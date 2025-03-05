Tuyển Huấn luyện viên Thể hình (PT) BM Trading Join Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 30 Triệu

Mức lương 5 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 2, Toà N010 , Số 1 Mai Chí Thọ, Giang Biên,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Huấn luyện viên Thể hình (PT) Với Mức Lương 5 - 30 Triệu

-Có đam mê làm PT

- Ngoại hình ưa nhìn, ưu tiên HÌNH THỂ ĐẸP

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trên 1 năm

Với Mức Lương 5 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có sức khỏe tốt, khả năng giao tiếp hiệu quả.

- Năng động, sáng tạo và biết sắp xếp giải quyết công việc.

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương ở phòng tập Fitness.

Tại BM Trading Join Stock Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập = Lương cơ bản : 5 tr/7tr + hoa hồng bán hàng + hoa hồng dạy khách + thưởng doanh số. Thu nhập có thể lên đến 20 – 50 triệu/tháng. (theo chính sách đính kèm)

- Lễ, Phép, BHXH, BHYT theo quy định của công ty.

- Được tập luyện miễn phí tại trung tâm thể dục thể thao Tepfit.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp,năng động sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BM Trading Join Stock Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.