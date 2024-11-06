Tuyển Tư vấn bảo hiểm Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 54A Láng Thượng, Đống Đa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tư vấn bảo hiểm Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các cấp quản lý thuộc các Khối/Ngân hàng chuyên doanh: Ngân hàng doanh nghiệp (EB), Khách hàng chiến lược (SOE),...

2. Phối hợp với các bên liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh bảo hiểm Phi nhân thọ

3. Phối hợp các bộ phận chức năng trong phòng Thúc đẩy bán và các đối tác bảo hiểm triển khai hoạt động đào tạo cho nhân viên bán hàng và đơn vị kinh doanh thuộc địa bàn Khu vực được giao quản lý, với vai trò cụ thể:

- Phát hiện các nhu cầu đào tạo

- Đưa ra các đề xuất thực hiện các chương trình đào tạo để các đối tác bảo hiểm thực hiện hoặc chủ động xây dựng nội dung và tổ chức thực hiện

4. Quản lý và thúc đẩy kinh doanh trên các kênh phụ trách thuộc địa bàn Khu vực được giao quản lý:

- Đề xuất và triển khai thực hiện các chương trình thi đua

- Hỗ trợ chuyên môn liên quan đến Bảo hiểm

- Trực tiếp cùng nhân viên bán hàng tiếp cận khách hàng (khó / lớn)

- Tổ chức các hoạt động tạo động lực: Khen thưởng, vinh danh,...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, bảo hiểm, ngân hàng;

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng word, excel, powerpoint

2. Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm phi nhân thọ

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về bán hàng, thúc đẩy bán, bancassurance. Có kỹ năng về trình bày, thuyết trình tốt

3. Kiến thức/ khả năng:

- Am hiểu các quy định pháp luật về bảo hiểm, hoạt động kinh doanh ngân hàng

- Am hiểu cách thức triển khai liên kết giữa bảo hiểm và ngân hàng, các quy trình, quy định, sản phẩm bảo hiểm

- Tinh thần trách nhiệm, liêm chính trong công việc

- Khả năng đàm phán, thuyết phục tốt

- Khả năng tư duy chiến lược, khả năng đánh giá và ra quyết định

- Khả năng nghiên cứu và phân tích thị trường, khả năng phát triển kinh doanh theo hệ thống.

Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thưởng hấp dẫn:

- Mức lương cạnh tranh so với thị trường và tương xứng với năng lực, sẽ được thương lượng khi ứng viên vượt qua vòng Phỏng vấn.

- Chế độ thưởng incentive/KPI và hoa hồng hấp dẫn, chi trả theo tháng, thu nhập không giới hạn (đối với nhóm vị trí bán hàng và một số vị trí đặc thù).

- Thưởng hiệu suất cuối năm từ 2 đến 5 tháng lương trung bình của năm, tùy theo kết quả đánh giá xếp loại.

2. Chính sách phúc lợi toàn diện:

- Bảo hiểm theo quy định pháp luật và bảo hiểm nhân thọ riêng cho cán bộ nhân viên MSB.

- Các chế độ phúc lợi đa dạng: giờ làm việc linh hoạt, nghỉ mát, nghỉ sinh nhật, nghỉ khai giảng năm học cho con,...

- Có chương trình vay với lãi suất ưu đãi cho CBNV.

3. Đào tạo và thăng tiến:

- Chương trình Đào tạo chuyên sâu, bài bản theo hướng chuyển đổi (Re_skill, Up_skill, New_skill), được biên tập tùy theo từng nhóm vị trí công việc.

- Được hướng dẫn và kèm cặp tận tình bởi các lãnh đạo, quản lý trực tiếp và chuyên gia trong ngành.

- Chương trình phát triển quản lý dành cho các nhân viên có tiềm năng, giúp họ chuẩn bị sẵn sàng cho các vị trí quản lý và lãnh đạo trong tương lai.

- Ưu tiên tuyển dụng cấp quản lý từ nhân sự nội bộ, tạo cơ hội thăng tiến cho nhân viên.

4. Môi trường làm việc chuyên nghiệp và văn hóa doanh nghiệp năng động:

- Thoải mái, thân thiện, đề cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau.

- Năng động, sáng tạo, khuyến khích đổi mới và học hỏi liên tục.

- Tôn trọng sự khác biệt, đề cao tinh thần làm việc nhóm và hợp tác hiệu quả.

- Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí sôi nổi, tạo môi trường làm việc gắn kết và vui vẻ.

- Nhiều năm liên tiếp được HR Asia vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" và Anphabe vinh danh "Doanh nghiệp có nguồn Nhân lực hạnh phúc".

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin