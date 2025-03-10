Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HÙNG PHÁT làm việc tại Hòa Bình thu nhập 7 - 9 Triệu

Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HÙNG PHÁT làm việc tại Hòa Bình thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HÙNG PHÁT
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HÙNG PHÁT

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HÙNG PHÁT

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hòa Bình:

- Nhà liền kề 2, chung cư Skylight, ngõ Hòa Bình 6, Minh Khai, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Tiếp nhận sản phẩm sửa chữa của khách và điều phối cho kĩ thuật sửa chữa, cập nhật thông tin, báo giá cho khách hàng
- Tiếp nhận sản phẩm, đơn hàng mua hàng của khách hàng tại công ty và các tỉnh trực tiếp hoặc qua điện thoại
- Theo dõi và xử lý đơn hàng theo quy trình của công ty
- Chăm sóc khách hàng theo lịch định kì
- Theo dõi công nợ của khách hàng
- Nhập dữ liệu lên hệ thống và báo cáo ban lãnh đạo
- Hỗ trợ các vị trí liên quan

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ tốt nghiệp Trung cấp trở lên
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm là 1 lợi thế
- Kĩ năng giao tiếp tốt, giọng nói nhẹ nhàng, không nói ngọng, nói giọng địa phương
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được hỗ trợ đào tạo
- Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, trung thực, chăm chỉ, có trách nhiệm, kiên nhẫn, có thể xử lý nhiều công việc 1 lúc
- Biết sử dụng máy tính, làm việc trên word, excel
- Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu HN

Tại CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HÙNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 7-9tr / tháng tùy theo năng lực và kinh nghiệm
- Được hưởng chế độ như luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN,...
- Du lịch 1 lần / năm với công ty, Tham gia các hoạt động do công ty tổ chức
- Làm việc môi trường chuyên nghiệp và năng động
- Có cơ hội được đào tạo kỹ năng mềm, phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HÙNG PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HÙNG PHÁT

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HÙNG PHÁT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 9, Ngõ 313, Đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

