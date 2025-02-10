Tuyển Huấn luyện viên Thể hình (PT) JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Huấn luyện viên Thể hình (PT) Tại JobsGO Recruit
Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 156, Phan Huy Ích, P.12, Q.Gò Vấp
- 623, Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long B, Q9, TP.Thủ Đức, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Huấn luyện viên Thể hình (PT) Với Mức Lương 20 - 50 Triệu
Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sẵn sàng học hỏi, có tinh thần trách nhiệm.
- Có kinh nghiệm về gym (tối thiểu 6 tháng).
- Có chứng nhận quốc tế là một lợi thế.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, ưu tiên biết giao tiếp bằng Tiếng Anh.
- Ngoại hình ưa nhìn, tự tin, năng động.
- Có kinh nghiệm về gym (tối thiểu 6 tháng).
- Có chứng nhận quốc tế là một lợi thế.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, ưu tiên biết giao tiếp bằng Tiếng Anh.
- Ngoại hình ưa nhìn, tự tin, năng động.
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
- Chính sách lương + thưởng + phúc lợi + bảo hiểm đầy đủ. HẤP DẪN
- Thu nhập: 20.000.000->50.000.000
- Được tập thể dục miễn phí tiêu chuẩn 5 sao.
- Cơ hội được đào tạo chuyên nghiệp và nâng cao kĩ năng trong công việc.
- Được làm việc tại một công ty tầm cỡ quốc tế.
- Cơ hội thăng tiến theo đúng năng lực.
- Thu nhập: 20.000.000->50.000.000
- Được tập thể dục miễn phí tiêu chuẩn 5 sao.
- Cơ hội được đào tạo chuyên nghiệp và nâng cao kĩ năng trong công việc.
- Được làm việc tại một công ty tầm cỡ quốc tế.
- Cơ hội thăng tiến theo đúng năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI