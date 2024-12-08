Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HẠNH ĐẠT làm việc tại Hòa Bình thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HẠNH ĐẠT
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hòa Bình: Gò Mu, Thanh Cao, Lương Sơn, Thành phố Hòa Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
- Tìm hiểu, khai thác và thu thập khách hàng tiềm năng
- Nghiên cứu phát triển thị trường
- Lên kế hoạch kinh doanh, giới thiệu sản phẩm, báo cáo hiệu quả kinh doanh
- Chăm sóc duy trì quan hệ khách hàng.
- Các công việc khác liên quan
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bán hàng, (ưu tiên có kinh nghiệm ngành gỗ ván ép)
- Có trách nhiệm cao trong công việc
- Thành thạo tin học văn phòng
- Có khả năng giao tiếp, đàm phán tốt
- Có trách nhiệm cao trong công việc
- Thành thạo tin học văn phòng
- Có khả năng giao tiếp, đàm phán tốt
Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HẠNH ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương nhân viên: 8-15tr + hoa hồng;
- Đóng bảo hiểm, phụ cấp theo quy định
- Thưởng lễ, Tết theo quy định
- Thử việc hưởng 85% lương
- Đóng bảo hiểm, phụ cấp theo quy định
- Thưởng lễ, Tết theo quy định
- Thử việc hưởng 85% lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HẠNH ĐẠT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI