Tuyển Huấn luyện viên Thể hình (PT) BM Trading Join Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 30 Triệu

Tuyển Huấn luyện viên Thể hình (PT) BM Trading Join Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 30 Triệu

BM Trading Join Stock Company
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
BM Trading Join Stock Company

Huấn luyện viên Thể hình (PT)

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Huấn luyện viên Thể hình (PT) Tại BM Trading Join Stock Company

Mức lương
5 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 2, Toà N010 , Số 1 Mai Chí Thọ, Giang Biên,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Huấn luyện viên Thể hình (PT) Với Mức Lương 5 - 30 Triệu

-Có đam mê làm PT
- Ngoại hình ưa nhìn, ưu tiên HÌNH THỂ ĐẸP
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trên 1 năm

Với Mức Lương 5 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có sức khỏe tốt, khả năng giao tiếp hiệu quả.
- Năng động, sáng tạo và biết sắp xếp giải quyết công việc.
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương ở phòng tập Fitness.

Tại BM Trading Join Stock Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập = Lương cơ bản : 5 tr/7tr + hoa hồng bán hàng + hoa hồng dạy khách + thưởng doanh số. Thu nhập có thể lên đến 20 – 50 triệu/tháng. (theo chính sách đính kèm)
- Lễ, Phép, BHXH, BHYT theo quy định của công ty.
- Được tập luyện miễn phí tại trung tâm thể dục thể thao Tepfit.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp,năng động sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BM Trading Join Stock Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

BM Trading Join Stock Company

BM Trading Join Stock Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 8 Vũ Trọng Khánh, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-huan-luyen-vien-the-hinh-pt-thu-nhap-5-30-trieu-vnd-tai-ha-noi-job327951
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Huấn luyện viên Thể hình (PT) JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 13/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ
Tuyển Huấn luyện viên Thể hình (PT) Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ
Hạn nộp: 07/06/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Huấn luyện viên Thể hình (PT) JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 06/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BM Trading Join Stock Company
Tuyển Huấn luyện viên Thể hình (PT) BM Trading Join Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 30 Triệu
BM Trading Join Stock Company
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KLB
Tuyển Huấn luyện viên Thể hình (PT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KLB làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KLB
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Huấn luyện viên Thể hình (PT) JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 13/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thegym Yoga Và Nhảy Hiện Đại 156
Tuyển Huấn luyện viên Thể hình (PT) Công Ty TNHH Thegym Yoga Và Nhảy Hiện Đại 156 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu
Công Ty TNHH Thegym Yoga Và Nhảy Hiện Đại 156
Hạn nộp: 10/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH GS SPORTS
Tuyển Huấn luyện viên Thể hình (PT) Công ty TNHH GS SPORTS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH GS SPORTS
Hạn nộp: 15/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CALIFORNIA FITNESS & YOGA
Tuyển Huấn luyện viên Thể hình (PT) CALIFORNIA FITNESS & YOGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
CALIFORNIA FITNESS & YOGA
Hạn nộp: 14/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Wonder Fitness Center
Tuyển Huấn luyện viên Thể hình (PT) Wonder Fitness Center làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Wonder Fitness Center
Hạn nộp: 28/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ GO MEDIA
Tuyển Nhân Viên Sale thu nhập 5 - 30 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ GO MEDIA
Hạn nộp: 08/10/2025
Đà Nẵng Còn 22 ngày để ứng tuyển 5 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Huấn luyện viên Thể hình (PT) JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 13/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ
Tuyển Huấn luyện viên Thể hình (PT) Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ
Hạn nộp: 07/06/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Huấn luyện viên Thể hình (PT) JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 06/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BM Trading Join Stock Company
Tuyển Huấn luyện viên Thể hình (PT) BM Trading Join Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 30 Triệu
BM Trading Join Stock Company
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KLB
Tuyển Huấn luyện viên Thể hình (PT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KLB làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KLB
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Huấn luyện viên Thể hình (PT) JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 13/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thegym Yoga Và Nhảy Hiện Đại 156
Tuyển Huấn luyện viên Thể hình (PT) Công Ty TNHH Thegym Yoga Và Nhảy Hiện Đại 156 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu
Công Ty TNHH Thegym Yoga Và Nhảy Hiện Đại 156
Hạn nộp: 10/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH GS SPORTS
Tuyển Huấn luyện viên Thể hình (PT) Công ty TNHH GS SPORTS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH GS SPORTS
Hạn nộp: 15/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CALIFORNIA FITNESS & YOGA
Tuyển Huấn luyện viên Thể hình (PT) CALIFORNIA FITNESS & YOGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
CALIFORNIA FITNESS & YOGA
Hạn nộp: 14/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Wonder Fitness Center
Tuyển Huấn luyện viên Thể hình (PT) Wonder Fitness Center làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Wonder Fitness Center
Hạn nộp: 28/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Huấn luyện viên Thể hình (PT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KLB làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KLB
7 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Huấn luyện viên Thể hình (PT) CÔNG TY CỔ PHẦN LADYSFIT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LADYSFIT VIỆT NAM
6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Huấn luyện viên Thể hình (PT) CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Huấn luyện viên Thể hình (PT) Hộ kinh doanh Kiều Văn Nghĩa làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 40 Triệu Hộ kinh doanh Kiều Văn Nghĩa
8 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Huấn luyện viên Thể hình (PT) CALIFORNIA FITNESS & YOGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CALIFORNIA FITNESS & YOGA
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Huấn luyện viên Thể hình (PT) Công ty TNHH GS SPORTS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH GS SPORTS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Huấn luyện viên Thể hình (PT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KLB làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KLB
7 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Huấn luyện viên Thể hình (PT) BM Trading Join Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 30 Triệu BM Trading Join Stock Company
5 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm