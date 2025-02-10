Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 16 - 22 Triệu

Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 16 - 22 Triệu

Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Kỹ sư thiết kế điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Mức lương
16 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Vĩnh Tân, TP. Tân Uyên, Tình Bình Dương, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 16 - 22 Triệu

• Hỗ trợ công việc cho Tổ trưởng HSE về công tác ATVSMT và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện những công việc, nhiệm vụ được phân công;
• Đề xuất, xây dựng các biểu mẫu thực hiện, triển khai công tác ATVSMT;
• Chủ động nghiên cứu, tăng cường chuyên môn, đề xuất ý kiến, giải pháp để nâng cao hiệu quả công việc;
• Xây dựng các biển báo an toàn, đề xuất các trang thiết bị, đồ bảo hộ phục vụ ATLĐ phù hợp với quy định pháp luật;
• Báo cáo Tổ trưởng HSE về tiến trình thực hiện, khó khăn, vướng mắc, rủi ro, các vấn đề phát sinh khác và kết quả của các công việc được giao;
• Tổng hợp, báo cáo công tác ATVSMT của các công trình, dự án;
• Thống kê số liệu, báo cáo theo quy định của pháp luật : báo cáo TNLĐ, báo cáo tình hình thực hiện công tác ATVSLĐ;
• Sẵn sàng văn bản, tài liệu cho việc thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước về ATVSMT.

Với Mức Lương 16 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên, chuyên ngành Bảo hộ lao động hoặc chuyên ngành khối kỹ thuật như: Xây dựng, Môi trường,…
• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm phục vụ công việc;

Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Liên Hệ Công Ty

Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 32 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

