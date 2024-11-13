Tuyển Tư vấn bảo hiểm CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
Tư vấn bảo hiểm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn bảo hiểm Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM

Mức lương
22 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 22, Toà Capital Liễu Giai , Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Tư vấn bảo hiểm Với Mức Lương 22 - 30 Triệu

Xây dựng, phát triển và quản lý đội nhóm.
Giám sát các hoạt động của LPM.
Tổ chức, lên kế hoạch và đào tạo đội nhóm.
Đạt được chỉ tiêu kinh doanh.
Tham gia và hỗ trợ các hội thảo/sự kiện của công ty để nâng cao dịch vụ/trải nghiệm khách hàng cho các khách hàng hiện tại và phát triển khách hàng mới/tiềm năng.

Với Mức Lương 22 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ: 25-35
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.
Có kinh nghiệm làm quản lí từ 1 năm trở lên.
Kinh nghiệm trong các lĩnh vực Bảo Hiểm, Tài Chính, Ngân Hàng, Kinh Doanh, Dịch Vụ Khách Hàng, Giáo Dục, v.v., là một lợi thế.
Kỹ năng tuyển dụng, lãnh đạo và đào tạo đội nhóm
Thái độ làm việc tốt và khả năng thích ứng cao..

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương cơ bản: từ 22-30 triệu VNĐ.
Thưởng: Hàng tháng/Hàng quý/Hàng năm.
Cung cấp Laptop làm việc
Tham gia các chương trình đào tạo toàn diện, hướng dẫn từ các quản lý cấp cao và các khóa học chuyên ngành để phát triển kỹ năng.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng sau 6 tháng.
Làm việc trong văn phòng hiện đại với môi trường mở, chuyên nghiệp và sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 29A Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

