giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIETNAM RUSSIA Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 15 – 20 triệu (theo năng lực) + hoa hồng hấp dẫn theo từng dự án.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

• Tham gia BHXH và các chế độ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIETNAM RUSSIA

