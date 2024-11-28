Tuyển Tư vấn bảo hiểm ĐẠI LÝ Ô TÔ 3S VINFAST VINH làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Đại Lý Ô Tô Vinfast Vinh - Đường 72m, Hà Huy Tập, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Tư vấn bảo hiểm

- Cùng tư vấn bán hàng hỗ trợ tư vấn bảo hiểm, giải thích thuyết phục khách hàng điều khoản, cấp đơn ấn chỉ, tăng khả năng bán Bảo hiểm tại buổi giao xe.

- Lập báo cáo trong phần việc mình đảm nhiệm gửi BLĐ hàng tuần, tháng, quý, năm

- Theo dõi Bảo hiểm trên số xe giao/ tháng, làm việc với Bảo hiểm về chính sách hoa hồng, theo dõi kiểm soát số ấn chỉ cấp ra/ xe quay vào xưởng dịch vụ làm bảo hiểm, thúc đẩy doanh thu Dịch vụ.

- Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng khai báo thủ tục Bảo hiểm, chăm sóc KH làm các thủ tục Bảo hiểm.

- Phối hợp với phòng dịch vụ hướng dẫn khách hàng làm thủ tục bảo hiểm.

- Hướng dẫn khách hàng thông báo số hotline, hướng dẫn thông báo tổn thất bằng văn bản.

- Chụp ảnh giám định và cung cấp hồ sơ của khách khi bảo hiểm nhờ giám định hộ.

- Giải đáp thắc mắc của khách hàng liên quan đến vấn đề bồi thường.

- Tính thưởng/ phạt bảo hiểm của TVBH. Phát lương, thưởng cho TV bán hàng hàng tháng, hằng năm theo chính sách của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên có kinh nghiệm tư vấn bảo hiểm, đặc biệt là các loại bảo hiểm xe ô tô.

- Có ngoại hình ưa nhìn, kỹ năng giao tiếp , đàm phán tốt.

- Sử dụng thành thạo máy tính VP.

- Chịu được áp lực cao trong công việc và tinh thần làm việc nhóm tốt.

ĐẠI LÝ Ô TÔ 3S VINFAST VINH - Quyền Lợi

• Mức lương: thoả thuận (Bao gồm lương căn bản và năng suất theo bảo hiểm bán được, tái tục), phụ cấp hàng tháng, tổng thu nhập không giới hạn

• Thưởng các dịp Lễ tết theo Quy định của Công ty

• BHXH, BHYT, BHTN...

• Team Building và các chế độ phúc lợi theo Quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

