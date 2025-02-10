Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 16 - 22 Triệu

• Hỗ trợ công việc cho Tổ trưởng HSE về công tác ATVSMT và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện những công việc, nhiệm vụ được phân công;

• Đề xuất, xây dựng các biểu mẫu thực hiện, triển khai công tác ATVSMT;

• Chủ động nghiên cứu, tăng cường chuyên môn, đề xuất ý kiến, giải pháp để nâng cao hiệu quả công việc;

• Xây dựng các biển báo an toàn, đề xuất các trang thiết bị, đồ bảo hộ phục vụ ATLĐ phù hợp với quy định pháp luật;

• Báo cáo Tổ trưởng HSE về tiến trình thực hiện, khó khăn, vướng mắc, rủi ro, các vấn đề phát sinh khác và kết quả của các công việc được giao;

• Tổng hợp, báo cáo công tác ATVSMT của các công trình, dự án;

• Thống kê số liệu, báo cáo theo quy định của pháp luật : báo cáo TNLĐ, báo cáo tình hình thực hiện công tác ATVSLĐ;

• Sẵn sàng văn bản, tài liệu cho việc thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước về ATVSMT.