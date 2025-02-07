Tuyển Huấn luyện viên Thể hình (PT) Công Ty TNHH Thegym Yoga Và Nhảy Hiện Đại 156 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu

Công Ty TNHH Thegym Yoga Và Nhảy Hiện Đại 156
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Huấn luyện viên Thể hình (PT)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Huấn luyện viên Thể hình (PT) Tại Công Ty TNHH Thegym Yoga Và Nhảy Hiện Đại 156

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 156, Phan Huy Ích, P.12, Q.Gò Vấp

- 623, Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long B, Q9, TP.Thủ Đức, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Huấn luyện viên Thể hình (PT) Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sẵn sàng học hỏi, có tinh thần trách nhiệm.
- Có kinh nghiệm về gym (tối thiểu 6 tháng).
- Có chứng nhận quốc tế là một lợi thế.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, ưu tiên biết giao tiếp bằng Tiếng Anh.
- Ngoại hình ưa nhìn, tự tin, năng động.

Tại Công Ty TNHH Thegym Yoga Và Nhảy Hiện Đại 156 Thì Được Hưởng Những Gì

- Chính sách lương + thưởng + phúc lợi + bảo hiểm đầy đủ. HẤP DẪN
- Thu nhập: 20.000.000->50.000.000
- Được tập thể dục miễn phí tiêu chuẩn 5 sao.
- Cơ hội được đào tạo chuyên nghiệp và nâng cao kĩ năng trong công việc.
- Được làm việc tại một công ty tầm cỡ quốc tế.
- Cơ hội thăng tiến theo đúng năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thegym Yoga Và Nhảy Hiện Đại 156

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 156 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

