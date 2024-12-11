Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Ngọc Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Ngọc Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Ngọc Xanh
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Ngọc Xanh

Kỹ sư hiện trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Ngọc Xanh

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- số 90B ngõ 72 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

- Thành phố Phủ Lý Hà Nam, Việt Nam

- Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

- Trực tiếp giám sát kỹ thuật, điều hành các công tác thi công trên công trường
- Tham gia các công tác hồ sơ công trình cùng Chỉ huy trưởng
- Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: từ 22-35 tuổi
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành xây dựng
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng dân dụng từ 01 năm trở lên
- Sử dụng tốt các phần mềm vi tính: Word, Excel, AutoCad
- Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết với công việc, có khả năng làm việc độc lập

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Ngọc Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10-14tr
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện
- Có cơ hội để phát triển công việc và sự nghiệp
- Được hưởng chế độ BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Ngọc Xanh

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Ngọc Xanh

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Ngọc Xanh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 606 tòa nhà CT2, 183 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

