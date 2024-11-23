Tuyển Thể chất/Thể hình Công ty cổ phần đầu tư và giáo dục Hanoi Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần đầu tư và giáo dục Hanoi Academy
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công ty cổ phần đầu tư và giáo dục Hanoi Academy

Thể chất/Thể hình

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thể chất/Thể hình Tại Công ty cổ phần đầu tư và giáo dục Hanoi Academy

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 172 Nguyễn Hoàng Tôn, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Thể chất/Thể hình Với Mức Lương Thỏa thuận

Giáo viên dạy bơi tại trường học, nhiệt tình & trách nhiệm, am hiểu các kĩ thuật bơi lội đủ 04 kiểu.
Tham gia giảng dạy cho học sinh các khối từ Tiền tiểu học lên Trung học;
Tham gia huấn luyện đội tuyển đi thi các giải thi đấu cấp quận, cấp thành phố,..

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Thể dục thể thao hoặc Đại học Sư phạm thể dục thể thao, chuyên ngành bơi lội.
Và/hoặc từng là vận động viên chuyên nghiệp là lợi thế;
Có kỹ năng sư phạm và khả năng xử lý tình huống tốt.

Tại Công ty cổ phần đầu tư và giáo dục Hanoi Academy Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp ăn sáng/trưa tại trường;
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp;
Có cơ hội thăng tiến thành giáo viên cơ hữu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và giáo dục Hanoi Academy

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư và giáo dục Hanoi Academy

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: D45 – D46 Khu đô thị Quốc tế Nam Thăng Long - Ciputra Phú Thượng, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

