Tuyển Tư vấn bảo hiểm CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 18 Triệu

Mức lương Từ 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7, Capital Place, 29 Liễu Giai, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Tư vấn bảo hiểm Với Mức Lương Từ 18 Triệu

- Tìm kiếm, khai thác và mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng.

- Thiết kế và tư vấn các kế hoạch tài chính bảo hiểm phù hợp nhất theo nhu cầu khách hàng.

- Hỗ trợ khách hàng làm dịch vụ tại văn phòng, chuẩn bị các giấy tờ cần thiết một cách chính xác nhất

- Duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Khách hàng nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất về chất lượng dịch vụ

- Tham gia, hỗ trợ các buổi workshop/ triển lãm của công ty nhằm nâng cao dịch vụ và trải nghiệm cho khách hàng, phát triển nguồn khách hàng.

Nguồn Khách hàng:

- Công ty tổ chức nhiều workshop, triển lãm nghệ thuật để giúp các bạn tạo thêm nhiều nguồn KH mới, hỗ trợ nhiều quà tặng để giúp các bạn xây dưng mối quan hệ với Khách hàng.

- Nguồn KH do quản lý trực tiếp hỗ trợ tùy chính sách.

Với Mức Lương Từ 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: sinh năm từ 1990 – 2002

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng trở lên (bắt buộc)

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có kĩ năng tư vấn, bán hàng và chăm sóc khách hàng

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn hoặc dịch vụ khách hàng (trên 1.5 năm trở lên) trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản...)

- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 15 - 18 triệu VND/tháng (chưa bao gồm hoa hồng/ thưởng/phụ cấp)

- Hoa hồng từ 15 - 25% doanh số, thưởng theo tháng/quí/năm

- Phụ cấp cố định: 1,8 triệu VND/tháng

- Hỗ trợ thu nhập trong 2 tuần đào tạo đầu tiên: 3 triệu VND

- Cung cấp IPAD phục vụ cho công việc, linh hoạt địa điểm sử dụng

- Được tham gia các khoá đào tạo nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng từ phòng Đào tạo và các quản lý cấp cao

- Có cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý sau 18 tháng

- Đi du lịch trong và ngoài nước hàng năm theo contest tùy thời điểm

- Được cung cấp thẻ chăm sóc sức khoẻ khám chữa bệnh, nằm viện tại tất cả các bệnh viện trên toàn quốc và được kích hoạt ngay ngày làm việc đầu tiên

- Được làm việc tại môi trường văn phòng hiện đại, sáng tạo, không gian mở khơi gợi nguồn cảm hứng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM

