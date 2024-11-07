Tuyển Tư vấn bảo hiểm Dự án mới Alpha - Công ty AIA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 35 Triệu

Tư vấn bảo hiểm Dự án mới Alpha - Công ty AIA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 35 Triệu

Dự án mới Alpha - Công ty AIA Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
Dự án mới Alpha - Công ty AIA Việt Nam

Tư vấn bảo hiểm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn bảo hiểm Tại Dự án mới Alpha - Công ty AIA Việt Nam

Mức lương
Từ 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Tư vấn bảo hiểm Với Mức Lương Từ 35 Triệu

- Lập kế hoạch kinh doanh
- Phát triển tệp khách hàng
- Giám sát kinh doanh
- Hỗ trợ khách hàng trước - trong - sau bán
- Phát triển thương hiệu cá nhân trên nền tảng social: tiktok, zalo, facebook...

Với Mức Lương Từ 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp: Cao đẳng/ đại học
- Độ tuổi: 25-40 tuổi
- Yêu thích công việc kinh doanh, tư vấn giao tiếp, phong cách chuyên nghiệp, ham học hỏi
- Ưu tiên: có kinh nghiệm kinh doanh, sales, ngân hàng, bảo hiểm

Tại Dự án mới Alpha - Công ty AIA Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn bao gồm lương cứng + doanh thu cá nhân + doanh thu team (chi tiết trao đổi trong phỏng vấn)
- Đào tạo bài bản, cầm tay chỉ việc
- Xét thăng tiến 6 tháng/ lần, minh bạch, công bằng
- Du lịch trong và ngoài nước
- Tham gia các chương trình đào tạo quốc tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Dự án mới Alpha - Công ty AIA Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Dự án mới Alpha - Công ty AIA Việt Nam

Dự án mới Alpha - Công ty AIA Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

