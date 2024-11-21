Tuyển Huấn luyện viên Thể hình (PT) Hộ kinh doanh Kiều Văn Nghĩa làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 40 Triệu

Mức lương 8 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Quốc Oai

Mô Tả Công Việc Huấn luyện viên Thể hình (PT) Với Mức Lương 8 - 40 Triệu

Phòng tập Fitness Kevin Club đang cần tìm huấn luyện viên cá nhân:

- Tìm kiếm và chăm sóc nguồn khách hàng tiềm năng

- Đánh giá, tư vấn, định hướng gói tập phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

- Hướng dẫn khách hàng tập luyện an toàn, hiệu quả, hài lòng.

- Đảm bảo khách hàng hoàn thành đủ số buổi trong (hoặc sớm hơn) thời hạn hợp đồng

- Chăm sóc khách hàng theo quy trình

- Tham gia đầy đủ các hoạt động đào tạo nội bộ, hoạt động tập thể của công ty

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Quản lý

Với Mức Lương 8 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhiệt tình, sẵn sàng học hỏi, mong muốn phát triển bản thân

- Có kĩ năng lắng nghe, tự tin bắt chuyện, thoải mái giao tiếp với người lạ

- Ưu tiên có tập luyện, tham gia các môn thể thao

Tại Hộ kinh doanh Kiều Văn Nghĩa Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu Nhập 8 triệu - 40 triệu phụ thuộc vào cố gắng của từng người.

- Hỗ trợ chỗ ăn,ở cho Huấn Luyện viên ở xa.

- Môi trường làm việc thân thiện, làm việc thuộc Hệ thống phòng tập lớn nhất Việt Nam

- Được đào tạo chuyên môn về tập luyện GYM, Boxing, Muay Thái, leo núi, Sasuke., dinh dưỡng, kĩ năng và quy trình làm việc bài bản, không phải chốt sale theo tiêu chuẩn của hệ thống

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Kiều Văn Nghĩa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin