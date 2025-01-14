Tuyển Huấn luyện viên Thể hình (PT) CALIFORNIA FITNESS & YOGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

CALIFORNIA FITNESS & YOGA
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/02/2025
CALIFORNIA FITNESS & YOGA

Huấn luyện viên Thể hình (PT)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Huấn luyện viên Thể hình (PT) Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Sky City Tower, 88 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

- California Fitness & Yoga, Capital Building, 41 Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

- Times City, T18 Building, 458 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng

- California Fitness & Yoga, Somerset West Point, 2 Tây Hồ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

- Handico Tower, Phạm Hùng, Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

- Mipec Riverside Long Biên, Phố Long Biên 2, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội

- Xuân, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Huấn luyện viên Thể hình (PT) Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tư vấn cho khách hàng về sức khỏe, chế độ dinh dưỡng cũng như phương pháp tập luyện
Huấn luyện cho khách hàng, đảm bảo cho khách đạt được mục tiêu luyện tập

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên.
Có niềm đam mê trong lĩnh vực Thể Dục Thể Hình.
Nếu chưa có kinh nghiệm hoặc mới tốt nghiệp bạn sẽ được hoan nghênh và được đào tạo đầy đủ về các kiến thức cũng như kỹ năng cần thiết để trở thành một HLV Cá nhân (Personal Trainer - PT) trước khi làm việc.
Làm việc full time, 6 ngày/ tuần.

Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia khóa đào tạo trở thành một PT chuyên nghiệp, hoàn toàn miễn phí (có hỗ trợ thu nhập trong khóa đào tạo).
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp trong lĩnh vực thể dục thể hình.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc và thu nhập cực kì hấp dẫn bao gồm: lương cơ bản & % hoa hồng.
Được tập luyện miễn phí tại các CLB của California Fitness & Yoga.
Được đóng BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ, bảo hiểm tai nạn 24/7.
12 ngày nghỉ phép mỗi năm.
Được đào tạo về chuyên môn và kỹ năng bán hàng, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp.
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:
Câu lạc bộ SCT: Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa
Câu lạc bộ CPT: Capital Building, 41 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm
Câu lạc bộ RCC: Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân
Câu lạc bộ TCM: Times City, T18 Building, 458 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng
Câu lạc bộ WPC: Someset West Point, Số 2 Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Câu lạc bộ HDY: Handica Building, Tầng 4 Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm
Câu lạc bộ MPC: Mipec Riverside, Số 2 Long Biên II, Quận Long Biên
Câu lạc bộ PCH: Long Giang Building, 173 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy
Câu lạc bộ HDC: TTTM Hàng Da Gallery, Số 1 Hàng Da, Quận Hoàn Kiếm
Câu lạc bộ VSC: Vincom Star, 119 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy
Câu lạc bộ MAC: Machinco Complex, Số 10 Trần Phú, Quận Hà Đông

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CALIFORNIA FITNESS & YOGA

CALIFORNIA FITNESS & YOGA

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Văn phòng chính: Tòa nhà Gold View, 346 Bến Vân Đồn, P. 1, Q. 4, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

