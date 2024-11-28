Tuyển Tư vấn bảo hiểm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM TẠI TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 15 Triệu

Mức lương 5 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 280A15 Lương Định Của, phường An Phú, Quận 2, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Tư vấn bảo hiểm Với Mức Lương 5 - 15 Triệu

- Tìm kiếm, khảo sát nhu cầu tham gia BHNT từ nguồn khách hàng cá nhân và data nội bộ

- Marketing trực tiếp các giải pháp tài chính của Công ty đến khách hàng thông qua ứng dụng công nghệ PruForce

- Tư vấn các giải pháp phù hợp nhu cầu và ký hợp đồng với khách hàng

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ vững chắc với khách hàng hiện hữu để tìm kiếm KHTN mới

- Chăm sóc khách hàng sau quá trình dùng dịch vụ của công ty.

Với Mức Lương 5 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi Từ 24 - 45

- Tốt nghiệp Trung cấp, ưu tiên CĐ/ĐH, có kinh nghiệm ngành Bảo hiểm, Tài chính Ngân hàng, Bán hàng và các ngành liên quan

- Ưu tiên ngoại hình, giao tiếp tốt, kinh nghiệm tư vấn và thuyết phục khách hàng.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM TẠI TP.HCM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập tăng theo năng lực và hoa hồng không giới hạn

- HỗTrợ LCB 3.000.000/tháng.

- Lương kinh doanh (hoa hồng sản phẩm từ 30%)

- Thưởng nóng (Từ 10% - 15%).

- Thưởng quý, thưởng danh hiệu PruElte (1 - 3 triệu hàng tháng), MDRT (5 - 15 triệu hàng quý)

- Khoản thưởng liên tục hàng tháng dành cho TVV thế hệ DoGen lên đến 50 triệu

- Và thêm nhiều khoản thưởng khác dành cho TVV mới

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng: TVV chuyên nghiệp/Phó phòng /Trưởng phòng /Giám đốc Ban/Giám đốc VP Tổng đại lý.

- Chế độ CSSK cao cấp, khám sức khỏe định kỳ dành cho nhân viên xuất sắc.

- Tham dự các chuyến du lịch, dã ngoại, huấn luyện nâng cao kỹ năng cùng Team.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM TẠI TP.HCM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin