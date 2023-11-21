[Hòa Bình] CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH Tổ Trưởng Chuyền May 2 người Toàn thời gian cố định lương Thoả thuận

CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH
Ngày đăng tuyển: 21/11/2023
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hòa Bình: Lô 20 đường số 1, KCN Lương Sơn, xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

 Nhiệm vụ và trách nhiệm chính (danh sách các nhiệm vụ theo thứ tự quan trọng hoặc thời gian sử dụng)
Thực hiện công việc theo các yêu cầu, hướng dẫn, tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng được đào tạo và phân công do Quản lý/ Trưởng bộ phận và các phòng ban chức năng giao cho. Cụ thể một số mô tả vắn tắt như sau:
Quản lý 01 chuyền may và đóng gói theo phân công, hoàn thành các mục tiêu đề ra hàng ngày, tuần, tháng, năm
QUẢN LÝ CON NGƯỜI: 
• Kiểm soát nhân sự tại chuyền, tuân thủ kỷ luật, nội quy, quy định và ứng xử phù hợp với văn hóa công ty
• Kiểm soát, phê duyệt các yêu cầu làm thêm giờ, đi sớm, về muộn, vắng mặt…, xử lý hệ thống.
• Theo dõi tỷ lệ thôi việc, vắng mặt hàng ngày nhằm bố trí nguồn lực thay thế phù hợp, tìm hiểu lý do để chủ động cân bằng chuyền. 
• Phối hợp thực hiện nâng cao kỹ năng cho công nhân may, phát triển đa kỹ năng, tăng hiệu suất cho chuyền
• Đánh giá thái độ và hiệu quả công việc của công nhân, đề xuất các kế hoạch khuyến khích động viên công nhân nhằm đạt được các mục tiêu đề ra. 
• Duy trì môi trường làm việc hiệu quả, tạo động lực cho nhân viên, đông thời làm việc hợp tác, gắn kết với các phòng ban, 
QUẢN LÝ VẬT TƯ: 
• Kiểm soát số lượng/ chất lượng/ tình trạng sẵn sàng nguyên phụ liệu tại từng công đoạn trên chuyền, đặc biệt các vật tư yêu cầu kiểm soát chặt như nhãn, mác
QUẢN LÝ MÁY MÓC: 
• Có kiến thức cơ bản về máy móc, quản lý và giám sát chung, đảm bảo giao nhận máy và phụ kiện đi kèm (thoi suốt, kim…) đầy đủ, thông báo tới bộ phận Bảo trì máy may (PEM) khi cần can thiệp.
• Bảo quản, quản lý cữ, gá đã được giao trên chuyền, trả lại đúng thời hạn cho PEM theo quy định
• Nhắc nhở công nhân vận hành máy đúng cách, chăm sóc vệ sinh máy chủ động
QUẢN LÝ PHƯƠNG PHÁP: 
• Phối hợp với các bộ phận: PEM, Kỹ thuật rải chuyền (PST), Chất lượng (QA), Kỹ thuật (TED) kiểm soát 4M và ngăn ngừa giảm hiệu suất trước, trong và sau khi đổi mã hàng (rải chuyền)
• Thực thi các biện pháp cân bằng chuyền, giải quyết các công đoạn tắc nghẽn (bottle neck)
• Áp dụng các nguyên tắc và công cụ Lean vào quá trình sản xuất (5S, Sửa hàng liền tay, kiểm soát dụng cụ sắc nhọn, trả vật tư thừa trong ngày…) để cải thiện chất lượng và hiệu suất chuyền may.
• Biết cách may áo mẫu cơ bản, hiểu dòng chảy sản phẩm
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG: 
• Chủ động nắm được yêu cầu chất lượng của khách hàng, đưa các giải pháp thực hiện (phòng ngừa) trong các cuộc họp. Đảm bảo công nhân hiểu được yêu cầu Chất lượng của công đoạn đang làm (Quality ownership).
• Hiểu được các lỗi nghiêm trọng để cùng phối hợp phòng ngừa các lỗi này.
• Áp dụng 3 KHÔNG (không nhận, không làm và không chuyển hàng lỗi), BIQ (chất lượng tại gốc) và Instant repair (sửa hàng ngay lập tức).
• Tiếp nhận lỗi phản hồi từ khách hàng nội bộ (PI/QS/QE/FCA), QA buyer, và bên thứ 3. Đảm bảo các quy trình (theo ISO và SOP) được thực hiện.  
CÁC CÔNG VIỆC KHÁC:
• Giữ gìn vệ sinh 5S khu vực làm việc
• Thực hiện các nhiệm vụ được phân công bởi quản lý và Trưởng bộ phận
• Có trách nhiệm bảo quản và giữ gìn tài sản công ty
Tuyệt đối tuân thủ nội quy và chính sách an toàn của Công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp trung cấp trở lên (hoặc bằng cấp, chứng chỉ tương đương)
• Ưu tiên Chuyên ngành dệt, ngành may, kỹ thuật, tài chính kế toán, công nghệ thông tin

• Có kinh nghiệm quản lý, giám sát là một lợi thế

• Ưu tiên tiếng Anh giao tiếp căn bản

• Kỹ năng giao tiếp
• Kỹ năng giải quyết vấn đề
• Kỹ năng quản lý

• Có sức khỏe tốt
• Định hướng kết quả, kỷ luật, làm việc nhóm tốt
Năng động, có động lực làm việc cao

Tại CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

  • Được đào tạo các kiến thức, kỹ năng chuyên môn, không yêu cầu kinh nghiệm.
  • Tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau khi hết thử việc
  • Lương tháng 13, 14 ngày phép/năm
  • Môi trường làm việc công bằng, độc lập, năng động, nhiều cơ hội cho những ứng viên cầu tiến, chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm cao.
  • Công việc ổn định, lâu dài.
  • Phụ cấp & thưởng theo khối lượng và chất lượng phụ trách.
  • Được đóng bảo hiểm rủi ro 24/7, bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt ngay khi thử việc
  • Được miễn phí khám sức khỏe đầu vào,  khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm
  • Được miễn phí bữa ăn ca tại nhà máy

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH

