Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Y Tế Quang Minh Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Y Tế Quang Minh Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh
- Hòa Bình:
- Số 60 Hòa Bình Phường 5 Quận 11, Thành phố Hòa Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lập kế hoạch và báo cáo thực hiện công việc (bán hàng, chăm sóc khách hàng, học tập, …)
- Báo cáo thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh,… và phối hợp bộ phận Marketing xử lý.
- Tham gia tổ chức hội nghị, hội thảo để quảng bá sản phẩm, mang đến cho khách hàng các trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ cao cấp.
- Quản lý quan hệ khách hàng: Quản lý số lượng, quá trình hợp tác với các khách hàng, thực hiện các chính sách bán hàng của Công ty.
- Thực hiện và triển khai các công tác đấu thầu/chào hàng, theo dõi công nợ, thu hồi công nợ
- Thủ tục giao kết hợp đồng: Theo dõi, giám sát việc ký kết hợp đồng, thực hiện và thanh lý hợp đồng.
- Báo cáo công việc cho cấp quản lý trực tiếp theo nhiệm vụ được giao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp: Trung cấp/Cao đẳng và các ngành Y/Dược, điện tử y sinh, kỹ thuật y sinh, QTKD, chẩn doán hình ảnh, xét nhiệm…
- Kinh nghiệm làm việc: Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực TBYT
- Có kiến thức và kỹ năng sales, marketing tốt, trung thực, nhanh nhẹn.
- Có khả năng đàm phán, kỹ năng bán hàng hiệu quả.
- Tham vọng, có mục tiêu rõ ràng và kiên trì theo đuổi mục tiêu.
- Làm việc chủ động, có kế hoạch, khả năng đi công tác xa
Tại Công Ty Cổ Phần Y Tế Quang Minh Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian làm việc: 8h-17h, từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần. Nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước
- Hưởng các chế độ BHXH, phụ cấp theo quy định của công ty và nhà nước.
- Môi trường làm việc hợp tác, thân thiện.
- Được đào tạo các nghiệp vụ, kỹ năng để đáp ứng yêu cầu công việc và phát triển bản thân.
- Được tham gia du lịch hàng năm và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Y Tế Quang Minh Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh
