Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HẠNH ĐẠT làm việc tại Hòa Bình thu nhập 8 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hòa Bình: Gò Mu, Thanh Cao, Lương Sơn, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tìm hiểu, khai thác và thu thập khách hàng tiềm năng

- Nghiên cứu phát triển thị trường

- Lên kế hoạch kinh doanh, giới thiệu sản phẩm, báo cáo hiệu quả kinh doanh

- Chăm sóc duy trì quan hệ khách hàng.

- Các công việc khác liên quan

Yêu Cầu Công Việc

- Có 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bán hàng, (ưu tiên có kinh nghiệm ngành gỗ ván ép)

- Có trách nhiệm cao trong công việc

- Thành thạo tin học văn phòng

- Có khả năng giao tiếp, đàm phán tốt

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HẠNH ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương nhân viên: 8-15tr + hoa hồng;

- Đóng bảo hiểm, phụ cấp theo quy định

- Thưởng lễ, Tết theo quy định

- Thử việc hưởng 85% lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HẠNH ĐẠT

