Tuyển Tư vấn bảo hiểm Dự án mới Alpha - Công ty AIA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn bảo hiểm Tại Dự án mới Alpha - Công ty AIA Việt Nam
Mức lương
Từ 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Tư vấn bảo hiểm Với Mức Lương Từ 35 Triệu
- Lập kế hoạch kinh doanh
- Phát triển tệp khách hàng
- Giám sát kinh doanh
- Hỗ trợ khách hàng trước - trong - sau bán
- Phát triển thương hiệu cá nhân trên nền tảng social: tiktok, zalo, facebook...
Với Mức Lương Từ 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp: Cao đẳng/ đại học
- Độ tuổi: 25-40 tuổi
- Yêu thích công việc kinh doanh, tư vấn giao tiếp, phong cách chuyên nghiệp, ham học hỏi
- Ưu tiên: có kinh nghiệm kinh doanh, sales, ngân hàng, bảo hiểm
Tại Dự án mới Alpha - Công ty AIA Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập hấp dẫn bao gồm lương cứng + doanh thu cá nhân + doanh thu team (chi tiết trao đổi trong phỏng vấn)
- Đào tạo bài bản, cầm tay chỉ việc
- Xét thăng tiến 6 tháng/ lần, minh bạch, công bằng
- Du lịch trong và ngoài nước
- Tham gia các chương trình đào tạo quốc tế
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Dự án mới Alpha - Công ty AIA Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
