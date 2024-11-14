Tuyển Huấn luyện viên Thể hình (PT) CÔNG TY CỔ PHẦN LADYSFIT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT1, ngõ 214 Nguyễn Xiển, P. Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân

Huấn luyện viên Thể hình (PT)

Tìm kiếm và chăm sóc nguồn khách hàng tiềm năng

Đánh giá, tư vấn, định hướng gói tập phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Hướng dẫn khách hàng tập luyện an toàn, hiệu quả, hài lòng.

Đảm bảo khách hàng hoàn thành đủ số buổi trong (hoặc sớm hơn) thời hạn hợp đồng

Chăm sóc khách hàng theo quy trình

Tham gia đầy đủ các hoạt động đào tạo nội bộ, hoạt động tập thể của công ty

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Phù hợp với các bạn ứng viên đang hoặc đã làm nhân viên phục vụ tại nhà hàng, cafe, trung tâm thương mại, siêu thị điện máy, làm việc trong các khu công nghiệp, tài xế công nghệ và yêu thích lĩnh vực thể thao, gym, làm đẹp

Nam, nữ từ 18-30 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, cân đối, nam cao từ 1m65, nữ cao từ 1m58

Nhiệt tình, sẵn sàng học hỏi, mong muốn phát triển bản thân

Có kĩ năng lắng nghe, tự tin bắt chuyện, thoải mái giao tiếp với người lạ

Tốt nghiệp THPT trở lên

Ưu tiên có tập luyện, tham gia các môn thể thao và đã làm các công việc tại nhà hàng, khách sạn, bất động sản

Quyền Lợi

Môi trường làm việc thân thiện, làm việc thuộc Hệ thống phòng tập dành riêng cho nữ lớn nhất Việt Nam

Được đào tạo chuyên môn về tập luyện, dinh dưỡng, kĩ năng và quy trình làm việc bài bản, không phải chốt sale theo tiêu chuẩn của hệ thống

Được hướng dẫn, hỗ trợ tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong 3 tháng đầu làm việc

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, đánh giá công việc và định hướng lộ trình phát triển bản thân

Được tập luyện và sử dụng các dịch vụ của công ty

Được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật và công ty: BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, nghỉ phép năm, du lịch hàng năm.....

Thời gian làm việc linh hoạt

Thử việc 2 tháng, hưởng 85% lương cơ bản

Cách Thức Ứng Tuyển

