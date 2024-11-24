Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 3, 314 Luỹ Bán Bích, phường Hoà Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Tư vấn bảo hiểm Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Thực hiện gọi điện chào bán bảo hiểm bắt buộc cho xe oto theo danh sách data có sẵn công ty giao và hoàn thành các chỉ tiêu được đặt ra về số lượng cuộc gọi, chất lượng, số lượng khách hàng và doanh thu.

- Chịu trách nhiệm và quản lý thông tin khách hàng không thất thoát và cam kết bảo mật

- Giải đáp tư vấn các dự án khác phát sinh theo yêu cầu của Giám đốc trung tâm

- Biết cách lên kế hoạch cá nhân để thực hiện cam kết doanh thu

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ nữ độ tuổi: Sinh năm từ 2002 trở về trước

- Không yêu cầu kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Có khả năng giao tiếp, giọng dễ nghe

- Trung thực, thẳng thắn, nhiệt tình, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + lương doanh thu (Thu nhập trung bình từ 10 triệu trở lên và không giới hạn)

- Đực đào tạo về chuyên môn

- Các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước

- Các chế độ khác: theo luật lao động, nội quy lao động và quy định tài chính của công ty

- Tham gia du lịch, nghỉ dưỡng cùng công ty hàng năm

- Văn phòng hạng A, môi trường chuyên nghiệp, trang thiết bị hiện đại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco

