Tuyển Thể chất/Thể hình Công ty cổ phần tập đoàn Golf 1 Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Công ty cổ phần tập đoàn Golf 1 Studio
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Công ty cổ phần tập đoàn Golf 1 Studio

Thể chất/Thể hình

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thể chất/Thể hình Tại Công ty cổ phần tập đoàn Golf 1 Studio

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Golden Park, số 2 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thể chất/Thể hình Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Trực tiếp giảng dạy các chương trình tập luyện cá nhân theo giáo trình của Công ty;
Theo dõi tiến độ và mức độ thay đổi của khách hàng;
Nghiên cứu các kỹ thuật và xu hướng luyên tập mới;
Xây dựng mối quan hệ tích cực và tin cậy với khách hàng;
Các công việc khác theo yêu cầu từ Cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình: Nữ cao từ 1m60, Nam từ 1m70 trở lên
Ứng viên có từ 3 năm kinh nghiệm dạy golf trở lên
Có khả năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục khách hàng
Nhiệt huyết, tận tình, gắn bó lâu dài
Ưu tiên Huấn luyện viên nữ

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Golf 1 Studio Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 9-15M/tháng + Com giờ dạy + thưởng KPI;
Thời gian làm việc: Ca : 10h - 19h (Từ Thứ 2 đến Chủ nhật, nghỉ 1 ngày/tuần);
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi và đóng BHXH theo luật lao động;
Lương tháng thứ 13 + Thưởng theo kết quả kinh doanh của công ty, du lịch nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Golf 1 Studio

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tập đoàn Golf 1 Studio

Công ty cổ phần tập đoàn Golf 1 Studio

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8 - Toà nhà Golden Park - Dương Đình Nghệ - Yên Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

