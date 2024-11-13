Tuyển Huấn luyện viên Thể hình (PT) CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 2 - Lim Tower II, Số 62A Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 6, Quận 3 ...và 14 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Huấn luyện viên Thể hình (PT) Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tư vấn cho khách hàng về sức khỏe, chế độ dinh dưỡng cũng như phương pháp tập luyện.

Huấn luyện cho khách hàng, đảm bảo cho khách đạt được mục tiêu luyện tập.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên.

Có niềm đam mê trong lĩnh vực Thể Dục Thể Hình.

Nếu chưa có kinh nghiệm hoặc mới tốt nghiệp bạn sẽ được hoan nghênh và được đào tạo đầy đủ về các kiến thức cũng như kỹ năng cần thiết để trở thành một HLV Cá nhân (Personal Trainer - PT) trước khi làm việc.

Làm việc full time, 6 ngày/ tuần.

Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia khóa đào tạo trở thành một PT chuyên nghiệp, hoàn toàn miễn phí.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp trong lĩnh vực thể dục thể hình.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc và thu nhập cực kì hấp dẫn bao gồm: lương cơ bản & % hoa hồng.

Được tập luyện miễn phí tại các CLB của California Fitness & Yoga.

Được đóng BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ, bảo hiểm tai nạn 24/7.

12 ngày nghỉ phép mỗi năm.

Được đào tạo về chuyên môn và kỹ năng bán hàng, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin