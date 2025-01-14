Tuyển Huấn luyện viên Thể hình (PT) CALIFORNIA FITNESS & YOGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội:

Mô Tả Công Việc Huấn luyện viên Thể hình (PT) Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tư vấn cho khách hàng về sức khỏe, chế độ dinh dưỡng cũng như phương pháp tập luyện

Huấn luyện cho khách hàng, đảm bảo cho khách đạt được mục tiêu luyện tập

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp THPT trở lên.

Có niềm đam mê trong lĩnh vực Thể Dục Thể Hình.

Nếu chưa có kinh nghiệm hoặc mới tốt nghiệp bạn sẽ được hoan nghênh và được đào tạo đầy đủ về các kiến thức cũng như kỹ năng cần thiết để trở thành một HLV Cá nhân (Personal Trainer - PT) trước khi làm việc.

Làm việc full time, 6 ngày/ tuần.

Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia khóa đào tạo trở thành một PT chuyên nghiệp, hoàn toàn miễn phí (có hỗ trợ thu nhập trong khóa đào tạo).

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp trong lĩnh vực thể dục thể hình.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc và thu nhập cực kì hấp dẫn bao gồm: lương cơ bản & % hoa hồng.

Được tập luyện miễn phí tại các CLB của California Fitness & Yoga.

Được đóng BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ, bảo hiểm tai nạn 24/7.

12 ngày nghỉ phép mỗi năm.

Được đào tạo về chuyên môn và kỹ năng bán hàng, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp.

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:

Câu lạc bộ SCT: Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa

Câu lạc bộ CPT: Capital Building, 41 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm

Câu lạc bộ RCC: Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân

Câu lạc bộ TCM: Times City, T18 Building, 458 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng

Câu lạc bộ WPC: Someset West Point, Số 2 Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Câu lạc bộ HDY: Handica Building, Tầng 4 Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm

Câu lạc bộ MPC: Mipec Riverside, Số 2 Long Biên II, Quận Long Biên

Câu lạc bộ PCH: Long Giang Building, 173 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy

Câu lạc bộ HDC: TTTM Hàng Da Gallery, Số 1 Hàng Da, Quận Hoàn Kiếm

Câu lạc bộ VSC: Vincom Star, 119 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy

Câu lạc bộ MAC: Machinco Complex, Số 10 Trần Phú, Quận Hà Đông

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA

