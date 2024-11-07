Tuyển Tư vấn bảo hiểm Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn bảo hiểm Tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- Đà Nẵng
Mô Tả Công Việc Tư vấn bảo hiểm Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
- Tìm kiếm và mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng dưới sự hỗ trợ của công ty.
- Tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng.
- Chăm sóc khách hàng sau khi tư vấn.
- Hỗ trợ và giải quyết các quyền lợi cho khách hàng khi sự kiện bảo hiểm xảy ra.
- Làm việc nhóm và hỗ trợ các thành viên trong nhóm.
- Tự chủ về thời gian, tự quản công việc.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/nữ độ tuổi từ 23-40 tuổi. (sinh năm từ 2001)
- Tốt nghiệp từ Cao Đẳng, Đại Học
- Có kinh nghiệm về mảng dịch vụ khách hàng hoặc tài chính là một lợi thế.
- Có ngoại hình sáng, giao tiếp tốt.
- Tự tin, tác phong chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp tốt.
Tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo từ cơ bản đến nâng cao
- Môi trường làm việc năng động (Tốt nhất Châu Á)
- Thu nhập không giới hạn
- Được tham gia các trip du lịch trong và ngoài nước
- Vinh danh, thưởng tháng, quý, năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
