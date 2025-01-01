Công việc Thể chất/Thể hình

Nhu cầu tuyển dụng việc làm phòng tập gym hiện nay ngày càng gia tăng với các vị trí như huấn luyện viên thể hình, lễ tân, tạp vụ, kinh doanh hay quản lý… với mức lương trung bình khoảng 7.000.000 - 10.000.000 VNĐ. Để có thể phát triển trong ngành nghề này, ứng viên không chỉ phải có kiến thức, thể hình mà còn phải rèn luyện nhiều kỹ năng quan trọng khác.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm phòng tập gym

Gym đang trở thành một lĩnh vực đầy tiềm năng và phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Nhu cầu tập luyện để rèn luyện sức khỏe và thể hình ngày càng tăng tạo điều kiện cho ngành gym phát triển, từ đó tạo ra nhiều cơ hội việc làm phòng tập gym.

Một số vị trí tuyển dụng phòng gym phổ biến như: Huấn luyện viên thể hình, lễ tân, tạp vụ, nhân viên kinh doanh, quản lý, nhân viên bảo trì… Mặc dù việc làm phòng gym có nhu cầu tuyển dụng cao nhưng cũng yêu cầu khá khắt khe, đặc biệt với vị trí huấn luyện viên thể hình.

Nhu cầu rèn luyện sức khỏe và thể hình lớn mở ra nhiều cơ hội việc làm phòng tập gym

2. Mức lương trung bình của việc làm phòng tập gym

Theo khảo sát từ Job3s, mức lương trung bình của việc làm phòng tập gym dao động từ 7.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng. Dưới đây là tổng hợp mức lương phòng tập gym theo từng vị trí mà bạn có thể tham khảo:

Việc làm phòng tập gym Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Tạp vụ phòng tập gym 7.000.000 - 8.000.000 Lễ tân phòng gym 7.000.000 - 9.000.000 Nhân viên bảo trì phòng tập gym 7.000.000 - 9.000.000 Quản lý phòng tập gym 8.000.000 - 10.000.000 Nhân viên kinh doanh 7.000.000 - 20.000.000 Huấn luyện viên thể hình 7.000.000 - 20.000.000

4. Yêu cầu đối với việc làm phòng tập gym

Mỗi vị trí việc làm phòng tập gym sẽ có yêu cầu khác nhau nhằm đáp ứng công việc. Nhìn chung, công việc này không chỉ yêu cầu kiến thức chuyên môn mà còn cần nhiều kỹ năng mềm cùng thái độ công việc tích cực, cụ thể:

- Chứng chỉ và đào tạo chuyên môn: Với các vị trí như luyện viên thể hình, chứng chỉ và đào tạo chuyên môn là yêu cầu bắt buộc cần phải có. Trong khi đó, một số vị trí khác như lễ tân, tạp vụ có thể không yêu cầu chứng chỉ chuyên môn nhưng có kiến thức cơ bản về thể thao hoặc fitness cũng là một lợi thế.

- Khả năng học hỏi và cập nhật kiến thức mới: Công việc tại phòng gym yêu cầu nhân viên phải luôn học hỏi và cập nhật xu hướng về thể hình, dinh dưỡng cũng như các phương pháp tập luyện mới để mang đến những giá trị tốt nhất về chất lượng dịch vụ khách hàng.

- Chịu áp lực tốt: Vào các giờ cao điểm hoặc các dịp lễ tết thường khá đông đúc, vì vậy, nhân viên cần phải có khả năng làm việc hiệu quả và chịu được áp lực cao.

- Kỹ năng làm việc nhóm tốt: Sự phối hợp ăn ý giữ huấn luyện viên thể hình, nhân viên lễ tân, quản lý giúp cho phòng gym hoạt động hiệu quả và suôn sẻ hơn.

- Tinh thần trách nhiệm cao: Đây là kỹ năng cần có ở tất cả các vị trí việc làm phòng tập gym. Ứng viên cần phải có trách nhiệm trong công việc, đảm bảo mọi nhiệm vụ được hoàn thành đúng tiến độ đồng thời bảo mật tốt thông tin khách hàng. Hay đối với vị trí nhân viên vệ sinh, ứng viên cần có tính cẩn thận và tỉ mỉ trong quá trình dọn dẹp, làm sạch môi trường phòng tập.

Việc làm phòng tập gym không chỉ yêu cầu chuyên môn mà còn đòi hỏi nhiều kỹ năng quan trọng khác

5. Việc làm mảng phòng tập gym phổ biến nhất

Việc làm phòng tập gym khá đa dạng, trong đó có một số vị trí phổ biến nhất như lễ tân phòng gym, tạp vụ, kinh doanh, quản lý, huấn luyện viên, bảo trì máy móc... Mỗi vị trí sẽ có mô tả công việc riêng.

5.1. Lễ tân phòng gym

Lễ tân phòng gym là người thường làm việc tại sảnh phòng tập, đại diện cho thương hiệu và đảm nhiệm công việc chính là tiếp đón và giải đáp các vấn đề cho khách hàng.

Do đặc thù công việc thường xuyên tiếp xúc với khách hàng nên ứng viên cho vị trí lễ tân phòng gym thường yêu cầu ngoại hình tốt, gương mặt sáng, năng động, nhiệt tình và khéo léo. Thông thường, vị trí này thường là công việc làm thêm phù hợp với nhiều bạn sinh viên hiện nay.

Lễ tân phòng gym thường xuyên cầu ngoại hình và kỹ năng giao tiếp tốt

5.2. Tạp vụ phòng tập gym

Tạp vụ phòng gym là người chuyên dọn dẹp, vệ sinh nhằm đảm bảo cho phòng tập luôn sạch sẽ. Họ sẽ đảm nhận toàn bộ các công việc vệ sinh tại các khu vực của phòng tập bao gồm phòng thay đồ, khu vực tập thể dục, toilet và các khu vực khác. Vị trí này yêu cầu tính tỉ mỉ, chăm chỉ và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tạp vụ phòng gym đảm nhiệm vai trò duy trì vệ sinh cho toàn bộ trung tâm

5.3. Nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh tại phòng tập gym là người chuyên giới thiệu, tư vấn dịch vụ và các gói sản phẩm cho khách hàng. Ứng viên cho vị trí này cần có kinh nghiệm trong ngành gym, fitness, khả năng sale, thuyết phục khách hàng, có mạng lưới quan hệ rộng. Đặc biệt, ngoại hình tốt sẽ là một lợi thế.

5.4. Quản lý phòng tập gym

Quản lý phòng gym là người đảm nhiệm vai trò giám sát mọi hoạt động hàng ngày của trung tâm. Vị trí này yêu cầu ứng viên phải làm việc trực tiếp với huấn luyện viên, nhân viên và khách hàng nhằm đưa ra pha phương án để nâng cao trải nghiệm khách hàng, giúp phòng tập phát triển bền vững.

Ứng viên cho vị trí quản lý phòng gym cần phải có kiến thức về thể dục, thể hình, kỹ năng quản lý, giao tiếp, lãnh đạo, quan hệ khách hàng. Đặc biệt, họ cũng cần phải có sự linh hoạt và khả năng đưa ra quyết định để đối phó với các tình huống phát sinh bất ngờ.

Quản lý phòng gym giám sát mọi hoạt động giúp trung tâm phát triển bền vững

5.5. Huấn luyện viên thể hình

Huấn luyện viên thể hình là người lên kế hoạch tập luyện cá nhân, hướng dẫn và động viên khách hàng đang có nhu cầu cải thiện sức khỏe và vóc dáng. Ứng viên cho vị trí này cần có chứng chỉ chuyên môn huấn luyện viên, ngoại hình chuẩn, kiến thức về thể hình và dinh dưỡng cùng kỹ năng giao tiếp tốt.

Huấn luyện viên yêu cầu cao về ngoại hình và kiến thức chuyên môn

5.6. Nhân viên bảo trì phòng tập gym

Nhân viên bảo trì phòng gym là người chuyên xử lý các trường hợp thiết bị tập luyện gặp tình trạng hỏng hóc, không hoạt động làm ảnh hưởng đến trải nghiệm tập luyện của khách hàng.

Các phòng gym thường yêu cầu ứng viên cho vị trí này phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự, biết cách sửa chữa máy móc cơ bản, đặc biệt phải có sức khỏe để đáp ứng yêu cầu công việc.

6. Khu vực tuyển dụng việc làm phòng tập gym

Thông thường tại các thành phố lớn, người dân có xu hướng chú trọng hơn đến sức khỏe và thể hình. Bên cạnh đó, lối sống hiện đại cùng sự phát triển của phong trào tập luyện như gym, yoga... cũng thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm các dịch vụ thể thao, tạo nên nhiều cơ hội cho các ứng viên. Một số khu vực có nhu cầu tuyển dụng việc làm phòng tập gym có thể kể đến như:

6.1. Tuyển dụng việc làm phòng tập gym tại Hà Nội

Thủ đô Hà Nội có dân số đông, thu nhập trung bình cao hơn nhiều khu vực khác. Người dân tại đây có khả năng chi trả cho các dịch vụ cao cấp, bao gồm việc tham gia các phòng gym chất lượng. Các phòng gym cần tuyển dụng nhân sự để đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe và vóc dáng ngày càng cao này của người dân tại đây.

Hà Nội cũng là khu vực đặt trụ sở của nhiều chuỗi phòng gym lớn nổi tiếng như California Fitness, Elite Fitness, và Fit24... Các phòng gym này thường xuyên tuyển dụng nhân sự để đáp ứng nhu cầu từ các hội viên.

Nhiều phòng gym lớn tại Hà Nội thường xuyên tuyển dụng nhân viên phòng gym

6.2. Tuyển dụng việc làm phòng tập gym tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là thành phố du lịch nổi tiếng, thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế. Vì vậy, các phòng tập gym tại đây không chỉ phục vụ nhu cầu tập luyện của cư dân địa phương mà còn phục vụ cho du khách. Điều này mở ra nhiều cơ hội việc làm tại Đà Nẵng cho các ứng viên.

Thông thường, các phòng tập gym tại Đà Nẵng có nhu cầu tuyển dụng nhân viên phòng tập gym tại các khu dân cư đông đúc, khu nghỉ dưỡng và các khách sạn cao cấp.

6.3. Tuyển dụng việc làm phòng tập gym tại TP.HCM

Cũng giống như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu việc làm phòng tập gym khá lớn. Các chuỗi phòng gym quốc tế như California Fitness, Elite Fitness, Fit24, Anytime Fitness đều có mặt tại TP.HCM, cùng với một loạt các phòng gym địa phương, tạo ra nhu cầu tuyển dụng rất lớn cho các vị trí như huấn luyện viên cá nhân, nhân viên lễ tân, marketing, quản lý và các nhân viên hỗ trợ khác.

Đặc biệt, theo khảo sát, mức lương cho các vị trí việc làm phòng tập gym tại thành phố Hồ Chí Minh cao hơn so với các khu vực khác. Bên cạnh đó, các phòng gym cũng có đầy đủ các phúc lợi nhằm thu hút các ứng viên có trình độ chuyên môn cao về làm việc.

Ngoài Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, các khu vực khác ở Việt Nam cũng tuyển dụng việc làm trong phòng tập gym khá cao như Cần Thơ, Hải Phòng, Bình Dương, Nha Trang, Vũng Tàu... Hầu hết các khu vực này đều có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, dân cư đông, trẻ tuổi nên người dân có nhu cầu lớn về các dịch vụ gym rèn luyện sức khỏe và thể hình.

Xu hướng sống khỏe cùng các nhu cầu về dịch vụ gym ngày càng gia tăng mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho những ai đam mê và có chuyên môn trong lĩnh vực này. Để có thể phát triển và nhận được mức lương hấp dẫn, ứng viên cần tích cực nâng cao chuyên môn cũng như cập nhật các kiến thức mới để đáp ứng yêu cầu công việc.