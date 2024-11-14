Tuyển Huấn luyện viên Thể hình (PT) CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Huấn luyện viên Thể hình (PT) Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Time City Megamall, Tòa nhà T18, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng ...và 8 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Huấn luyện viên Thể hình (PT) Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Tư vấn cho khách hàng về sức khỏe, chế độ dinh dưỡng cũng như phương pháp tập luyện.
Huấn luyện cho khách hàng, đảm bảo cho khách đạt được mục tiêu luyện tập.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT trở lên.
Có niềm đam mê trong lĩnh vực Thể Dục Thể Hình.
Nếu chưa có kinh nghiệm hoặc mới tốt nghiệp bạn sẽ được hoan nghênh và được đào tạo đầy đủ về các kiến thức cũng như kỹ năng cần thiết để trở thành một HLV Cá nhân (Personal Trainer - PT) trước khi làm việc.
Làm việc full time, 6 ngày/ tuần.
Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia khóa đào tạo trở thành một PT chuyên nghiệp, hoàn toàn miễn phí.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp trong lĩnh vực thể dục thể hình.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc và thu nhập cực kì hấp dẫn bao gồm: lương cơ bản & % hoa hồng.
Được tập luyện miễn phí tại các CLB của California Fitness & Yoga.
Được đóng BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ, bảo hiểm tai nạn 24/7.
12 ngày nghỉ phép mỗi năm.
Được đào tạo về chuyên môn và kỹ năng bán hàng, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS
