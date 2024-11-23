Tuyển Thể chất/Thể hình Công ty cổ phần đầu tư và giáo dục Hanoi Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 172 Nguyễn Hoàng Tôn, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Thể chất/Thể hình Với Mức Lương Thỏa thuận

Giáo viên dạy bơi tại trường học, nhiệt tình & trách nhiệm, am hiểu các kĩ thuật bơi lội đủ 04 kiểu.

Tham gia giảng dạy cho học sinh các khối từ Tiền tiểu học lên Trung học;

Tham gia huấn luyện đội tuyển đi thi các giải thi đấu cấp quận, cấp thành phố,..

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Thể dục thể thao hoặc Đại học Sư phạm thể dục thể thao, chuyên ngành bơi lội.

Và/hoặc từng là vận động viên chuyên nghiệp là lợi thế;

Có kỹ năng sư phạm và khả năng xử lý tình huống tốt.

Tại Công ty cổ phần đầu tư và giáo dục Hanoi Academy Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp ăn sáng/trưa tại trường;

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp;

Có cơ hội thăng tiến thành giáo viên cơ hữu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và giáo dục Hanoi Academy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.