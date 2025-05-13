Tuyển Huấn luyện viên Thể hình (PT) JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu

Mức lương 15 - 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 106D Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh - 139 Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, Ho Chi Minh City - 79 - 81 - 83 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Huấn luyện viên Thể hình (PT) Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

- Tư vấn cho khách hàng về sức khỏe, chế độ dinh dưỡng cũng như phương pháp tập luyện.

- Huấn luyện cho khách hàng, đảm bảo cho khách đạt được mục tiêu luyện tập.

- Tìm kiếm và phát triển các mối quan hệ khách hàng tiềm năng.

- Đảm bảo chỉ tiêu doanh số và đạt được mục tiêu cá nhân.

- Chăm sóc khách hàng hiện tại, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ giải pháp hợp lý.

- Cập nhật các chương trình khuyến mãi và ưu đãi đặc biệt của công ty đến khách hàng.

- Đam mê thể thao, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Có kinh nghiệm tập luyện tập, PT là một lợi thế

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục và tạo mối quan hệ.

- Tinh thần làm việc độc lập và nhóm.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng hoặc kinh doanh là một lợi thế ( không bắt buộc)

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: lương cứng+ hoa hồng+ thưởng. Thu nhập 15-40tr

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

- Được tham gia các lớp học yoga và fitness miễn phí.

- Các chế độ phúc lợi đầy đủ (BHYT, BHXH, nghỉ lễ, tết,...).

- Được đào tạo bài bản về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.

