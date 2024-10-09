Tuyển Đại diện kinh doanh Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình làm việc tại Hòa Bình thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đại diện kinh doanh Tại Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình
- Hòa Bình:
- Hoà Bình
Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Thực hiện chiến lược bán hàng cho ngành nước uống trong địa bàn quản lý
Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng trong ngành nước uống
Lập kế hoạch bán hàng, đặt mục tiêu và theo dõi hiệu suất của đội ngũ
Quản lý mối quan hệ với các đối tác, nhà phân phối và khách hàng chính
Đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số và lợi nhuận được giao
Báo cáo kết quả kinh doanh và đề xuất giải pháp cải thiện hiệu quả bán hàng
Đảm bảo tuân thủ các quy định của công ty và pháp luật trong hoạt động kinh doanh
Thực hiện chiến lược bán hàng cho ngành nước uống trong địa bàn quản lý
Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng trong ngành nước uống
Lập kế hoạch bán hàng, đặt mục tiêu và theo dõi hiệu suất của đội ngũ
Quản lý mối quan hệ với các đối tác, nhà phân phối và khách hàng chính
Đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số và lợi nhuận được giao
Báo cáo kết quả kinh doanh và đề xuất giải pháp cải thiện hiệu quả bán hàng
Đảm bảo tuân thủ các quy định của công ty và pháp luật trong hoạt động kinh doanh
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan
Có kỹ năng bán hàng tốt, đặc biệt là trong lĩnh vực B2B và kênh GT.
Có kinh nghiệm quản lý đội ngũ bán hàng là một lợi thế
Hiểu biết về thị trường nước uống và xu hướng tiêu dùng
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán xuất sắc
Khả năng làm việc độc lập và lãnh đạo nhóm hiệu quả
Thành thạo tin học văn phòng và các công cụ phân tích dữ liệu bán hàng
Sẵn sàng đi công tác và làm việc ngoài giờ khi cần thiết
Tại Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất công việc
Cơ hội thăng tiến trong ngành nước uống đang phát triển mạnh
Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng quản lý và kiến thức ngành hàng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Các phúc lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI