Tuyển Thể chất/Thể hình Công ty cổ phần tập đoàn Golf 1 Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Golden Park, số 2 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy

Trực tiếp giảng dạy các chương trình tập luyện cá nhân theo giáo trình của Công ty;

Theo dõi tiến độ và mức độ thay đổi của khách hàng;

Nghiên cứu các kỹ thuật và xu hướng luyên tập mới;

Xây dựng mối quan hệ tích cực và tin cậy với khách hàng;

Các công việc khác theo yêu cầu từ Cấp trên.

Ngoại hình: Nữ cao từ 1m60, Nam từ 1m70 trở lên

Ứng viên có từ 3 năm kinh nghiệm dạy golf trở lên

Có khả năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục khách hàng

Nhiệt huyết, tận tình, gắn bó lâu dài

Ưu tiên Huấn luyện viên nữ

Lương cứng: 9-15M/tháng + Com giờ dạy + thưởng KPI;

Thời gian làm việc: Ca : 10h - 19h (Từ Thứ 2 đến Chủ nhật, nghỉ 1 ngày/tuần);

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi và đóng BHXH theo luật lao động;

Lương tháng thứ 13 + Thưởng theo kết quả kinh doanh của công ty, du lịch nghỉ mát.

