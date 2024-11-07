Tuyển Tư vấn bảo hiểm Dự án mới Alpha - Công ty AIA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 35 Triệu

Mức lương Từ 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Tư vấn bảo hiểm Với Mức Lương Từ 35 Triệu

- Lập kế hoạch kinh doanh

- Phát triển tệp khách hàng

- Giám sát kinh doanh

- Hỗ trợ khách hàng trước - trong - sau bán

- Phát triển thương hiệu cá nhân trên nền tảng social: tiktok, zalo, facebook...

Với Mức Lương Từ 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp: Cao đẳng/ đại học

- Độ tuổi: 25-40 tuổi

- Yêu thích công việc kinh doanh, tư vấn giao tiếp, phong cách chuyên nghiệp, ham học hỏi

- Ưu tiên: có kinh nghiệm kinh doanh, sales, ngân hàng, bảo hiểm

Tại Dự án mới Alpha - Công ty AIA Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn bao gồm lương cứng + doanh thu cá nhân + doanh thu team (chi tiết trao đổi trong phỏng vấn)

- Đào tạo bài bản, cầm tay chỉ việc

- Xét thăng tiến 6 tháng/ lần, minh bạch, công bằng

- Du lịch trong và ngoài nước

- Tham gia các chương trình đào tạo quốc tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Dự án mới Alpha - Công ty AIA Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin