Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HÙNG PHÁT làm việc tại Hòa Bình thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hòa Bình: - Nhà liền kề 2, chung cư Skylight, ngõ Hòa Bình 6, Minh Khai, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Tiếp nhận sản phẩm sửa chữa của khách và điều phối cho kĩ thuật sửa chữa, cập nhật thông tin, báo giá cho khách hàng

- Tiếp nhận sản phẩm, đơn hàng mua hàng của khách hàng tại công ty và các tỉnh trực tiếp hoặc qua điện thoại

- Theo dõi và xử lý đơn hàng theo quy trình của công ty

- Chăm sóc khách hàng theo lịch định kì

- Theo dõi công nợ của khách hàng

- Nhập dữ liệu lên hệ thống và báo cáo ban lãnh đạo

- Hỗ trợ các vị trí liên quan

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ tốt nghiệp Trung cấp trở lên

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm là 1 lợi thế

- Kĩ năng giao tiếp tốt, giọng nói nhẹ nhàng, không nói ngọng, nói giọng địa phương

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được hỗ trợ đào tạo

- Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, trung thực, chăm chỉ, có trách nhiệm, kiên nhẫn, có thể xử lý nhiều công việc 1 lúc

- Biết sử dụng máy tính, làm việc trên word, excel

- Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu HN

Tại CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HÙNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 7-9tr / tháng tùy theo năng lực và kinh nghiệm

- Được hưởng chế độ như luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN,...

- Du lịch 1 lần / năm với công ty, Tham gia các hoạt động do công ty tổ chức

- Làm việc môi trường chuyên nghiệp và năng động

- Có cơ hội được đào tạo kỹ năng mềm, phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HÙNG PHÁT

