Tuyển Huấn luyện viên Thể hình (PT) CÔNG TY CỔ PHẦN LADYSFIT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN LADYSFIT VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Huấn luyện viên Thể hình (PT)

Mức lương
6 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BT1, ngõ 214 Nguyễn Xiển, P. Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Huấn luyện viên Thể hình (PT) Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

Tìm kiếm và chăm sóc nguồn khách hàng tiềm năng
Đánh giá, tư vấn, định hướng gói tập phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Hướng dẫn khách hàng tập luyện an toàn, hiệu quả, hài lòng.
Đảm bảo khách hàng hoàn thành đủ số buổi trong (hoặc sớm hơn) thời hạn hợp đồng
Chăm sóc khách hàng theo quy trình
Tham gia đầy đủ các hoạt động đào tạo nội bộ, hoạt động tập thể của công ty
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Quản lý

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Phù hợp với các bạn ứng viên đang hoặc đã làm nhân viên phục vụ tại nhà hàng, cafe, trung tâm thương mại, siêu thị điện máy, làm việc trong các khu công nghiệp, tài xế công nghệ và yêu thích lĩnh vực thể thao, gym, làm đẹp
Nam, nữ từ 18-30 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, cân đối, nam cao từ 1m65, nữ cao từ 1m58
Nhiệt tình, sẵn sàng học hỏi, mong muốn phát triển bản thân
Có kĩ năng lắng nghe, tự tin bắt chuyện, thoải mái giao tiếp với người lạ
Tốt nghiệp THPT trở lên
Ưu tiên có tập luyện, tham gia các môn thể thao và đã làm các công việc tại nhà hàng, khách sạn, bất động sản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LADYSFIT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, làm việc thuộc Hệ thống phòng tập dành riêng cho nữ lớn nhất Việt Nam
Được đào tạo chuyên môn về tập luyện, dinh dưỡng, kĩ năng và quy trình làm việc bài bản, không phải chốt sale theo tiêu chuẩn của hệ thống
Được hướng dẫn, hỗ trợ tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong 3 tháng đầu làm việc
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, đánh giá công việc và định hướng lộ trình phát triển bản thân
Được tập luyện và sử dụng các dịch vụ của công ty
Được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật và công ty: BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, nghỉ phép năm, du lịch hàng năm.....
Thời gian làm việc linh hoạt
Thử việc 2 tháng, hưởng 85% lương cơ bản

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LADYSFIT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LADYSFIT VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 1, ngõ 329 đường Cầu Giấy, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

