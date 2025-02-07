Tuyển Huấn luyện viên Thể hình (PT) Công Ty TNHH Thegym Yoga Và Nhảy Hiện Đại 156 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 156, Phan Huy Ích, P.12, Q.Gò Vấp - 623, Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long B, Q9, TP.Thủ Đức, Quận Gò Vấp

Huấn luyện viên Thể hình (PT)

Yêu Cầu Công Việc

- Sẵn sàng học hỏi, có tinh thần trách nhiệm.

- Có kinh nghiệm về gym (tối thiểu 6 tháng).

- Có chứng nhận quốc tế là một lợi thế.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, ưu tiên biết giao tiếp bằng Tiếng Anh.

- Ngoại hình ưa nhìn, tự tin, năng động.

Tại Công Ty TNHH Thegym Yoga Và Nhảy Hiện Đại 156 Thì Được Hưởng Những Gì

- Chính sách lương + thưởng + phúc lợi + bảo hiểm đầy đủ. HẤP DẪN

- Thu nhập: 20.000.000->50.000.000

- Được tập thể dục miễn phí tiêu chuẩn 5 sao.

- Cơ hội được đào tạo chuyên nghiệp và nâng cao kĩ năng trong công việc.

- Được làm việc tại một công ty tầm cỡ quốc tế.

- Cơ hội thăng tiến theo đúng năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thegym Yoga Và Nhảy Hiện Đại 156

